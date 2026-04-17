تتلاشى أضواء النيون في الستريب إلى الخلفية بينما يتحول انتباه العالم إلى ملعب أليجيانت في لاس فيغاس. هنا تُنقش الإرثيات بالذهب وحيث يعود "عرض الخالدين" لإقامة تاريخية متتالية على مدار عامين في الولاية الفضية.

ريسلمانيا هي واحدة من أكثر أحداث المصارعة ترقبًا في العالم، حيث تجذب المشجعين عالميًا المتحمسين لمتابعة كل الأحداث مباشرة. بالنسبة للمشاهدين الذين يريدون التأكد من أنهم لن يفوتوا لحظة، فإن معرفة كيفية بث ريسلمانيا أمرٌ أساسي.

نجد أنفسنا في مشهد WWE قد أُعيد تشكيله بالكامل. حرارة الصحراء لا تُقارن بالخصومات التي تصل إلى نقطة الغليان. عبر ليلتين ضخمتين يوم السبت 18 أبريل ويوم الأحد 19 أبريل 2026، سيتم تحديد هرمية المصارعة المحترفة تحت السقف اللامع لـ"نجمة الموت".

واصلت ريسلمانيا الازدهار والنمو على مر السنين، ولا تزال حدث الدفع مقابل المشاهدة (PPV) والبث المباشر الرئيسي لـWWE. وقد لُقّبت بسوبر بول الترفيه الرياضي. وإلى جانب كونها أول PPV تنتجه الشركة، كانت ريسلمانيا أيضًا أول حدث كبير لـWWE متاحًا عبر البث المباشر، عندما أطلقت الشركة شبكة WWE Network في عام 2014. وإلى جانب رويال رامبل، وسمرسلام، وسيرفايفر سيريز، وموني إن ذا بانك، فهي واحدة من أكبر خمسة أحداث لـWWE في العام، ويُشار إليها باسم «الخمسة الكبار».

دع GOAL يزوّدك بكل المعلومات الحيوية التي تحتاج إلى معرفتها قبل ريسلمانيا 42، بما في ذلك كيفية مشاهدة أو بث كل الإثارة المشوّقة وأي نجوم المصارعة من المقرر أن يتصدروا أضواء فيغاس.

متى تُقام ريسلمانيا 42؟

تُقام ريسلمانيا 42 على ليلتين، السبت 18 أبريل، والأحد 19 أبريل. وتُبث على النحو التالي حول العالم (الأوقات تقريبية):

الدولة بداية العرض 🇺🇸 الولايات المتحدة 7 مساءً بتوقيت ET (السبت والأحد) 🇬🇧 المملكة المتحدة منتصف الليل بتوقيت BST (الأحد والاثنين) 🇦🇺 أستراليا 10 صباحًا بتوقيت AEST (الأحد والاثنين) 🇮🇳 الهند 4:30 صباحًا بتوقيت IST (الأحد والاثنين) 🇯🇵 اليابان 8 صباحًا بتوقيت JST (الأحد والاثنين) 🇲🇽 المكسيك 5 مساءً بتوقيت CST (السبت والأحد)

أين تُقام ريسلمانيا 42؟

ملعب أليجيانت هو ملعب متعدد الاستخدامات يقع في بارادايس، نيفادا (والتي تقع بجوار لاس فيغاس). بتكلفة 1.9 مليار دولار، يُعد رابع أكثر ملعب تكلفة في العالم. افتُتح في عام 2020، وهو الملعب الرئيسي لفريق لاس فيغاس رايدرز في دوري NFL ولفريق كرة القدم الجامعية التابع لجامعة نيفادا، لاس فيغاس (UNLV)، المتمردون. إلى جانب استضافته سوبر بول LVIII في فبراير 2024، حيث هزم كانساس سيتي تشيفس فريق سان فرانسيسكو 49ers في الوقت الإضافي، فقد استضاف أيضًا مباراة NCAA لاس فيغاس بول كل عام منذ 2021.

🇺🇸 كيفية مشاهدة وبث ريسلمانيا 42 في الولايات المتحدة

على عكس العديد من القباب التي تبدو مغلقة، يتميز الملعب بسقف ETFE شبه شفاف. إنه يحمي المشجعين من حرارة نيفادا مع السماح للضوء الطبيعي بالمرور، مما يمنحه إحساسًا "خارجيًا" دون حروق الشمس. في الطرف الشمالي من الملعب، تُفتح أبواب لاناي الضخمة القابلة للسحب لتوفر إطلالة بانورامية مذهلة على لاس فيغاس ستريب.

في الولايات المتحدة، يمكنك مشاهدة كل أحداث ريسلمانيا 42 مباشرة من خلال ضبط ESPN، التي تُعد موطنًا لكل فعالية WWE Premium Live Event. حتى إذا لم تتمكن من المتابعة أثناء البث المباشر، فسيكون البث في اليوم التالي متاحًا، لذا لن تضطر إلى تفويت ثانية واحدة من الأحداث.

سيتم بث ريسلمانيا كجزء من خطة Unlimited لخدمة ESPN DTC، مما يتطلب إما اشتراكًا شهريًا بقيمة 29.99 دولارًا أو اشتراكًا في باقة تتضمن ESPN Unlimited عبر مزود خدمة تلفزيونية مشارك، مثل Fubo.

تُعد FuboTV خدمة بث عالية الجودة تضم ESPN في جميع باقاتها، لذا فهي توفر إمكانية الوصول إلى رويال رامبل وعالماً كاملاً من الرياضات. تقدم Fubo عدة خطط اشتراك، بما في ذلك الخطة الجديدة 'Fubo Sports'، والتي تبلغ تكلفتها 45.99 دولاراً للشهر الأول ثم 55.99 دولاراً شهرياً للأشهر اللاحقة. إنها مبسطة ومركزة على الرياضة مع أكثر من 28 قناة، بما في ذلك ESPN Unlimited وESPN2 وESPNews وESPNU وNFL Network وTennis Channel، والشبكات المحلية مثل ABC وCBS وFox. تبدأ خطط Fubo الأخرى من 84.99 دولاراً/شهرياً مع توفر تجربة مجانية لمدة 7 أيام للمشتركين الجدد عبر جميع خططها. خدمة البث هذه خيار بديهي لمحبي المصارعة والرياضة عموماً.

🌏 كيفية مشاهدة وبث ريسلمانيا 42 حول العالم

يمكن لعشاق المصارعة حول العالم، بما في ذلك في المملكة المتحدة، مشاهدة WWE ريسلمانيا 42 وجميع عروض WWE على Netflix عبر البث المباشر. بدأت منصة البث العالمية صفقة حقوق لمدة 10 سنوات مع WWE في بداية عام 2025.

البلد الخطة الأساسية الخطة القياسية الخطة المميزة 🇬🇧 المملكة المتحدة £5.99 £12.99 £18.99 🇦🇺 أستراليا $7.99 AUD $18.99 AUD $25.99 AUD 🇮🇳 الهند 199 INR 499 INR 649 INR 🇯🇵 اليابان ¥890 ¥1,590 ¥2,290 🇲🇽 المكسيك $119 MXN $249 MXN $329 MXN 🇨🇦 كندا $7.99 CAD $18.99 CAD $23.99 CAD

🛜 شاهد راسلمينيا 42 من أي مكان باستخدام VPN

إذا لم تكن راسلمينيا 42 متاحة للمشاهدة المباشرة في منطقتك، أو إذا كنت مسافراً، يمكنك استخدام VPN لمتابعة الأحداث من أي مكان تكون فيه. ينشئ VPN اتصالاً آمناً لتجاوز القيود الجغرافية والوصول إلى خدمات البث المفضلة لديك من أي مكان.

نوصي بشدة باستخدام VPN، ولكن يمكنك أيضاً الاطلاع على دليل VPN المفصل لدينا لخيارات أخرى.

🎟️ كيفية الحصول على تذاكر راسلمينيا 42

الطلب مرتفع، لكن التذاكر لا تزال متاحة لكلا يومي WWE ريسلمانيا 42 يوم السبت، 18 أبريل، ويوم الأحد، 19 أبريل في ملعب أليجيانت، مع أسعار تتراوح حاليًا من 540 إلى 3200 دولار لتذكرة كومبو لمدة يومين، ومن 160 إلى 940 دولارًا لتذكرة يوم السبت فقط، ومن 200 إلى 1200 دولار لتذكرة يوم الأحد فقط على StubHub.

بطاقة مباريات ريسلمانيا 42

التاريخ المباراة السبت، 18 أبريل Cody Rhodes ضد Randy Orton

Stephanie Vaquer ضد Liv Morgan

Seth Rollins ضد Gunther

AJ Lee ضد Becky Lunch

Lash Legend & Nia Jax ضد Alexa Bliss & Charlotte Flair ضد Bayley & Lyra Valkyria ضد Bella Twins

Drew McIntyre ضد Jacib Fatu

The Uso & LA Knight ضد The Vision & iShowSpeed الأحد، 19 أبريل CM Punk ضد Roman Reigns

Finn Balor ضد Dominik Mysterio

Jade Cargill ضد Rhea Ripley

Sami Zayn ضد Trick Williams

Brock Lesnar ضد Oba Femi

Penta ضد Dragon Lee ضد J'Von Evans ضد Rey Mysterio ضد Rusev ضد JD McDonagh

قصص المباريات

CM Punk ضد Roman Reigns (بطولة WWE للوزن الثقيل)

سيتم التنافس على بطولة العالم للوزن الثقيل في "الحدث الرئيسي للأحداث الرئيسية" الضخم حيث يدافع سي إم بانك عن لقبه ضد الفائز برويال رامبل 2026 رومان رينز. اشتعلت المنافسة على راو بحرب كلامية بنهج الأرض المحروقة، حيث تبادل "الزعيم القبلي الأصلي" و"الأفضل في العالم" السخرية الشخصية حول إرثيهما، ودور بانك في تشكيل ذا شيلد، وجدول رينز "بدوام جزئي" مؤخراً. وبينما يرى بانك أن رينز صناعة مؤسسية تتبع مخططه، يؤكد رينز أن بانك دخيل مُرّ لا وجود له في المشهد الحالي إلا لأنه سمح بذلك. وبوقودٍ من أكثر من عقد من العداء غير المعلن وكراهية متبادلة عميقة الجذور، يصطدم هذان الرمزان من جيلين أخيراً لتحديد من يجلس حقاً على رأس الطاولة في WWE.

ستيفاني فاكير ضد ليف مورغان (بطولة العالم للسيدات)

بعد أن صمدت أمام 29 نجماً آخر لتفوز برويال رامبل 2026، وجّهت ليف مورغان أنظارها رسمياً إلى بطلة العالم للسيدات ستيفاني فاكير من أجل مواجهة شديدة الخصوصية في ريسلمانيا 42. تحولت المنافسة إلى متقلبة على الطريق إلى ريسلمانيا عندما أهانت فاكير رحلة مورغان، مدعية أن الفائزة بالرامبل لم تستحق حقاً مكانتها النخبوية. وبمدفوعٍ بالحاجة إلى الاحترام ومؤجَّجٍ بضربة انتقامية في حلقة راو بتاريخ 23 فبراير، تصمم مورغان على إثبات خطأ البطلة عبر انتزاع اللقب.

كودي رودز ضد راندي أورتن (بطولة WWE العالمية بلا منازع)

يواجه كودي رودز أكثر تحدٍ هائل له حتى الآن في مُرشده السابق وبطل العالم 14 مرة، راندي أورتن. "المفترس القِمّي" حجز تذكرته إلى الحدث الرئيسي بفوزه في مباراة غرفة الإقصاء الشاقة، بينما كان على كودي أن ينجو من طريق فوضوي إلى ريسلمانيا شهد خسارته ثم استعادته في النهاية للقب من درو ماكنتاير. وعلى الرغم من أن الاثنين يتشاركان تاريخًا حافلًا يعود إلى أيامهما في ليغاسي، فإن رابطة الصداقة ستُختبر بينما يسعى رودز لترسيخ إرثه ضد "قاتل الأساطير" الذي لا يحتاج سوى إلى RKO مفاجئة واحدة لإنهاء حقبة بطولة. وبالاستناد إلى أكثر من عقد من الاحترام المتبادل وندوب المعارك المشتركة، فإن هذا الصدام بين الأستاذ والتلميذ هو مباراة شطرنج عالية المخاطر حيث تلتقي صلابة رودز بدقة أورتن القاتلة.

جايد كارغيل ضد ريا ريبلي (بطولة WWE للسيدات)

تصل العاصفة إلى ريسلمانيا 42 بينما تدافع بطلة WWE للسيدات المهيمنة جايد كارغيل عن لقبها ضد ريا ريبلي في مواجهة جبابرة تحدث لأول مرة على الإطلاق. منذ أن أصبحت ملكة الحلبة وأطاحت بتيفاني ستراتون، ظلت كارغيل بلا هزيمة في منافسات الفردي لمدة سبعة أشهر، مستخدمة قوتها الخام لسحق المنافسة. ومع ذلك، فهي تواجه الآن أكثر تهديد مخضرم لها في "المُبيد"، الذي نال هذه الفرصة عبر النجاة من مباراة غرفة الإقصاء الشاقة. وبينما تجلب كارغيل سلسلة انتصارات لا مثيل لها إلى لاس فيغاس، ترد ريبلي بنَسَب أسطوري في ريسلمانيا، مما يمهد المسرح لمعركة عالية المخاطر لتحديد من يحكم حقًا قسم السيدات.

إيه جي لي ضد بيكي لينش (بطولة القارات)

تصل المنافسة الطويلة الأمد بين بطلة القارات للسيدات إيه جي لي وبيكي لينش إلى نقطة الغليان في راسلمينيا 42 في معركة عالية المخاطر على الذهب. منذ عودتها الصادمة، امتلكت لي أفضلية نفسية على "ذا مان"، محققة ثلاثة انتصارات متتالية بالإخضاع، بما في ذلك الفوز باللقب في إليمنيشن تشامبر الذي مثّل أول بطولة لها منذ أكثر من عقد. مدفوعة بلسعة هذه الهزائم، شنت لينش هجومًا وحشيًا بعد المباراة على راو لفرض طريقها للعودة إلى صورة اللقب. الآن، يجب على "العرّابة" للثورة أن تدافع عن عرشها ضد متحدية لا تلين يائسة لاستعادة مكانتها وأخيرًا إثبات أنها تستطيع النجاة من الأرملة السوداء.

أوبا فيمي ضد بروك ليسنر (مباراة فردية)

تمت الإجابة على تحدي بروك ليسنر المفتوح في راسلمينيا 42 بشكل صادم من قبل "الحاكم" أوبا فيمي، الذي أشار إلى تغيير الحرس بإسقاط "الوحش" بضربة مدوية من سقوط من النعمة. كان فيمي قوة لا تُقهر منذ وصوله، محافظًا على سجل فردي بلا هزيمة، لكنه يواجه الآن الاختبار النهائي لهيمنته ضد الرجل الذي أقصاه من الرويال رامبل. هذا الاصطدام الملحمي بين اثنين من أكثر العمالقة فرضًا جسديًا في تاريخ WWE يعد بعرض نادر عالي التأثير لتحديد ما إذا كان فيمي يستطيع حقًا قهر القاهر الأسطوري.

سيث رولينز ضد غونثر (مباراة فردية)

من المقرر إقامة درسٍ تقني متقدم في ريسلمانيا 42 حيث يواجه سيث "فريكن" رولينز الحائز على العديد من الأوسمة غونثر الذي لا يلين في معركة من أجل الهيمنة المطلقة. اشتعلت المنافسة في حلقة راو بتاريخ 30 مارس عندما عاد "جنرال الحلبة" عودة صادمة، معترضًا هجوم رولينز على بول هيمان ومُحكمًا "صاحب الرؤية" في قبضة خنق نائمة قاسية. ومع سيرة مذهلة من ألقاب العالم والإنجازات بينهما، تضع هذه المواجهة براعة بطل العالم ست مرات المتعددة الجوانب في مواجهة الدقة الوحشية لأطول بطل للقارات حكمًا في التاريخ لتحديد من الذي يعرّف حقًا التميز داخل الحلبة.

درو ماكنتاير ضد جاكوب فاتو (قتال غير مُعتمد)

تصاعدت المنافسة المتقلبة بين جاكوب فاتو ودرو ماكنتاير إلى فوضى مطلقة، مما دفع المدير العام لسماكداون نيك ألديس إلى اعتماد حرب في ريسلمانيا 42، حيث لا تتحمل الشركة أي مسؤولية: مباراة غير مُعتمدة. من تسبب فاتو في خسارة ماكنتاير للقب WWE العالمي بلا منازع إلى قيام "المختل الاسكتلندي" بنصب كمين وحشي لـ"الذئب الساموي" خلال مباراة مع تريك ويليامز، أثبت الاثنان أنهما خارج السيطرة، لتبلغ ذروتها في عراك مرعب حيث سقطا من شرفة فولاذية عالية. دون قواعد ودون حماية، تعد هذه المباراة بفوضى صافية غير مُفلترة بينما يتطلع كلا الرجلين إلى تسوية ثأرهما الدموي أخيرًا.

ذا أوسوز و& إل إيه نايت ضد ذا فيجن و& آي شو سبيد (مباراة فرق تاج من 6 رجال)

في مواجهة عالية الأوكتان تجمع بين النجوم الكبار وأيقونات وسائل التواصل الاجتماعي، يسعى ذا أوسوز وLA نايت إلى الخلاص ضد أبطال العالم للفرق الثنائية، لوغان بول وأوستن ثيوري، وشريكهم المفاجئ IShowSpeed. نجح "ذا فيجن" في خلع جيمي وجاي بعد تدخل فوضوي بمساعدة قبضة نحاسية من سبيد—يُزعم أنه تحت "لعنة" من دانهاوزن - تاركًا الأبطال السابقين و"ذا ميغاستار" متعطشين للانتقام. هذه المباراة السداسية للفرق في ريسلمانيا 42 تمهّد لمواجهة فيروسية حيث تلتقي معركة الاحترام بالسعي وراء انتقام خالص غير مُخفف.

سامي زين ضد تريك ويليامز (مباراة بطولة الولايات المتحدة)

يدخل بطل الولايات المتحدة سامي زين إلى ريسلمانيا 42 كحامل للقب للمرة الأولى بعد أن صدم العالم بإجابته لتحدي كارميلو هايز المفتوح. رغم استبعاده في البداية من بطاقة العرض، فإن صمود زين ضمن له دفاعًا عالي المخاطر ضد النجم الصاعد تريك ويليامز، الذي يخوض ظهوره الأول المرتقب للغاية في "عرض العروض". إنها معركة كلاسيكية بين سحر ريسلمانيا المخضرم مقابل الزخم المتفجر لـ"تريك ويلي" في مباراة ستحدد ما إذا كان الوافد الجديد يستطيع حقًا أن "يُلقّن" أكبر مسرح على الإطلاق.

بطولة فرق السيدات (رباعية قاتلة)

تدافع البطلتان المهيمنتان نيا جاكس ولاش ليجند عن ألقابهما في مباراة قاتلة رباعية ضخمة ضد ثلاثة فرق نخبوية متعطشة للذهب. تواجه "القوى التي لا تُقاوَم" تحديًا هائلًا من الثنائي المتوَّج شارلوت فلير وأليكسا بليس، اللتين تسعيان للانتقام بسبب تدخلات سابقة، وثنائي المرشد-الطالبة بايلي وليرا فالكيريا. وإضافة إلى قوة النجوم، عادت عضوتا قاعة مشاهير WWE التوأم بيلا إلى الحلبة خصيصًا لاقتناص البطولة الوحيدة التي أفلتت منهما، ما يضمن صدامًا عالي المخاطر بين الأجيال على أعظم مسرح على الإطلاق.

فين بالور ضد دومينيك ميستيريو (مباراة فردية)

بلغ الشرخ داخل ذا جادجمنت داي نقطة الانفجار عندما نُفي فين بالور بوحشية من المجموعة، ما دفع "الأمير" إلى الردّ بحرمان دومينيك ميستيريو من بطولة القارات وتحدّيه إلى مباراة ثأر عالية المخاطر في ريسلمانيا. هذا اللقاء الأول بين الحليفين السابقين اتخذ منعطفًا مظلمًا، إذ كشف بالور أنه سيُعيد إحياء الشخصية فائقة القوة "الشيطان" للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات لتصفية الحساب. الآن، يجب على دومينيك مواجهة قوة خارقة للطبيعة تغذيها سنوات من الثقة التي تم خيانتها في معركة لتحديد ما إذا كان التلميذ قادرًا على النجاة من أحلك نسخة من مرشده السابق.

بطولة القارات (مباراة السلم)

تبلورت مباراة السلالم على بطولة القارات في ريسلمانيا 42 عقب سلسلة من التصفيات عالية المخاطر في Main Event. قاتلت النجوم الصاعدة والمخضرمون على حد سواء من أجل فرصتهم، مما أسفر عن نجاح JD McDonagh وDragon Lee وJe’Von Evans وRusev في حجز أماكنهم في العرض الاستعراضي عالي التحليق. وبلغت المخاطر ذروتها خلال حلقة 6 أبريل من Raw، عندما دخل أسطورة WWE ري ميستيريو رسميًا إلى المعترك، مضيفًا إرثًا من قاعة المشاهير إلى ما يُتوقع أن تكون واحدة من أكثر مباريات عطلة نهاية الأسبوع فوضوية.

