تتلاشى أضواء النيون في الستريب إلى الخلفية بينما يتحول اهتمام العالم إلى ملعب أليجيانت في لاس فيغاس. هنا تُنقش الإرثيات بالذهب، وهنا يعود «عرض الخالدين» لإقامة تاريخية متتالية في الولاية الفضية.

ريسلمانيا هي واحدة من أكثر فعاليات المصارعة ترقبًا في العالم، إذ تجذب جماهير من مختلف أنحاء العالم المتشوقين لمتابعة كل الإثارة مباشرة. وللمشاهدين الذين يريدون التأكد من أنهم لن يفوتوا لحظة، فإن معرفة كيفية بث ريسلمانيا أمرٌ أساسي.

نجد أنفسنا في مشهد WWE أعيد تشكيله بالكامل. حرارة الصحراء لا تُقارن بالخصومات التي بلغت نقطة الغليان. وعلى مدار ليلتين ضخمتين يوم السبت 18 أبريل ويوم الأحد 19 أبريل 2026، سيُحسم ترتيب المصارعة المحترفة تحت سقف «نجمة الموت» المتلألئ.

واصلت ريسلمانيا الازدهار والنمو على مرّ السنين، وما تزال حدث WWE الرئيسي بنظام الدفع مقابل المشاهدة (PPV) وحدث البث المباشر. وقد لُقّبت بسوبر بول الترفيه الرياضي. وإلى جانب كونها أول فعالية PPV تنتجها الشركة، كانت ريسلمانيا أيضًا أول فعالية كبرى لدى WWE متاحة عبر البث المباشر عند إطلاق شبكة WWE Network في عام 2014. وإلى جانب رويال رامبل، وسمرسلام، وسرفايفر سيريز، وموني إن ذا بانك، تُعد واحدة من أكبر خمس فعاليات لدى WWE خلال العام، والتي يُشار إليها باسم «الخمسة الكبار».

دع GOAL يقدّم لك جميع المعلومات الحيوية التي تحتاج إلى معرفتها قبل ريسلمانيا 42، بما في ذلك كيفية المشاهدة أو البث لجميع الإثارة والتشويق، وأي نجوم المصارعة يستعدون لعرض مهاراتهم تحت أضواء فيغاس.

متى تُقام ريسلمانيا 42؟

تُقام ريسلمانيا 42 على ليلتين، يوم السبت 18 أبريل ويوم الأحد 19 أبريل. وتُبث حول العالم على النحو التالي (الأوقات تقريبية):

الدولة موعد بدء العرض 🇺🇸 الولايات المتحدة 7 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي (السبت والأحد) 🇬🇧 المملكة المتحدة منتصف الليل بتوقيت بريطانيا الصيفي (الأحد والاثنين) 🇦🇺 أستراليا 10 صباحًا بتوقيت شرق أستراليا (الأحد والاثنين) 🇮🇳 الهند 4:30 صباحًا بتوقيت الهند (الأحد والاثنين) 🇯🇵 اليابان 8 صباحًا بتوقيت اليابان (الأحد والاثنين) 🇲🇽 المكسيك 5 مساءً بتوقيت الوسط (السبت والأحد)

أين ستُقام ريسلمانيا 42؟

يُعد ملعب أليجيانت ملعبًا متعدد الاستخدامات يقع في بارادايس، نيفادا (المجاورة لمدينة لاس فيغاس). وبتكلفة بلغت 1.9 مليار دولار، يُعد رابع أغلى ملعب في العالم. افتُتح عام 2020، وهو الملعب الرئيسي لفريق لاس فيغاس رايدرز في دوري NFL، وكذلك لفريق كرة القدم الجامعية بجامعة نيفادا، لاس فيغاس (UNLV) المعروف باسم «ريبيلز». وإلى جانب استضافته سوبر بول LVIII في فبراير 2024، حيث فاز كانساس سيتي تشيفس على سان فرانسيسكو 49رز في الوقت الإضافي، فقد استضاف أيضًا بطولة NCAA لاس فيغاس بول سنويًا منذ عام 2021.

إلى جانب كرة القدم الأمريكية، يستضيف ملعب أليجيانت بانتظام مباريات كرة القدم. وقد احتضن مباريات من كوبا أمريكا 2024، وسيكون هذا الصيف مكان إقامة مباريات دور المجموعات لبطولة الكأس الذهبية للكونكاكاف 2025. كما سيحيي نجوم موسيقى عالميون كبار حفلات في أليجيانت خلال الأشهر المقبلة أيضًا، من بينهم كيندريك لامار، وكولدبلاي، وذا ويكند.

🇺🇸 كيفية مشاهدة وبث راسلمينيا 42 في الولايات المتحدة

في الولايات المتحدة، يمكنك مشاهدة كل أحداث راسلمينيا 42 مباشرة عبر ضبط ESPN، التي تُعد موطنًا لكل فعالية مباشرة مميزة (Premium Live Event) لـWWE. وحتى إن لم تتمكن من المتابعة أثناء البث المباشر، فسيكون البث عبر الإنترنت في اليوم التالي متاحًا، لذا لن تضطر إلى تفويت أي ثانية من الإثارة.

سيُبث راسلمينيا ضمن باقة Unlimited في خدمة ESPN DTC، ما يتطلب إما اشتراكًا شهريًا بقيمة 29.99 دولارًا، أو اشتراكًا ضمن باقة تتضمن ESPN Unlimited عبر مزوّد خدمة تلفزيونية مشارك، مثل Fubo.

تُعد FuboTV خدمة بث عالية الجودة تتضمن ESPN في جميع باقاتها، لذا فهي تتيح الوصول إلى رويال رامبل وعالم كامل من الرياضات. تقدّم Fubo عدة خطط اشتراك، بما في ذلك الخطة الجديدة "Fubo Sports"، التي تبلغ تكلفتها 45.99 دولارًا للشهر الأول ثم 55.99 دولارًا شهريًا للأشهر التالية. وهي مبسطة ومركزة على الرياضة مع أكثر من 28 قناة، بما في ذلك ESPN Unlimited وESPN2 وESPNews وESPNU وNFL Network وTennis Channel، وشبكات محلية مثل ABC وCBS وFox. وتبدأ خطط Fubo الأخرى من 84.99 دولارًا شهريًا مع تجربة مجانية لمدة 7 أيام متاحة للمشتركين الجدد عبر جميع خططها. وتُعد خدمة البث خيارًا بديهيًا لعشاق المصارعة والرياضة عمومًا.

🌏 كيفية مشاهدة وبث ريسلمانيا 42 حول العالم

يمكن لعشّاق المصارعة حول العالم، بما في ذلك في المملكة المتحدة، مشاهدة WWE ريسلمانيا 42 وجميع عروض WWE على نتفليكس عبر البث المباشر. بدأت منصة البث العالمية صفقة حقوق لمدة 10 سنوات مع WWE في بداية عام 2025.

الدولة الخطة الأساسية الخطة القياسية الخطة المميزة 🇬🇧 المملكة المتحدة £5.99 £12.99 £18.99 🇦🇺 أستراليا $7.99 AUD $18.99 AUD $25.99 AUD 🇮🇳 الهند 199 INR 499 INR 649 INR 🇯🇵 اليابان ¥890 ¥1,590 ¥2,290 🇲🇽 المكسيك $119 MXN $249 MXN $329 MXN 🇨🇦 كندا $7.99 CAD $18.99 CAD $23.99 CAD

🛜 شاهد ريسلمانيا 42 من أي مكان باستخدام VPN

إذا لم تكن ريسلمانيا 42 متاحة للمشاهدة المباشرة في منطقتك، أو إذا كنت مسافراً، يمكنك استخدام VPN لمتابعة الأحداث من أي مكان تكون فيه. ينشئ VPN اتصالاً آمناً لتجاوز القيود الجغرافية والوصول إلى خدمات البث المفضلة لديك من أي مكان.

يمكنك الاطلاع على دليلنا المفصل لشبكات VPN لمعرفة خيارات أخرى.

🎟️ كيفية الحصول على تذاكر ريسلمانيا 42

الطلب مرتفع، لكن التذاكر لا تزال متاحة لكلا يومي WWE ريسلمانيا 42 يوم السبت 18 أبريل ويوم الأحد 19 أبريل في ملعب أليجيانت، وتتراوح الأسعار حاليًا بين 540 و3200 دولار لتذكرة كومبو ليومين، و160 إلى 940 دولارًا لتذكرة السبت فقط، و200 إلى 1200 دولار لتذكرة الأحد فقط على StubHub.

بطاقة نزالات ريسلمانيا 42

التاريخ المباراة السبت، 18 أبريل كودي رودز ضد راندي أورتن

ستيفاني فاكير ضد ليف مورغان

سيث رولينز ضد غونثر

إيه جيه لي ضد بيكي لانش

لاش ليجند ونايا جاكس ضد أليكسا بليس وتشارلوت فلير ضد بايلي وليرا فالكيريا ضد توأم بيلا

درو ماكنتاير ضد جاكيب فاتو

ذا أوسو وإل إيه نايت ضد ذا فيجن وآي شو سبيد الأحد، 19 أبريل سي إم بانك ضد رومان رينز

فين بالور ضد دومينيك ميستيريو

جيد كارجيل ضد ريا ريبلي

سامي زين ضد تريك ويليامز

بروك ليسنر ضد أوبا فيمي

بينتا ضد دراغون لي ضد جاي-فون إيفانز ضد ري ميستيريو ضد روسيف ضد جي دي ماكدونا

قصص المباريات

سي إم بانك ضد رومان رينز (بطولة WWE للوزن الثقيل)

سيُنافس على بطولة العالم للوزن الثقيل في “الحدث الرئيسي لأكبر الأحداث” الضخم، حيث يدافع سي إم بانك عن لقبه أمام الفائز برويال رامبل 2026 رومان رينز. اشتعلت العداوة على عرض راو بحرب كلامية لا هوادة فيها، تبادل خلالها “الزعيم القبلي الأصلي” و“الأفضل في العالم” الإهانات الشخصية حول إرث كلٍ منهما، ودور بانك في تأسيس ذا شيلد، وجدول رينز “بدوام جزئي” في الآونة الأخيرة. وبينما يرى بانك أن رينز صنيعة الشركات التي سارت على مخططه، يؤكد رينز أن بانك دخيلٌ حانق لا وجود له في المشهد الحالي إلا لأنه سمح بذلك. وبفعل أكثر من عقدٍ من العداء المكتوم وكراهية متبادلة متجذرة بعمق، يلتقي هذان الرمزان من جيلين أخيرًا لتحديد من يجلس حقًا على رأس الطاولة في WWE.

ستيفاني فاكير ضد ليف مورغان (بطولة عالم السيدات)

بعد أن تفوقت على 29 نجمة أخرى لتفوز برويال رامبل 2026، وجّهت ليف مورغان أنظارها رسميًا إلى بطلة عالم السيدات ستيفاني فاكير في مواجهة شديدة الخصوصية في ريسلمانيا 42. وقد تحولت العداوة إلى طابعٍ متفجر على طريق ريسلمانيا عندما أساءت فاكير إلى رحلة مورغان، مدعيةً أن الفائزة بالرامبل لم تستحق حقًا مكانتها النخبوية. وبحافز الحاجة إلى الاحترام وبوقود ضربةٍ انتقامية في حلقة راو بتاريخ 23 فبراير، تصمم مورغان على إثبات خطأ البطلة عبر انتزاع اللقب.

كودي رودز ضد راندي أورتن (بطولة WWE العالمية بلا منازع)

يواجه كودي رودز أصعب تحدٍّ له حتى الآن في مواجهة مُرشده السابق وبطل العالم 14 مرة، راندي أورتن. وقد حجز "المفترس القِمّي" تذكرته إلى الحدث الرئيسي بفوزه في مباراة غرفة الإقصاء الشاقة، بينما اضطر كودي إلى الصمود في "الطريق إلى ريسلمانيا" الفوضوي الذي شهد خسارته للقب قبل أن يستعيده في النهاية من درو ماكنتاير. وعلى الرغم من أن كليهما يتشاركان تاريخاً حافلاً يعود إلى أيامهما في فريق ليغاسي، فإن رباط الصداقة سيُختبر بينما يسعى رودز لترسيخ إرثه أمام "قاتل الأساطير" الذي لا يحتاج سوى إلى ضربة RKO مفاجئة واحدة لإنهاء حقبة بطولة. وبالاعتماد على أكثر من عقد من الاحترام المتبادل وندوب المعارك المشتركة، تتحول هذه المواجهة بين الأستاذ والتلميذ إلى مباراة شطرنج عالية المخاطر حيث تلتقي صلابة كودي بدقة أورتن القاتلة.

جايد كارغيل ضد ريا ريبلي (بطولة WWE للسيدات)

تصل العاصفة إلى ريسلمانيا 42 عندما تدافع بطلة WWE للسيدات المهيمنة، جايد كارغيل، عن لقبها أمام ريا ريبلي في مواجهة جبابرة تُقام للمرة الأولى على الإطلاق. فمنذ تتويجها ملكة الحلبة وإسقاطها تيفاني ستراتون عن العرش، بقيت كارغيل دون هزيمة في النزالات الفردية لمدة سبعة أشهر، مستخدمة قوتها الخام لسحق المنافسات. لكنها تواجه الآن أخطر تهديد متمرس لها في "المُبيدة"، التي نالت هذه الفرصة بعد نجاتها من مباراة غرفة الإقصاء الشاقة. وبينما تدخل كارغيل لاس فيغاس بسلسلة انتصارات لا تُضاهى، ترد ريبلي بإرث أسطوري في ريسلمانيا، مما يمهّد لمواجهة عالية المخاطر لتحديد من تحكم حقاً قسم السيدات.

إيه جي لي ضد بيكي لينش (بطولة القارات)

تبلغ المنافسة العريقة بين بطلة القارات للسيدات إي جي لي وبيكي لينش ذروتها في ريسلمانيا 42 ضمن معركة عالية المخاطر على اللقب. منذ عودتها الصادمة، امتلكت لي أفضلية نفسية على "ذا مان"، محققة ثلاث انتصارات متتالية عبر الإخضاع، من بينها الفوز باللقب في إليمنيشن تشامبر الذي مثّل أول بطولة لها منذ أكثر من عقد. ومدفوعة بمرارة هذه الهزائم، شنت لينش هجوماً وحشياً بعد المباراة على راو لفرض عودتها إلى مشهد اللقب. والآن، يتعيّن على "العرّابة" لثورة المصارعة الدفاع عن عرشها أمام متحدية لا تعرف الرحمة، متعطشة لاستعادة مكانتها وإثبات أنها قادرة أخيراً على النجاة من "الأرملة السوداء".

أوبا فيمي ضد بروك ليسنر (مباراة فردية)

تمت إجابة التحدي المفتوح لبروك ليسنر في ريسلمانيا 42 بشكل صادم من قبل "الحاكم" أوبا فيمي، الذي أشار إلى تغيّر الحرس بإسقاط "الوحش" بضربة مدوية من "السقوط من النعمة". لقد كان فيمي قوة لا تُقهر منذ وصوله، محافظاً على سجل فردي بلا هزيمة، لكنه يواجه الآن الاختبار النهائي لهيمنته أمام الرجل الذي أقصاه من الرويال رامبل. هذا التصادم الملحمي بين اثنين من أكثر العمالقة هيبةً من الناحية البدنية في تاريخ WWE يعدّ بعرض نادر عالي التأثير لتحديد ما إذا كان فيمي قادراً حقاً على قهر الفاتح الأسطوري.

سيث رولينز ضد غونثر (مباراة فردية)

من المقرر أن تكون هناك حصة فنية متقدمة في ريسلمانيا 42، إذ يواجه سيث "فريكن" رولينز، الحائز على العديد من الألقاب، غونثر الذي لا يلين في معركة على الهيمنة المطلقة. اشتعلت المنافسة في حلقة راو بتاريخ 30 مارس عندما عاد "الجنرال الحَلَقي" عودة صادمة، فاعترض هجوم رولينز على بول هيمان وأطبق على "صاحب الرؤية" بحركة خنق نائمة قاسية. ومع سيرة ذاتية مذهلة من ألقاب العالم والإنجازات بينهما، تضع هذه المواجهة براعة بطل العالم ست مرات في مواجهة الدقة الوحشية لأطول بطل للقارات حُكماً في التاريخ لتحديد من الذي يعرّف التميّز حقاً داخل الحلبة.

درو ماكنتاير ضد جاكوب فاتو (نزال غير مُعتمَد)

تصاعدت العداوة المتقلبة بين جاكوب فاتو ودرو ماكنتاير إلى فوضى مطلقة، ما دفع المدير العام لسماكداون نِك ألدِس إلى اعتماد حرب في ريسلمانيا 42، حيث لا تتحمل الشركة أي مسؤولية: نزال غير مُعتمَد. من تسبّب فاتو في خسارة ماكنتاير للقب WWE العالمي الموحّد بلا منازع، إلى قيام "المختل الاسكتلندي" بنصب كمين وحشي لـ"الذئب السامواي" خلال نزال مع تريك ويليامز، أثبت الاثنان أنهما خارجان عن السيطرة، لتنتهي الأمور بعراك مرعب سقطا خلاله من شرفة فولاذية مرتفعة. بلا قوانين وبلا حماية، يعد هذا النزال بفوضى صافية غير مُفلترة بينما يسعى كلا الرجلين أخيراً لتصفية ثأرهما الدموي.

الأوسوز و إل إيه نايت ضد ذا فيجن و آي شو سبيد (نزال فرق 6 رجال)

في مواجهة مشتعلة عالية الأوكتان تجمع بين النجوم الخارقين وأيقونات وسائل التواصل الاجتماعي، يسعى فريق ذا أوسوز وLA نايت إلى استعادة الاعتبار أمام أبطال العالم لفرق الزوجي، لوغان بول وأوستن ثيوري، وشريكهم المفاجئ آي شو سبيد. وقد نجح "ذا فيجن" في انتزاع اللقب من جيمي وجاي عقب فوضى عارمة وتدخل من سبيد بمساعدة القبضة الحديدية—بدعوى أنه كان تحت "لعنة" من دانهاوزن—ليترك الأبطال السابقين و"الميغاستار" متعطشين للثأر. هذه المواجهة النجومية بنظام فرق الستة (Six-Man Tag Team Match) في ريسلمانيا 42 تمهّد لسجال فيروسي حيث تتقاطع معركة الاحترام مع السعي إلى انتقام خالص بلا تزييف.

سامي زين ضد تريك ويليامز (مباراة بطولة الولايات المتحدة)

يتجه بطل الولايات المتحدة سامي زين إلى ريسلمانيا 42 حاملاً للقب للمرة الأولى بعدما صدم العالم بقبوله التحدي المفتوح الذي أطلقه كارميلو هايز. ورغم استبعاده في البداية من قائمة المباريات، فإن صمود زين ضمن له دفاعاً عالي المخاطر أمام النجم الصاعد تريك ويليامز، الذي يخوض ظهوره الأول المرتقب في "عرض العروض". إنها مواجهة كلاسيكية بين سحر ريسلمانيا المخضرم والزخم المتفجر لـ"تريك ويلي" في مباراة ستحدد ما إذا كان الوافد الجديد قادراً حقاً على "الضرب" في أكبر مسارح الجميع.

بطولة فرق السيدات (رباعية قاتلة)

يدافع البطلان المهيمنان نيا جاكس ولاش ليجند عن لقبيهما في نزال قاتل رباعي ضخم ضد ثلاثة فرق نخبوية متعطشة للذهب. تواجه "القوى التي لا تُقاوَم" تحديًا هائلًا من الثنائي المتوّج شارلوت فلير وأليكسا بليس، اللتين تسعيان للانتقام بسبب تدخلات سابقة، وكذلك ثنائية المُرشِدة والتلميذة بايلي وليرا فالكيريا. وإضافةً إلى زخم النجوم، عادت عضوتا قاعة مشاهير WWE التوأم بيلا إلى الحلبة خصيصًا لاقتناص اللقب الوحيد الذي استعصى عليهما، ما يضمن مواجهة عالية المخاطر بين الأجيال على أعظم مسارحها جميعًا.

فين بالور ضد دومينيك ميستريو (نزال فردي)

بلغ الشرخ داخل ذا جَجمنت داي نقطة الانفجار حين نُفي فين بالور بوحشية من المجموعة، ليردّ "الأمير" بحرمان دومينيك ميستريو من بطولة القارات وتحدّيه إلى نزال ثأري عالي المخاطر في راسلمينيا. هذا اللقاء الأول من نوعه بين الحليفين السابقين اتخذ منعطفًا مظلمًا، إذ كشف بالور أنه سيُحيي الشخصية فائقة القوة "الشيطان" لأول مرة منذ ثلاث سنوات لتصفية الحساب. الآن، على دومينيك مواجهة قوة خارقة تغذيها سنوات من الثقة التي تعرّضت للخيانة، في معركة لتحديد ما إذا كان التلميذ قادرًا على النجاة أمام أحلك نسخة من مُعلّمه السابق.

بطولة القارات (نزال سُلّم)

تبلورت ملامح مباراة سلالم بطولة القارات في ريسلمانيا 42 عقب سلسلة من مباريات التأهل عالية المخاطر في برنامج «Main Event». وقد ناضل نجوم صاعدون ومخضرمون على حد سواء من أجل انتزاع فرصتهم، وأسفرت المواجهات عن نجاح جي دي ماكدونا، ودراغون لي، وجي فون إيفانز، وروسيف في حجز مقاعدهم في هذا الاستعراض المثير. وبلغت المخاطر ذروتها خلال حلقة «Raw» بتاريخ 6 أبريل، عندما دخل أسطورة WWE ري ميستيريو المنافسة رسميًا، مضيفًا إرثًا من قاعة المشاهير إلى ما يُتوقع أن تكون واحدة من أكثر مباريات عطلة نهاية الأسبوع فوضوية.