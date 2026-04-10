نيهال أبو زيد

ترجمه

كيفية متابعة منتخب قطر في كأس العالم 2026: أين تجد التذاكر، والرحلات الجوية، والإقامة، والمزيد

كل ما تحتاج إلى معرفته لدعم المنتخب الوطني القطري في قلب الحدث خلال صيف 2026

تستعد قطر لصناعة التاريخ في كأس العالم 2026، ومع إقامة البطولة عبر الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، يتصاعد الترقب بين الجماهير القطرية والجماهير العربية الأوسع حماساً لمساندة منتخبها الوطني على هذا المسرح العالمي.

سيتصدر «العنابي» المشهد في ملاعب الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتُحث الجماهير المتحمسة لضمان مكانها في المدرجات على البدء بتخطيط السفر وحجز الفنادق دون تأخير. 

يقدم GOAL دليلاً شاملاً للرحلات الجوية والإقامة وإمكانية الحصول على التذاكر لمباريات قطر التي لا بد من الفوز بها.

ما جدول مباريات قطر في كأس العالم 2026؟

التاريخالمباراة (بالتوقيت المحلي)الملعبالتذاكر
الثلاثاء 16 يونيوقطر ضد المكسيك (8 مساءً)ملعب أزتيكا، مكسيكو سيتي.التذاكر
الاثنين، 22 يونيوقطر ضد كولومبيا (12 ظهرًا)ملعب ليفايز، سانتا كلارا.التذاكر
السبت 27 يونيوقطر ضد بولندا (9 مساءً)ملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا)التذاكر

كيفية الحصول على تذاكر كأس العالم قطر؟

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة

اعتبارًا من 1 أبريل 2026، سيتم طرح أي تذاكر متبقية على أساس أسبقية الحضور.

لم تُحدِّد فيفا الحجم الدقيق للتذاكر المتبقية، لكن الطلب بلغ بالفعل ذروته.

يجب على المشجعين التسجيل للحصول على حساب فيفا للوصول إلى هذه المقاعد المتبقية عبر البوابة الرسمية.

الأسواق الثانوية

بعد مرحلة مبيعات اللحظات الأخيرة، ستكون الأسواق الثانوية وسوق إعادة البيع الرسمي التابع لفيفا (الذي أُعيد فتحه في 2 أبريل 2026) المكانين الوحيدين اللذين يمكنك من خلالهما شراء تذكرة لكأس العالم.

ومع بقاء أكثر من ثلاثة ملايين تذكرة لهذه المرحلة من إجمالي سبعة ملايين تذكرة متاحة، سيكون المشجعون في حالة يأس للحصول على تذكرة لكأس العالم.

إذا لم تتمكن من الحصول على تذكرة في مرحلة مبيعات اللحظات الأخيرة أو كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكنك أيضًا اللجوء إلى الأسواق الثانوية مثل StubHub.

كيف تحصل على رحلات كأس العالم إلى قطر؟

سواء كنت متجهًا إلى لوس أنجلِس أو تورونتو أو مكسيكو سيتي، ينبغي عليك استخدام مواقع مقارنة الرحلات مثل Skyscanner لمقارنة الأسعار عبر شركات الطيران العالمية وتأمين أرخص مقعد متاح.

وبمجرد حجز رحلتك، فكّر في إضافة خطة تأمين سفر مرنة للحماية من الإلغاءات غير المتوقعة أو تغييرات المواعيد.

سافر بأمتعة خفيفة، لكن احرص على إحضار الأغراض الأساسية مثل تذكرة المباراة وجواز السفر وخط سير مطبوع. سيساعدك ذلك على المرور سريعاً عبر إجراءات التفتيش وتجنب الرسوم غير الضرورية. 

حافظ على ترطيب جسمك، واحضر مبكراً إلى الملعب، وتعرّف على خيارات النقل المحلي لضمان تجربة سلسة يوم المباراة. ومن خلال التخطيط واتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنك الاستمتاع بكل لحظة من البطولة دون توتر أو نفقات غير ضرورية.

أين تقيم لحضور مباريات كأس العالم 2026 في قطر؟

على الرغم من توافر مجموعة متنوعة من خيارات الإقامة، من المتوقع أن يكون الطلب في المدن المستضيفة غير مسبوق؛ لذا فإن حجز فندقك مبكراً ضروري للحصول على أفضل الأسعار وموقع قريب من الملاعب أو وسائل النقل العام.

يوفر Booking.com خيارات مرنة مثل الغرف القابلة للاسترداد وإمكانية الدفع لاحقاً، ما يتيح لك تأمين إقامتك دون مخاطر مالية إذا تغيّرت خططك أو تغيّر مسار تقدم فريقك.

النقل المحلي

في حين تُعرف الولايات المتحدة وكندا باعتمادهما الكبير على السيارات، فإن المدن المستضيفة تبذل أقصى الجهود من أجل كأس العالم عبر إطلاق شبكات نقل عام متطورة. إليك كل ما تحتاج إلى معرفته للتنقل كما يفعل السكان المحليون:

  • تطبيقات النقل الذكية: نزّل التطبيقات قبل أن تغادر. سيجعل ذلك حجز وسائل النقل والتنقّل أسهل بكثير، خصوصاً عند الانتقال بين مناطق المشجعين ومكان إقامتك.
  • في مراكز مثل نيويورك وتورونتو ولوس أنجلوس، توفّر شبكات المترو والحافلات روابط مباشرة وميسورة التكلفة إلى الملاعب، ما يساعدك على تفادي ازدحام يوم المباراة.
  • استئجار سيارة: إذا كنت تخطط لمتابعة المنتخب القطري بين المدن المستضيفة المتجاورة، مثل الرحلة القصيرة نسبياً من هيوستن إلى دالاس، فإن استئجار سيارة خيار مناسب. يتيح هذا الخيار لمجموعتك حرية الاستكشاف وفق وتيرتها، ويمكن أن يكون موفراً جداً للعائلات أو الأصدقاء الذين يسافرون معاً.

ماذا يمكن أن نتوقع من قطر في كأس العالم 2026؟

بعد أن استضافت قبل عامين فقط أفخم كأس عالم في التاريخ، يصل لاعبو قطر بخبرة اكتسبوها بصعوبة وطموحات عالية جداً. 

يعتزم «العنابي»، كما يُعرف أصحاب القميصين العنابي والأبيض، إبراز قوتهم المتنامية على أكبر مسرح في كرة القدم، مدعومين بآلاف المشجعين القادمين جواً من الدوحة ومن الجاليات العربية في أنحاء أميركا الشمالية.

وبعد صقل خطتهم في كأس آسيا وغيرها من البطولات القارية، يهدف الفريق الآن إلى تجاوز دور المجموعات وكتابة فصل جديد من التألق.

أسئلة الأكثر شيوعًا

أمام الجماهير الراغبة في دعم "الأدعم" في أمريكا الشمالية ثلاث طرق رئيسية لتأمين تذاكر المباريات، والمصدر الأساسي هو بوابة تذاكر FIFA الرسمية التي تدير جميع المبيعات الأولية. ورغم انتهاء مراحل القرعة المبكرة (مثل مرحلة مسبقة الدفع ببطاقة Visa ومرحلة سحب الاختيار العشوائي)، لا يزال بإمكان المشجعين الوصول إلى:

مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة: من المقرر أن تبدأ في أوائل أبريل 2026، وتعتمد هذه المرحلة على أسبقية الشراء (من يأتي أولاً يُخدم أولاً). يجب أن يكون لديك حساب FIFA ID مسجل لتتمكن من الشراء.

منصة FIFA الرسمية لإعادة البيع/التبادل: وهي المنصة الرسمية التي تتيح للمشجعين شراء وبيع التذاكر التي لا يمكنهم استخدامها بأمان. أعيد فتح هذه المنصة في 2 أبريل 2026.

الأسواق الثانوية: لضمان الدخول لمباريات محددة بعد نفاذ التذاكر الرسمية، توفر المنصات الموثوقة مثل StubHub أو SeatGeek قوائم تذاكر من مشجعين آخرين، وغالباً ما تكون محمية بضمانات للمشتري.

لا. تماماً كما حدث في نسخة 2022 في الدوحة، ستكون بطولة كأس العالم 2026 رقمية بالكامل. لن تكون هناك أكشاك لبيع التذاكر الورقية أو مبيعات في يوم المباراة في الملاعب مثل ملعب "ليفاي" (Levi's Stadium) أو "بي سي بليس" (BC Place). يجب على جميع المتفرجين تأمين تذاكرهم الرقمية عبر القنوات الرسمية أو القنوات الثانوية الموثوقة قبل الوصول إلى الملعب.

تختلف تكاليف الرحلات بشكل كبير بناءً على المدينة المستضيفة وموعد الحجز. بالنسبة لشهري يونيو ويوليو 2026، تقدر أسعار رحلات الذهاب والعودة (الدرجة السياحية) من الدوحة (DOH) كما يلي:

من الدوحة إلى سان فرانسيسكو (SFO): من 1,100 إلى 1,600 دولار أمريكي (الأقرب لملعب ليفاي).

من الدوحة إلى فانكوفر (YVR): من 1,250 إلى 1,800 دولار أمريكي.

من الدوحة إلى سياتل (SEA): من 1,200 إلى 1,750 دولار أمريكي.

يُنصح المسافرون بالحجز عبر Skyscanner أو القطرية للعطلات (التي توفر باقات شاملة للمباريات) قبل ثلاثة أشهر على الأقل، حيث تميل أسعار الرحلات الطويلة إلى الساحل الغربي للوصول إلى ذروتها خلال فصل الصيف.

وقعت قطر في المجموعة الثانية (Group B)، وجاءت مواعيد مبارياتها المؤكدة كالتالي:

13 يونيو 2026: قطر ضد سويسرا – ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو (ملعب ليفاي).

18 يونيو 2026: كندا ضد قطر – ملعب بي سي بليس، فانكوفر.

24 يونيو 2026: البوسنة والهرسك ضد قطر – ملعب سياتل (لومن فيلد).