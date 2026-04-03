إليك أماكن العثور على بثوث مباشرة باللغة الإنجليزية لمباراة غوجارات تايتنز ضد راجستان رويالز، حيث يقدّم لك GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية مشاهدة المباراة اليوم.

معاينة المباراة

Getty Images

يستعد ملعب ناريندرا مودي لاستضافة مواجهة نارية من العيار الثقيل عندما يستقبل غوجارات تايتنز (GT) فريق راجستان رويالز (RR) في 4 أبريل 2026. وتحمل هذه المباراة، وهي المباراة التاسعة من الموسم، أهمية كبيرة لأنها تمثل أول مباراة على أرض تايتنز في أحمد آباد. ومع دخول الفريقين بتشكيلة قيادة مُجددة وإضافات بارزة من المزاد الضخم الأخير، فإن «معركة الغرب» تعد بأن تكون درسًا تكتيكيًا متقنًا بين اثنين من أكثر فرق الدوري ثباتًا في العصر الحديث.

يدخل غوجارات تايتنز، بقيادة شوبمان جيل المتألق، هذا الموسم بتشكيلة تقوم على الاستمرارية والقوة التفجيرية. إن الإبقاء على ساي سودارسان، الفائز بقبعة الأورنج كاب لعام 2025، إلى جانب ضم الأسطوري جوس باتلر، الذي يواجه فريقه السابق هنا على نحو لافت، يصنع ربما أقوى ثنائي افتتاحي في الدوري. ومع استمرار آشيش نهرا كمدرب رئيسي وانضمام الأسطورة ماثيو هايدن كمدرب للضرب، سيسعى GT إلى استثمار فهمه العميق لظروف أحمد آباد للهيمنة عبر هجوم بولينغ يقوده رشيد خان ومحمد سراج.

أما راجستان رويالز، فقد دخلوا في حقبة جديدة جريئة تحت قيادة ريان باراج. وبعد رحيل سانجو سامسون، أوكل الرويالز للاعب الشامل الشاب مهمة قيادة فريق متوازن تحت إشراف المدرب كومار سانغاكارا. ويظل فريق RR قوة ضاربة في البولينغ، بوجود دهاء رافيندرا جاديجا وقدرة سام كوران على إخراج الكرات المتأرجحة، وهما صفقتان كبيرتان تهدفان إلى توفير عامل الحسم (X-factor) في الأوفرات الوسطى. وبالنسبة للرويالز، سيكون المفتاح هو تجاوز الاندفاعة الأولى من رماة السرعة لدى GT لإتاحة المجال لمنهيي الأدوار في الوسط لاستغلال المساحات الواسعة في أكبر ملعب كريكيت في العالم.

موعد بدء مباراة غوجارات تايتنز ضد راجستان رويالز

🏟️ الملعب: استاد ناريندرا مودي، أحمد آباد ⏰ وقت البداية: 7:30 مساءً بتوقيت الهند (IST)

ستبدأ مباراة اليوم بين غوجارات تايتنز وراجستان رويالز في 4 أبريل 2026، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت الهند (IST).

🇬🇧 كيفية مشاهدة IPL 2026 في المملكة المتحدة

إذا كنت عميلًا لدى سكاي بالفعل، يمكنك إضافة Sky Sports عبر الإنترنت أو من خلال تطبيق My Sky في أي وقت. تبدأ الباقة من 22 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا مع Sky Stream. Sky Sports+ مُدرج دون تكلفة إضافية، ما يمنح المشاهد فرصة متابعة عدد أكبر بكثير من الفعاليات المباشرة عبر مجموعة من الرياضات. يتيح تطبيق Sky Sports للمشتركين تنزيل ومشاهدة الرياضات المباشرة أثناء التنقل، وهو متاح على iPhone وiPad وAndroid.

يمكن لغير عملاء سكاي أيضًا بث الأحداث عبر NOW TV. تتوفر مجموعة متنوعة من خيارات الاشتراك لعشّاق متابعة الرياضة، بما في ذلك عضوية الرياضة ليوم واحد (Sports ‘Day Membership’)، والتي تتيح الوصول إلى جميع قنوات Sky Sports الاثنتي عشرةلمدة 24 ساعة مقابل 14.99 جنيهًا إسترلينيًا. كما تمنح عضوية NOW الرياضية ‘Fully Flexible’ وصولًا غير محدود إلى Sky Sports، ولكن على مدار 30 يومًا بدلًا من ذلك. وتبلغ تكلفتها 34.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا ويتم تجديدها تلقائيًا ما لم يتم الإلغاء قبل نهاية الفترة الشهرية.

هناك أيضًا باقة ‘12-Month Saver’، حيث تُحاسَب بنسبة أقل 20% وتدفع فقط 27.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا. ومع ذلك، تحتاج إلى الاشتراك لمدة لا تقل عن 12 شهرًا. بعد الحد الأدنى لمدة 12 شهرًا، تتجدد تلقائيًا بسعر 34.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا ما لم يتم الإلغاء.

🇺🇸 كيفية مشاهدة IPL 2026 في الولايات المتحدة وكندا

Willow TV هي جهة بث متخصصة في لعبة الكريكيت، وهي الموطن الحصري لـIPL في الولايات المتحدة. هنا ستجد بثًا مباشرًا ومُسجّلًا للمباريات، ما يتيح للمشجعين متابعة الأحداث لحظة بلحظة. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة تحليلات مفصلة للمباريات، وتعليقًا، ولقطات أبرز الأحداث، مما يُثري تجربة المشاهدة.

FuboTV هي خدمة بث عالية الجودة تتضمن Willow TV، وتوفر إمكانية الوصول إلى IPL وعالمًا كاملًا من الرياضات. تقدم Fubo عدة خطط اشتراك، بما في ذلك الخطة الجديدة 'Fubo Sports'، والتي تبلغ تكلفتها 45.99 دولارًا للشهر الأول ثم 55.99 دولارًا شهريًا للأشهر اللاحقة. وهي مبسطة ومركزة على الرياضة مع أكثر من 28 قناة، بما في ذلك ESPN Unlimited وESPN2 وESPNews وESPNU وNFL Network وTennis Channel والشبكات المحلية مثل ABC وCBS وFox. تبدأ خطط Fubo الأخرى من 84.99 دولارًا شهريًا مع فترة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام متاحة للمشتركين الجدد عبر جميع خططها. تُعد خدمة البث خيارًا بديهيًا لمحبي المصارعة ومحبي الرياضة عمومًا.

🇦🇺 كيفية مشاهدة IPL 2026 في أستراليا

ستتمكن من مشاهدة جميع مباريات IPL 2026 على قنوات Fox Cricket على التلفاز. وإذا لم تكن لديك خدمة Fox ولا ترغب في الاشتراك، فسيعرض أيضًا متخصص بث الرياضة Kayo Sports بطولة هذا العام. توجد خياران لخطط الاشتراك. إليك نظرة أقرب على جميع التفاصيل:

Kayo Standard

هذه هي الخطة الأساسية، والمصممة للمشاهدين الأفراد.

السعر: 29.99 دولارًا شهريًا

29.99 دولارًا شهريًا البث المتزامن: شاشة واحدة في كل مرة

شاشة واحدة في كل مرة جودة الفيديو: دقة عالية (حتى 1080p)

دقة عالية (حتى 1080p) الميزات الرئيسية: وصول كامل إلى أكثر من 50 رياضة، SplitView (مشاهدة عدة مباريات على شاشة واحدة)، دون عقد إلزامي طويل الأمد.

Kayo Premium

هذه هي الخطة الأعلى مستوى، والموجهة للأسر ولمن يرغبون في أفضل تجربة بصرية.

السعر: 45.99 دولارًا شهريًا

45.99 دولارًا شهريًا البث المتزامن: شاشتان في كل مرة

شاشتان في كل مرة جودة الفيديو: 4K Ultra HD (على محتوى محدد وعلى الأجهزة المتوافقة)

(على محتوى محدد وعلى الأجهزة المتوافقة) الميزات الرئيسية: كل ما في Standard، بالإضافة إلى بث 4K وبث متزامن إضافي.

🌏 تغطية IPL 2026 حول العالم

الدولة الشبكة/البث 🇿🇦 جنوب أفريقيا SuperSport 🇦🇺 أستراليا Foxtel، Kayo Sports، YuppTV 🇨🇦 كندا Willow TV، YuppTV، SlingTV 🌎 الكاريبي وأمريكا اللاتينية Flow Sports، YuppTV 🇫🇷 فرنسا YuppTV 🇮🇳 الهند JioCinema، Disney Plus Hotstar 🌍 الشرق الأوسط Noon

إذا لم تتمكن من مشاهدة مباريات IPL مباشرةً في منطقتك أو إذا كنت مسافرًا، يمكنك استخدام VPN لمتابعة الأحداث من أي مكان تكون فيه. ينشئ VPN اتصالًا آمنًا لتجاوز القيود الجغرافية والوصول إلى خدمات البث المفضلة لديك من أي مكان.

يمكنك استخدام VPN لمتابعة الأحداث من أي مكان تكون فيه. ينشئ VPN اتصالًا آمنًا لتجاوز القيود الجغرافية والوصول إلى خدمات البث المفضلة لديك من أي مكان.