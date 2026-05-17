كيفية مشاهدة مباراة اليوم بين تشيناي سوبر كينغز وسنرايزرز حيدر أباد: البث المباشر، القناة التلفزيونية، ووقت البداية

"""

إليك أين يمكنك العثور على بثوث مباشرة باللغة الإنجليزية لمباراة تشيناي سوبر كينغز ضد صنرايزرز حيدر أباد، حيث تقدم لك GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية مشاهدة المباراة اليوم.

معاينة المباراة

""""""

Getty Images

دخل الفريقان هذه المباراة بشعور من "إيجاد إيقاعهما". يحتل SRH، بقيادة إيشان كيشان، حاليًا منتصف جدول الترتيب (الرابع أو الخامس) وقد حقق مؤخرًا فوزًا كاسحًا على راجستان رويالز. من ناحية أخرى، بدأ CSK، بقيادة روتوراج غايكواد، الموسم بداية متعثرة بثلاث هزائم متتالية لكنه عاد بقوة بتحقيق فوزين متتاليين. تُعد هذه المباراة عاملًا حاسمًا لبناء الزخم لكلا الجانبين بينما يطمحان إلى النصف العلوي من الترتيب.

تتجه الأضواء بقوة إلى ديناميكية الشباب مقابل الخبرة. كان صنرايزرز حيدر آباد يحلق عاليًا بفضل أداء ثنائي السرعة الشاب، برافول هينغي وساكِب حسين، اللذين كانا يمزقان صفوف الضاربين الأوائل. يعتمد ضرب CSK بشكل كبير على عودة سانجو سامسون إلى مستواه، الذي سجل مؤخرًا مئة نقطة، وعلى الضربات القوية لشيفام دوبِه. وتبقى إحدى السرديات الرئيسية هي مستوى روتوراج غايكواد، الذي يتعرض لضغط لتقديم ضربة قائد بعد سلسلة من النتائج المنخفضة.

وقت بدء مباراة تشيناي سوبر كينغز ضد صنرايزرز حيدر آباد

🏟️ المكان: استاد إم إيه تشيدامبارام، تشيناي ⏰ وقت البدء: 7:30 مساءً بتوقيت الهند القياسي

ستبدأ مباراة اليوم بين تشيناي سوبر كينغز وصنرايزرز حيدر آباد في 18 مايو 2026، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت الهند القياسي.

🇬🇧 كيفية مشاهدة IPL 2026 في المملكة المتحدة

""""""

إذا كنت عميلاً حالياً لدى Sky، يمكنك إضافة Sky Sports عبر الإنترنت أو من خلال تطبيق My Sky في أي وقت. تبدأ الباقة من 22£ شهرياً مع Sky Stream. Sky Sports+ مُدرج دون تكلفة إضافية، ما يتيح للمشاهد فرصة مشاهدة المزيد من الفعاليات المباشرة عبر مجموعة من الرياضات. يتيح تطبيق Sky Sports للمشتركين تنزيل ومشاهدة الرياضة المباشرة أثناء التنقل وهو متاح على iPhone وiPad وAndroid.

يمكن لغير عملاء Sky أيضاً بث الأحداث مع NOW TV. توجد مجموعة متنوعة من خيارات الاشتراك لمتابع الرياضة المتحمس، بما في ذلك «عضوية الرياضة ليوم واحد»، التي تتيح الوصول إلى جميع قنوات Sky Sports الاثنتي عشرةلمدة 24 ساعة مقابل 14.99£. تمنح عضوية الرياضة «مرنة بالكامل» من NOW مرة أخرى وصولاً غير محدود إلى Sky Sports، ولكن على مدى 30 يوماً بدلاً من ذلك. تكلف 34.99£ شهرياً ويتم تجديدها تلقائياً ما لم يتم إلغاؤها قبل نهاية الفترة الشهرية.

هناك أيضاً باقة «توفير لمدة 12 شهراً»، حيث يتم charged أقل بنسبة 20% وتدفع فقط 27.99£ شهرياً. ومع ذلك، تحتاج إلى الاشتراك لمدة حد أدنى 12 شهراً. بعد الحد الأدنى لمدة 12 شهراً، يتم تجديدها تلقائياً بسعر 34.99£ شهرياً ما لم يتم إلغاؤها.

🇺🇸 كيفية مشاهدة IPL 2026 في الولايات المتحدة وكندا

""""""

Willow TV هي جهة بث مخصصة للكريكيت، وهي الموطن الحصري لـ IPL في الولايات المتحدة. هنا، ستجد بثًا مباشرًا ومسجّلًا للمباريات، مما يجعل من الممكن للمشجعين متابعة الأحداث أثناء وقوعها. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة تحليلًا تفصيليًا للمباريات، وتعليقًا، ولقطات بارزة، مما يثري تجربة المشاهدة.

FuboTV هي خدمة بث عالية الجودة تتضمن Willow TV، وتوفر إمكانية الوصول إلى IPL وعالم كامل من الرياضات. تقدم Fubo عدة خطط اشتراك، بما في ذلك 'Fubo Sports', الجديدة، والتي تكلف 45.99 دولارًا للشهر الأول ثم 55.99 دولارًا شهريًا للأشهر اللاحقة. إنها مبسطة ومركزة على الرياضة مع أكثر من 28 قناة، بما في ذلك ESPN Unlimited وESPN2 وESPNews وESPNU وNFL Network وTennis Channel والشبكات المحلية مثل ABC وCBS وFox. تبدأ خطط Fubo الأخرى من 84.99 دولارًا/شهريًا مع توفر تجربة مجانية لمدة 7 أيام للمشتركين الجدد عبر جميع خططها. خدمة البث هذه خيار بديهي لمحبي المصارعة ومحبي الرياضة عمومًا.

🇦🇺 كيفية مشاهدة IPL 2026 في أستراليا

""""""

ستتمكن من مشاهدة جميع مباريات IPL 2026 على قنوات Fox Cricket على التلفزيون. إذا لم يكن لديك Fox ولا ترغب في الاشتراك، فإن متخصص بث الرياضة Kayo Sports سيعرض أيضًا بطولة هذا العام. هناك خياران لخطط الاشتراك. إليك نظرة أقرب على جميع التفاصيل:

Kayo Standard

هذه هي الخطة الأساسية، المصممة للمشاهدين الأفراد.

السعر: 29.99 دولارًا شهريًا

29.99 دولارًا شهريًا البث المتزامن: شاشة واحدة في كل مرة

شاشة واحدة في كل مرة جودة الفيديو: دقة عالية (حتى 1080p)

دقة عالية (حتى 1080p) الميزات الرئيسية: وصول كامل إلى جميع الرياضات 50+، SplitView (مشاهدة عدة مباريات على شاشة واحدة)، بدون عقد إلزامي.

Kayo Premium

هذه هي الخطة الأعلى مستوى، المستهدفة للأسر وأولئك الذين يريدون أفضل تجربة بصرية.

السعر: 45.99 دولارًا شهريًا

45.99 دولارًا شهريًا البث المتزامن: شاشتان في كل مرة

شاشتان في كل مرة جودة الفيديو: 4K Ultra HD (على محتوى محدد وأجهزة متوافقة)

(على محتوى محدد وأجهزة متوافقة) الميزات الرئيسية: كل ما في Standard، بالإضافة إلى بث 4K وبث متزامن إضافي.

🌏 تغطية IPL 2026 حول العالم

البلد الشبكة/البث 🇿🇦 جنوب أفريقيا SuperSport 🇦🇺 أستراليا Foxtel، Kayo Sports، YuppTV 🇨🇦 كندا Willow TV، YuppTV، SlingTV 🌎 الكاريبي وأمريكا اللاتينية Flow Sports، YuppTV 🇫🇷 فرنسا YuppTV 🇮🇳 الهند JioCinema، Disney Plus Hotstar 🌍 الشرق الأوسط Noon

🛜 شاهد IPL 2026 من أي مكان باستخدام VPN

""""""

إذا لم تتمكن من مشاهدة مباريات IPL مباشرةً في منطقتك أو إذا كنت مسافراً، يمكنك استخدام VPN لمتابعة الأحداث من أي مكان تكون فيه. ينشئ VPN اتصالاً آمناً لتجاوز القيود الجغرافية والوصول إلى خدمات البث المفضلة لديك من أي مكان.

نوصي بشدة باستخدام NordVPN، ولكن يمكنك أيضاً الاطلاع على دليل VPN المفصل لدينا لخيارات أخرى.

"""