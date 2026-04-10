تتلاشى أضواء النيون في الستريب إلى الخلفية مع تحوّل أنظار العالم إلى ملعب أليجيانت في لاس فيغاس. هنا تُنقش الإرثيات بالذهب، وهنا يعود «استعراض الخالدين» لإقامة تاريخية متتالية عامًا بعد عام في ولاية الفضة.

تُعد راسلمينيا واحدة من أكثر أحداث المصارعة ترقّبًا في العالم، إذ تستقطب جماهير من مختلف أنحاء العالم حريصين على متابعة كل الإثارة مباشرة. وللمشاهدين الذين يريدون التأكد من عدم تفويت أي لحظة، فإن معرفة كيفية بث راسلمينيا أمرٌ أساسي.

نجد أنفسنا في مشهد WWE قد أُعيد تشكيله بالكامل. حرارة الصحراء لا تُقارن بالخصومات التي بلغت نقطة الغليان. وعلى مدار ليلتين ضخمتين يوم السبت 18 أبريل ويوم الأحد 19 أبريل 2026، سيتم حسم هرم المصارعة الاحترافية تحت السقف اللامع لـ«نجمة الموت».

واصلت ريسلمانيا الازدهار والنمو على مرّ السنين، ولا تزال حدث الدفع مقابل المشاهدة (PPV) والبث المباشر الرائد لدى WWE. وقد لُقّبت بـ«السوبر بول» للترفيه الرياضي. وإلى جانب كونها أول فعالية بنظام الدفع مقابل المشاهدة تنتجها الشركة، كانت ريسلمانيا أيضًا أول حدث كبير لـWWE متاح عبر البث المباشر، عندما أطلقت الشركة شبكة WWE Network في عام 2014. وإلى جانب رويال رامبل، وسمرسلام، وسيرفايفر سيريز، وموني إن ذا بانك، تُعدّ واحدة من أكبر خمس فعاليات لـWWE خلال العام، والتي يُشار إليها باسم «الخمسة الكبار».

دع GOAL يطلعك على كل المعلومات الأساسية التي تحتاج إلى معرفتها قبل ريسلمانيا 42، بما في ذلك كيفية المشاهدة أو البث لجميع الأحداث المثيرة، وأي نجوم المصارعة من المقرر أن يستعرضوا مهاراتهم تحت أضواء فيغاس.

متى تُقام ريسلمانيا 42؟

تُقام ريسلمانيا 42 على ليلتين، السبت 18 أبريل، والأحد 19 أبريل. وتُبث على النحو التالي حول العالم (الأوقات تقريبية):

الدولة بدء العرض 🇺🇸 الولايات المتحدة 7 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي (السبت والأحد) 🇬🇧 المملكة المتحدة منتصف الليل بتوقيت BST (الأحد والاثنين) 🇦🇺 أستراليا 10 صباحًا بتوقيت AEST (الأحد والاثنين) 🇮🇳 الهند 4:30 صباحًا بتوقيت IST (الأحد والاثنين) 🇯🇵 اليابان 8 صباحًا بتوقيت JST (الأحد والاثنين) 🇲🇽 المكسيك 5 مساءً بتوقيت CST (السبت والأحد)

أين تُقام ريسلمانيا 42؟

ملعب أليجيانت هو ملعب متعدد الأغراض يقع في بارادايس بولاية نيفادا (المجاورة لمدينة لاس فيغاس). وبتكلفة 1.9 مليار دولار، يُعد رابع أغلى ملعب في العالم. افتُتح في عام 2020، وهو الملعب الرئيسي لفريق لاس فيغاس رايدرز في دوري NFL، ولفريق كرة القدم الجامعية «ريبلز» التابع لجامعة نيفادا في لاس فيغاس (UNLV). وإلى جانب استضافة سوبر بول LVIII في فبراير 2024، حيث هزم كانساس سيتي تشيفس فريق سان فرانسيسكو 49رز في الوقت الإضافي، فقد استضاف أيضًا بطولة NCAA لاس فيغاس بول سنويًا منذ 2021.

وبالإضافة إلى كرة القدم الأمريكية، يستضيف ملعب أليجيانت بانتظام مباريات كرة القدم. وقد استضاف مباريات من كوبا أمريكا 2024، وسيكون مكانًا لمباريات دور المجموعات في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025 هذا الصيف. كما سيحيي نجوم موسيقى عالميون حفلات في أليجيانت خلال الأشهر المقبلة، بمن فيهم كيندريك لامار، وكولدبلاي، وذا ويكند.

🇺🇸 كيفية مشاهدة وبث راسلمينيا 42 في الولايات المتحدة

في الولايات المتحدة، يمكنك مشاهدة كل أحداث راسلمينيا 42 مباشرة عبر ESPN، التي تُعد موطنًا لجميع فعاليات WWE المباشرة المميزة. وحتى إن لم تتمكن من المتابعة أثناء البث المباشر، فسيكون البث في اليوم التالي متاحًا، لذا لن تفوّت ثانية واحدة من الإثارة.

سيُبث راسلمينيا ضمن باقة Unlimited في خدمة ESPN DTC، ما يتطلب اشتراكًا شهريًا بقيمة 29.99 دولارًا، أو اشتراكًا ضمن حزمة تتضمن ESPN Unlimited عبر مزوّد خدمة تلفزيونية مشارك، مثل Fubo.

تُعد FuboTV خدمة بث عالية الجودة تتضمن ESPN في جميع باقاتها، لذا فهي تتيح الوصول إلى رويال رامبل وعالم كامل من الرياضات. تقدم Fubo عدة خطط اشتراك، بما في ذلك الخطة الجديدة 'Fubo Sports'، التي تبلغ تكلفتها 45.99 دولارًا للشهر الأول ثم 55.99 دولارًا شهريًا للأشهر التالية. وهي مبسطة ومركزة على الرياضة مع أكثر من 28 قناة، بما في ذلك ESPN Unlimited وESPN2 وESPNews وESPNU وNFL Network وTennis Channel، والشبكات المحلية مثل ABC وCBS وFox. تبدأ خطط Fubo الأخرى من 84.99 دولارًا شهريًا مع توفر تجربة مجانية لمدة 7 أيام للمشتركين الجدد عبر جميع خططها. وتُعد خدمة البث خيارًا بديهيًا لعشاق المصارعة والرياضة عمومًا.

🌏 كيفية مشاهدة وبث راسلمينيا 42 حول العالم

يمكن لعشاق المصارعة حول العالم، بما في ذلك في المملكة المتحدة، مشاهدة WWE راسلمينيا 42 وجميع عروض WWE على نتفليكس عبر البث المباشر. وقد بدأت منصة البث العالمية صفقة حقوق لمدة 10 سنوات مع WWE في بداية عام 2025.

الدولة الخطة الأساسية الخطة القياسية الخطة المميزة 🇬🇧 المملكة المتحدة £5.99 £12.99 £18.99 🇦🇺 أستراليا $7.99 AUD $18.99 AUD $25.99 AUD 🇮🇳 الهند 199 INR 499 INR 649 INR 🇯🇵 اليابان ¥890 ¥1,590 ¥2,290 🇲🇽 المكسيك $119 MXN $249 MXN $329 MXN 🇨🇦 كندا $7.99 CAD $18.99 CAD $23.99 CAD

🛜 شاهد راسلمينيا 42 من أي مكان باستخدام VPN

إذا لم تكن راسلمينيا 42 متاحة للمشاهدة المباشرة في منطقتك، أو إذا كنت مسافراً، يمكنك استخدام VPN لمتابعة الأحداث أينما كنت. ينشئ VPN اتصالاً آمناً لتجاوز القيود الجغرافية والوصول إلى خدمات البث المفضلة لديك من أي مكان.

🎟️ كيفية الحصول على تذاكر راسلمينيا 42

الطلب مرتفع، لكن التذاكر لا تزال متاحة لكلا يومي عرض WWE راسلمينيا 42 يوم السبت 18 أبريل ويوم الأحد 19 أبريل على ملعب أليجانت، وتتراوح الأسعار حاليًا بين 540 و3200 دولار لتذكرة مجمّعة ليومين، و160 إلى 940 دولارًا لتذكرة يوم السبت فقط، و200 إلى 1200 دولار لتذكرة يوم الأحد فقط على StubHub.

بطاقة مباريات راسلمينيا 42

التاريخ المباراة السبت، 18 أبريل كودي رودز ضد راندي أورتن

ستيفاني فاكير ضد ليف مورغان

سيث رولينز ضد غونثر

إيه جي لي ضد بيكي لانش

لاش ليجند ونايا جاكس ضد أليكسا بليس وشارلوت فلير ضد بايلي ولايرا فالكيريا ضد توأم بيلا

درو ماكنتاير ضد جاكوب فاتو

الأوسوز وإل إيه نايت ضد ذا فيجن وآي شو سبيد الأحد، 19 أبريل سي إم بانك ضد رومان رينز

فين بالور ضد دومينيك ميستيريو

جايد كارغيل ضد ريا ريبلي

سامي زين ضد تريك ويليامز

بروك ليسنر ضد أوبا فيمي

بينتا ضد دراغون لي ضد جاي فون إيفانز ضد ري ميستيريو ضد روسيف ضد جي دي ماكدونا

قصص المباريات

سي إم بانك ضد رومان رينز (بطولة WWE للوزن الثقيل)

سيُتنافَس على بطولة العالم للوزن الثقيل في «الحدث الرئيسي بين الأحداث الرئيسية» الضخم، حيث يدافع سي إم بانك عن لقبه أمام الفائز برويال رامبل 2026 رومان رينز. اشتعلت الشرارة على عرض راو في حرب كلمات لا هوادة فيها، تبادل خلالها «الزعيم القبلي الأصلي» و«الأفضل في العالم» هجمات شخصية حول إرث كلٍّ منهما، ودور بانك في تشكيل ذا شيلد، وجدول رينز «بدوام جزئي» في الآونة الأخيرة. وبينما يرى بانك أن رينز صنيعة مؤسسية تسير على خطاه، يصر رينز على أن بانك دخيل مرير لا وجود له في المشهد الحالي إلا لأنه سمح بذلك. وبوقودٍ من أكثر من عقد من العداء غير المعلن وكراهية متبادلة متجذّرة، يلتقي هذان الرمزان من جيلين أخيرًا لتحديد من الذي يجلس حقًا على رأس الطاولة في WWE.

ستيفاني فاكر ضد ليف مورغان (بطولة العالم للسيدات)

بعد أن صمدت أمام 29 نجمة أخرى لتفوز برويال رامبل 2026، وجّهت ليف مورغان أنظارها رسميًا نحو بطلة العالم للسيدات ستيفاني فاكر من أجل مواجهة شديدة الخصوصية في راسلمينيا 42. وقد تحوّل هذا العداء إلى صدام متفجّر على طريق راسلمينيا عندما أهانت فاكر رحلة مورغان، مدّعية أن الفائزة بالرامبل لم تستحق حقًا مكانتها النخبوية. وبما يدفعها احتياجها للاحترام ويؤجّجها ردٌّ انتقامي في حلقة راو بتاريخ 23 فبراير، تصر مورغان على إثبات خطأ البطلة عبر انتزاع اللقب.

كودي رودز ضد راندي أورتن (بطولة WWE العالمية الموحّدة)

يواجه كودي رودز أقوى تحدٍّ في مسيرته حتى الآن أمام مُرشده السابق وبطل العالم 14 مرة، راندي أورتن. وقد حجز "المفترس الأعلى" مكانه في الحدث الرئيسي بفوزه في نزال غرفة الإقصاء الشاق، بينما اضطر كودي إلى النجاة من "طريق ريسلمانيا" فوضوي شهد خسارته اللقب ثم استعادته في نهاية المطاف من درو ماكنتاير. ورغم أن كليهما يتشاركان تاريخًا حافلًا يعود إلى أيامهما في فريق ليغاسي، فإن رابطة الصداقة ستُختبر بينما يسعى رودز لترسيخ إرثه أمام "قاتل الأساطير" الذي لا يحتاج إلا إلى ضربة RKO مفاجئة واحدة لإنهاء حقبة بطولة. وبالاستناد إلى أكثر من عقد من الاحترام المتبادل وندوب المعارك المشتركة، تتحول مواجهة الأستاذ ضد التلميذ إلى مباراة شطرنج عالية المخاطر، حيث تلتقي صلابة كودي بدقة أورتن القاتلة.

جيد كارجيل ضد ريا ريبلي (بطولة WWE للسيدات)

تصل العاصفة إلى ريسلمانيا 42، حيث تدافع بطلة WWE للسيدات المهيمنة جيد كارجيل عن لقبها أمام ريا ريبلي في مواجهة عمالقة تحدث للمرة الأولى على الإطلاق. منذ أن أصبحت ملكة الحلبة وخلعت تيفاني ستراتون عن العرش، حافظت كارجيل على سجل بلا هزيمة في مواجهات الفردي لمدة سبعة أشهر، مستخدمة قوتها الخام لسحق المنافسات. لكنها الآن تواجه أخطر تهديد خبرةً في "المُبيدة"، التي نالت هذه الفرصة بعد نجاتها من نزال غرفة الإقصاء الشاق. وبينما تجلب كارجيل سلسلة انتصارات لا تُضاهى إلى لاس فيغاس، ترد ريبلي بإرث أسطوري في ريسلمانيا، ممهدةً لمعركة عالية المخاطر لتحديد من تحكم حقًا قسم السيدات.

إيه جيه لي ضد بيكي لينش (بطولة القارات)

تصل المنافسة الطويلة بين بطلة القارات للسيدات إي جي لي وبيكي لينش إلى ذروتها في ريسلمانيا 42 في مواجهة عالية المخاطر على الذهب. منذ عودتها الصادمة، تمتعت لي بأفضلية نفسية على "ذا مان"، بعدما حققت ثلاثة انتصارات متتالية بالإخضاع، بما في ذلك الفوز باللقب في إليمنيشن تشامبر الذي مثّل أول بطولة لها منذ أكثر من عقد. وبدافع مرارة هذه الهزائم، شنّت لينش هجوماً وحشياً بعد النزال في عرض راو لفرض عودتها إلى دائرة المنافسة على اللقب. والآن، يتعيّن على "العرّابة" لثورة المصارعة الدفاع عن عرشها أمام منافسة لا تلين تسعى لاستعادة مكانتها وإثبات أخيراً أنها قادرة على النجاة من "الأرملة السوداء".

أوبا فيمي ضد بروك ليسنر (نزال فردي)

تحدّي بروك ليسنر المفتوح في ريسلمانيا 42 لاقى إجابة صادمة من "الحاكم" أوبا فيمي، الذي أشار إلى تغيّر الحرس بإسقاط الوحش بحركة "السقوط من النعمة" المدوية. كان فيمي قوة لا تُقهر منذ وصوله، محافظاً على سجل بلا هزيمة في النزالات الفردية، لكنه يواجه الآن الاختبار النهائي لهيمنته أمام الرجل الذي أقصاه من الرويال رامبل. هذا الاصطدام الملحمي بين اثنين من أكثر العمالقة رهبةً من الناحية البدنية في تاريخ WWE يعدّ بعرض نادر عالي التأثير لتحديد ما إذا كان فيمي يستطيع حقاً قهر الفاتح الأسطوري.

سيث رولينز ضد غونثر (نزال فردي)

من المقرر أن تُقدَّم في راسلمينيا 42 حصةٌ فنيةٌ رفيعة المستوى، إذ يواجه سيث "فريكن" رولينز، الحافل بالألقاب والإنجازات، غونثر الذي لا يلين في معركةٍ من أجل الهيمنة المطلقة. اشتعلت شرارة العداوة في حلقة راو بتاريخ 30 مارس عندما عاد "الجنرال الحَلَقي" عودةً صادمة، واعترض هجوم رولينز على بول هايمان وأطبق على "صاحب الرؤية" بإخضاعٍ خانقٍ قاسٍ. ومع سجلٍّ مذهلٍ من ألقاب العالم والجوائز بينهما، تضع هذه المواجهة براعة بطل العالم ست مرات وتنوّعه في مواجهة الدقة الوحشية لأطول بطلٍ لحزام القارات حُكماً في التاريخ لتحديد من يعرّف حقاً معنى التميّز داخل الحلبة.

درو ماكنتير ضد جاكوب فاتو (نزال غير مُعتمد)

لقد تصاعدت العداوة المتفجّرة بين جاكوب فاتو ودرو ماكنتير إلى فوضى عارمة، ما دفع المدير العام لبرنامج سماكداون نِك ألدِس إلى إقرار حرب في راسلمينيا 42، تتحمّل فيها الشركة أي مسؤولية: نزال غير مُعتمد. من تسبّب فاتو في خسارة ماكنتير للقب WWE العالمي المُوحَّد بلا منازع، إلى كمين "المختلّ الاسكتلندي" الوحشي لـ"الذئب المستذئب السامواي" أثناء نزالٍ مع تريك ويليامز، أثبت الاثنان أنهما خارج السيطرة، لتنتهي الأمور بعراكٍ مرعبٍ هويا خلاله من شرفة فولاذية عالية. بلا قوانين وبلا حماية، يعد هذا النزال بفوضى خالصة بلا تصفية، بينما يسعى كلا الرجلين أخيراً لحسم ثأرهما الدامي.

ذا أوسوز وLA نايت ضد ذا فيجن وآيشو سبيد (نزال فرق 6 رجال)

في مواجهة مشتعلة عالية الأوكتان تجمع بين النجوم الكبار وأيقونات وسائل التواصل الاجتماعي، يسعى ذا أوسوز وLA نايت إلى استعادة الاعتبار أمام أبطال العالم للفرق الزوجية لوجان بول وأوستن ثيوري، وشريكهما المفاجئ آي شو سبيد. فقد نجح "ذا فيجن" في خلع جيمي وجاي عن العرش بعد تدخل فوضوي بمساعدة القبضة النحاسية من سبيد—يُقال إنه كان تحت "لعنة" من دانهاوزن—ما ترك الأبطال السابقين و"الميغاستار" متعطشين للثأر. هذه المباراة النجمية من نوع الفرق الستة في راسلمينيا 42 تمهّد لمواجهة قابلة للانتشار الفيروسي حيث يلتقي صراع الاحترام بمطاردة انتقام خالص لا تشوبه شائبة.

سامي زين ضد تريك ويليامز (مباراة بطولة الولايات المتحدة)

يدخل بطل الولايات المتحدة سامي زين إلى راسلمينيا 42 حاملاً اللقب للمرة الأولى بعد أن صدم العالم حين لبّى تحدي كارميلو هايز المفتوح. ورغم استبعاده في البداية من البطاقة، فإن صلابة زين ضمنت له دفاعاً عالي المخاطر أمام النجم الصاعد تريك ويليامز، الذي يخوض ظهوره الأول المرتقب للغاية في "عرض العروض". إنها مواجهة كلاسيكية بين سحر راسلمينيا لدى المخضرمين والزخم المتفجر لـ"تريك ويلي" في نزال سيحسم ما إذا كان الوافد الجديد قادراً حقاً على أن "يُلقّن" على أكبر مسرح على الإطلاق.

بطولة الفرق الزوجية للسيدات (رباعية قاتلة)

تدافع البطلتان المهيمنتان نيا جاكس ولاش ليجند عن ألقابهما في نزال «فاتال فور-واي» ضخم ضد ثلاثة فرق نخبوية متعطشة للذهب. وتواجه «القوى التي لا تُقاوَم» تحديًا هائلًا من الثنائي المتوَّج شارلوت فلير وأليكسا بليس، اللتين تسعيان للانتقام من التدخلات السابقة، ومن ثنائية المُرشِدة والتلميذة بايلي وليرا فالكيريا. وإضافةً إلى بريق النجوم، عادت عضوتا قاعة مشاهير WWE «ذا بيلا توينز» إلى الحلبة خصيصًا لانتزاع اللقب الوحيد الذي أفلت منهما، ما يضمن صدامًا عالي المخاطر بين الأجيال على أعظم مسرح على الإطلاق.

فين بالور ضد دومينيك ميستيريو (نزال فردي)

بلغ الشرخ داخل «ذا جادجمنت داي» نقطة اللاعودة عندما تم نفي فين بالور بوحشية من المجموعة، ما دفع «الأمير» للردّ عبر حرمان دومينيك ميستيريو من بطولة القارّات متحدّياً إياه إلى نزال ضغينة عالي المخاطر في ريسلمانيا. هذا اللقاء الأول على الإطلاق بين الحليفين السابقين اتخذ منعطفًا مظلمًا، إذ كشف بالور أنه سيُعيد إحياء الشخصية فائقة القوة «ذا ديمون» لأول مرة منذ ثلاث سنوات لتصفية الحساب. والآن، على دومينيك أن يواجه قوة خارقة تغذيها سنوات من الثقة المهدورة، في معركة لتحديد ما إذا كان التلميذ قادرًا على النجاة أمام أحلك نسخة من مُرشده السابق.

بطولة القارّات (نزال سلالم)

تبلورت ملامح مباراة السلالم على بطولة القارات في ريسلمانيا 42 عقب سلسلة من التصفيات عالية المخاطر في عرض «مين إيفنت». فقد تنافس النجوم الصاعدون والمخضرمون المخضرمون على حد سواء من أجل فرصتهم، ما أسفر عن نجاح جي دي مكدوناه، ودراغون لي، وجي’فون إيفانز، وروسيف في حجز مقاعدهم في هذا الاستعراض الحافل بالحركات الجوية. وبلغت المخاطر ذروتها خلال حلقة 6 أبريل من «رو»، حين دخل أسطورة WWE ري ميستيريو رسميًا إلى المنافسة، مضيفًا إرثًا من قاعة المشاهير إلى ما يُتوقع أن تكون واحدة من أكثر مباريات عطلة نهاية الأسبوع فوضوية.