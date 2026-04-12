كيفية مشاهدة مباراة اليوم بين بنجاب كينغز وراجستان رويالز: البث المباشر، القناة التلفزيونية، ووقت البداية

إليك مكان العثور على البثوث المباشرة باللغة الإنجليزية لمباراة Punjab Kings ضد Rajasthan Royals، حيث تقدم لك GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية مشاهدة المباراة اليوم.

معاينة المباراة

لقد أبرز هذا الموسم تحولًا في القيادة لكلا الجانبين. يقود شرياس آير فريق بنجاب كينغز مع التركيز على تحقيق الاستقرار في خط الوسط الذي كان تاريخيًا يتأرجح بين النجاح والإخفاق. وفي الوقت نفسه، أوكل راجستان رويالز القيادة إلى ريان باراغ، وهي خطوة أثمرت حيث بدا فريق RR كواحد من أكثر الوحدات توازنًا في البطولة.

في النهاية، من المرجح أن تُحسم هذه المباراة عبر المعركة بين ضاربي القوة لدى بنجاب وهجوم البولينغ المنضبط لدى راجستان. وبينما يحظى الكينغز بدعم جمهور الأرض، فإن عمق الرويالز ومستواهم الحالي يمنحهم أفضلية طفيفة. إذا تمكن رماة السرعة لدى راجستان من استغلال الارتداد المبكر، فهم في وضع جيد للمغادرة ومعهم نقطتان حاسمتان.

وقت بدء مباراة بنجاب كينغز ضد راجستان رويالز

🏟️ المكان: ملعب الكريكيت الدولي الجديد, نيو تشانديغار ⏰ وقت البدء: 7:30 مساءً بتوقيت IST

ستبدأ مباراة اليوم بين بنجاب كينغز وراجستان رويالز في 28 أبريل 2026، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت IST.

🇬🇧 كيفية مشاهدة IPL 2026 في المملكة المتحدة

إذا كنت عميلًا حاليًا لدى سكاي، يمكنك إضافة سكاي سبورتس عبر الإنترنت أو من خلال تطبيق My Sky في أي وقت. تبدأ الباقة من £22 شهريًا مع Sky Stream. Sky Sports+ مُدرج دون تكلفة إضافية، ما يتيح للمشاهد فرصة مشاهدة المزيد من الفعاليات المباشرة عبر مجموعة من الرياضات. يتيح تطبيق Sky Sports للمشتركين تنزيل ومشاهدة الرياضة المباشرة أثناء التنقل وهو متاح على iPhone وiPad وAndroid.

يمكن لعملاء غير سكاي أيضًا بث الأحداث عبر NOW TV. هناك مجموعة متنوعة من خيارات الاشتراك لمتابع الرياضة الشغوف، بما في ذلك «عضوية الرياضة ليوم واحد»، والتي تتيح الوصول إلى جميع قنوات Sky Sports الاثنتي عشرةلمدة 24 ساعة مقابل 14.99 جنيهًا إسترلينيًا. كما تمنح عضوية الرياضة «مرنة بالكامل» من NOW مرة أخرى وصولًا غير محدود إلى Sky Sports، ولكن على مدى 30 يومًا بدلًا من ذلك. وتكلف 34.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا وتتجدد تلقائيًا ما لم يتم الإلغاء قبل نهاية الفترة الشهرية.

هناك أيضًا باقة «توفير لمدة 12 شهرًا»، حيث يتم تحصيل 20% أقل وتدفع فقط 27.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا. ومع ذلك، تحتاج إلى الاشتراك لمدة لا تقل عن 12 شهرًا. بعد الحد الأدنى لمدة 12 شهرًا، تتجدد تلقائيًا بسعر 34.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا ما لم يتم الإلغاء.

🇺🇸 كيفية مشاهدة IPL 2026 في الولايات المتحدة وكندا

Willow TV هي جهة بث مخصصة للكريكيت، وهي الموطن الحصري لـ IPL في الولايات المتحدة. هنا، ستجد بثًا مباشرًا ومسجلًا للمباريات، مما يجعل من الممكن للمشجعين متابعة الأحداث أثناء حدوثها. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة تحليلًا تفصيليًا للمباريات، وتعليقًا، وملخصات، مما يثري تجربة المشاهدة.

تُعد FuboTV خدمة بث عالية الجودة تتضمن Willow TV، وتوفر إمكانية الوصول إلى IPL وعالماً كاملاً من الرياضات. تقدم Fubo عدة خطط اشتراك، بما في ذلك الخطة الجديدة 'Fubo Sports', التي تكلف 45.99 دولاراً للشهر الأول ثم 55.99 دولاراً شهرياً للأشهر اللاحقة. إنها مبسطة ومركزة على الرياضة مع أكثر من 28 قناة، بما في ذلك ESPN Unlimited وESPN2 وESPNews وESPNU وNFL Network وTennis Channel وشبكات محلية مثل ABC وCBS وFox. تبدأ خطط Fubo الأخرى من 84.99 دولاراً/شهرياً مع توفر تجربة مجانية لمدة 7 أيام للمشتركين الجدد عبر جميع خططها. خدمة البث هذه خيار بديهي لمحبي المصارعة وعشاق الرياضة عموماً.

🇦🇺 كيفية مشاهدة IPL 2026 في أستراليا

ستتمكن من مشاهدة جميع مباريات IPL 2026 على قنوات Fox Cricket على التلفزيون. إذا لم يكن لديك Fox ولا ترغب في الاشتراك، فإن متخصص بث الرياضة Kayo Sports سيعرض أيضاً بطولة هذا العام. هناك خياران لخطة الاشتراك. إليك نظرة أقرب على جميع التفاصيل:

Kayo Standard

هذه هي الخطة الأساسية، المصممة للمشاهدين الأفراد.

السعر: 29.99 دولارًا شهريًا

29.99 دولارًا شهريًا البث المتزامن: شاشة واحدة في كل مرة

شاشة واحدة في كل مرة جودة الفيديو: دقة عالية (حتى 1080p)

دقة عالية (حتى 1080p) الميزات الرئيسية: وصول كامل إلى جميع الرياضات الـ 50+، SplitView (مشاهدة عدة مباريات على شاشة واحدة)، بدون عقد مُلزِم.

Kayo Premium

هذه هي الخطة الأعلى مستوى، المستهدفة للأسر وأولئك الذين يريدون أفضل تجربة بصرية.

السعر: 45.99 دولارًا شهريًا

45.99 دولارًا شهريًا البث المتزامن: شاشتان في كل مرة

شاشتان في كل مرة جودة الفيديو: 4K Ultra HD (على محتوى محدد وأجهزة متوافقة)

(على محتوى محدد وأجهزة متوافقة) الميزات الرئيسية: كل ما في Standard، بالإضافة إلى بث 4K وبث متزامن إضافي.

🌏 تغطية IPL 2026 حول العالم

البلد الشبكة/البث 🇿🇦 جنوب أفريقيا SuperSport 🇦🇺 أستراليا Foxtel، Kayo Sports، YuppTV 🇨🇦 كندا Willow TV، YuppTV، SlingTV 🌎 الكاريبي وأمريكا اللاتينية Flow Sports، YuppTV 🇫🇷 فرنسا YuppTV 🇮🇳 الهند JioCinema، Disney Plus Hotstar 🌍 الشرق الأوسط Noon

🛜 شاهد IPL 2026 من أي مكان باستخدام VPN

إذا لم تتمكن من مشاهدة مباريات IPL مباشرة في منطقتك أو إذا كنت مسافراً، يمكنك استخدام VPN لمتابعة الأحداث من أي مكان تكون فيه. ينشئ VPN اتصالاً آمناً لتجاوز القيود الجغرافية والوصول إلى خدمات البث المفضلة لديك من أي مكان.

نوصي بشدة باستخدام NordVPN، ولكن يمكنك أيضاً الاطلاع على دليل VPN المفصل لدينا لخيارات أخرى.

