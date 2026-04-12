كيفية مشاهدة مباراة اليوم بين صن رايزرز حيدر أباد وتشيناي سوبر كينغز: البث المباشر، القناة التلفزيونية، ووقت البداية

إليك أين تجد البثوث المباشرة باللغة الإنجليزية لمباراة صنرايزرز حيدر أباد ضد تشيناي سوبر كينغز، حيث تقدم لك GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية مشاهدة المباراة اليوم.

معاينة المباراة

من المقرر أن تُقام ديربي الجنوب بين صنرايزرز حيدر أباد (SRH) وتشيناي سوبر كينغز (CSK) في ملعب راجيف غاندي الدولي للكريكيت في 18 أبريل 2026. تاريخيًا، سيطر رجال الأصفر على هذه المواجهة، لكن نسخة 2026 من SRH تبدو أكثر توازنًا وانفجارًا من أي وقت مضى، مما يمهد الطريق لإثارة عالية التسجيل في "مدينة اللآلئ".

اعتنق صنرايزرز حيدر أباد هذا الموسم أسلوبًا عالي الأوكتان وعدوانيًا في لعبة الكريكيت. بقيادة إيشان كيشان، يضم الجيش البرتقالي ترتيبًا علويًا مرعبًا يضم ترافيس هيد وأبهيشيك شارما، مدعومًا بقوة ترتيب الوسط لدى هاينريش كلاسن. استراتيجيتهم بسيطة: التفوق على الخصم بالضرب. على صعيد الرمي، يوفر إدراج هارشال باتيل والسرعة الخام لإيشان مالينغا لهم التنوع اللازم لكبح الضاربين خلال الأدوار الوسطى وأدوار النهاية.

يواصل تشيناي سوبر كينغز، تحت القيادة الثابتة لروتوراج غايكواد، الاعتماد على تفوقهم التكتيكي وتشكيلة ضرب عميقة. ومع استمرار الأسطوري إم إس دوني في تقديم اللمسات الأخيرة وإضافة سانجو سامسون لمسة من التألق إلى الترتيب العلوي، يظل CSK وحدة مطاردة هائلة. وقد تعزز هجومهم في الرمي بإضافة نور أحمد وخليل أحمد، مما يوفر مزيجًا من تنوع الرمي بالذراع اليسرى والدوران العالمي المستوى الذي غالبًا ما يثبت أنه حاسم على الملاعب الهندية.

وقت بدء مباراة صنرايزرز حيدر أباد ضد تشيناي سوبر كينغز

🏟️ المكان: ملعب راجيف غاندي الدولي، حيدر أباد ⏰ وقت البدء: 7:30 مساءً بتوقيت IST

🇬🇧 كيفية مشاهدة IPL 2026 في المملكة المتحدة

إذا كنت عميلاً حالياً لدى Sky، يمكنك إضافة Sky Sports عبر الإنترنت أو من خلال تطبيق My Sky في أي وقت. تبدأ الباقة من 22£ شهرياً مع Sky Stream. Sky Sports+ مُدرج دون تكلفة إضافية، ما يتيح للمشاهد فرصة مشاهدة المزيد من الفعاليات المباشرة عبر مجموعة من الرياضات. يتيح تطبيق Sky Sports للمشتركين تنزيل ومشاهدة الرياضة المباشرة أثناء التنقل وهو متاح على iPhone وiPad وAndroid.

يمكن لغير عملاء Sky أيضاً بث الأحداث عبر NOW TV. توجد مجموعة متنوعة من خيارات الاشتراك لمتابع الرياضة المتحمس، بما في ذلك «عضوية الرياضة ليوم واحد»، التي تتيح الوصول إلى جميع قنوات Sky Sports الاثنتي عشرةلمدة 24 ساعة مقابل 14.99£. كما تمنح عضوية الرياضة «المرنة بالكامل» من NOW وصولاً غير محدود إلى Sky Sports، ولكن على مدى 30 يوماً بدلاً من ذلك. وتكلف 34.99£ شهرياً وتتجدد تلقائياً ما لم يتم الإلغاء قبل نهاية الفترة الشهرية.

هناك أيضاً باقة «التوفير لمدة 12 شهراً»، حيث يتم تحصيل 20% أقل وتدفع فقط 27.99£ شهرياً. ومع ذلك، تحتاج إلى الاشتراك لمدة لا تقل عن 12 شهراً. بعد الحد الأدنى لمدة 12 شهراً، تتجدد تلقائياً بسعر 34.99£ شهرياً ما لم يتم الإلغاء.

🇺🇸 كيفية مشاهدة IPL 2026 في الولايات المتحدة وكندا

Willow TV هي جهة بث مخصصة للكريكيت، وهي الموطن الحصري لـ IPL في الولايات المتحدة. هنا، ستجد بثًا مباشرًا ومسجّلًا للمباريات، مما يجعل من الممكن للمشجعين متابعة الأحداث أثناء وقوعها. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة تحليلًا مفصلًا للمباريات، وتعليقًا، ولقطات بارزة، مما يثري تجربة المشاهدة.

FuboTV هي خدمة بث عالية الجودة تتضمن Willow TV، وتوفر الوصول إلى IPL وعالم كامل من الرياضات. تقدم Fubo عدة خطط اشتراك، بما في ذلك 'Fubo Sports', الجديدة، والتي تكلف 45.99 دولارًا للشهر الأول ثم 55.99 دولارًا شهريًا للأشهر اللاحقة. إنها مبسطة ومركزة على الرياضة مع أكثر من 28 قناة، بما في ذلك ESPN Unlimited وESPN2 وESPNews وESPNU وNFL Network وTennis Channel وشبكات محلية مثل ABC وCBS وFox. تبدأ خطط Fubo الأخرى من 84.99 دولارًا/شهريًا مع توفر تجربة مجانية لمدة 7 أيام للمشتركين الجدد عبر جميع خططها. خدمة البث هذه خيار بديهي لمحبي المصارعة ومحبي الرياضة عمومًا.

🇦🇺 كيفية مشاهدة IPL 2026 في أستراليا

ستتمكن من مشاهدة جميع مباريات IPL 2026 على قنوات Fox Cricket على التلفزيون. إذا لم يكن لديك Fox ولا ترغب في الاشتراك، فإن متخصص بث الرياضة Kayo Sports سيعرض أيضًا بطولة هذا العام. هناك خياران لخطة الاشتراك. إليك نظرة أقرب على جميع التفاصيل:

Kayo Standard

هذه هي الخطة للمستوى المبتدئ، المصممة للمشاهدين الأفراد.

السعر: 29.99 دولارًا شهريًا

29.99 دولارًا شهريًا البث المتزامن: شاشة واحدة في كل مرة

شاشة واحدة في كل مرة جودة الفيديو: دقة عالية (حتى 1080p)

دقة عالية (حتى 1080p) الميزات الرئيسية: وصول كامل إلى جميع الرياضات البالغ عددها 50+، SplitView (شاهد عدة مباريات على شاشة واحدة)، لا عقد إلزامي.

Kayo Premium

هذه هي الخطة الأعلى مستوى، المستهدفة للأسر وأولئك الذين يريدون أفضل تجربة بصرية.

السعر: 45.99 دولارًا شهريًا

45.99 دولارًا شهريًا البث المتزامن: شاشتان في كل مرة

شاشتان في كل مرة جودة الفيديو: 4K Ultra HD (على محتوى محدد وأجهزة متوافقة)

(على محتوى محدد وأجهزة متوافقة) الميزات الرئيسية: كل ما في Standard، بالإضافة إلى بث 4K وبث متزامن إضافي.

🌏 تغطية IPL 2026 حول العالم

البلد الشبكة/البث 🇿🇦 جنوب أفريقيا SuperSport 🇦🇺 أستراليا Foxtel، Kayo Sports، YuppTV 🇨🇦 كندا Willow TV، YuppTV، SlingTV 🌎 الكاريبي وأمريكا اللاتينية Flow Sports، YuppTV 🇫🇷 فرنسا YuppTV 🇮🇳 الهند JioCinema، Disney Plus Hotstar 🌍 الشرق الأوسط Noon

🛜 شاهد IPL 2026 من أي مكان باستخدام VPN

إذا لم تتمكن من مشاهدة مباريات IPL مباشرة في منطقتك أو إذا كنت مسافراً، يمكنك استخدام VPN لمتابعة الأحداث من أي مكان تكون فيه. ينشئ VPN اتصالاً آمناً لتجاوز القيود الجغرافية والوصول إلى خدمات البث المفضلة لديك من أي مكان.

