كيفية متابعة منتخب المغرب في كأس العالم 2026: أين يمكن الحصول على التذاكر والرحلات الجوية والحجوزات والمزيد

يقدم لك GOAL الدليل الشامل لتأمين تذاكر المباريات، وحجز أفضل الرحلات الجوية من الدار البيضاء، والعثور على الإقامة المثالية لمتابعة رحلة المغرب التاريخية في مونديال 2026.

وقع المغرب في المجموعة الثالثة (Group C) النارية، حيث سيفتتح مشواره بمواجهة من العيار الثقيل ضد البرازيل في نيويورك، قبل أن ينتقل إلى بوسطن لمواجهة اسكتلندا، ثم يختتم دور المجموعات في أتلانتا ضد هايتي.

كيفية الحصول على تذاكر مباريات المغرب في كأس العالم 2026؟

يعد تأمين التذاكر الأولوية القصوى للجماهير المغربية. مع دخولنا في أبريل 2026، بدأت الخيارات تتقلص مع تزايد الطلب الجنوني، خاصة لمواجهة البرازيل في نيويورك.

مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة (FIFA)

إذا فاتتك القرعة الأولى، فإن مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة هي فرصتك النهائية للحصول على تذاكر رسمية بأسعارها الأصلية. بدأت هذه المرحلة في أبريل 2026 وتعتمد على نظام أسبقية الحجز. نظراً للطلب الهائل على مباريات المجموعة الثالثة، من المتوقع أن تنفد هذه التذاكر في غضون ثوانٍ.

الأسواق الثانوية الموثوقة

بالنسبة للكثيرين، تظل منصات إعادة البيع مثل StubHub هي الخيار الأضمن لتأمين مقعدك مبكراً وتجنب مخاطر الانتظار. تبدأ أسعار التذاكر الأرخص (الفئة 3) لمباريات المغرب من حوالي 180 دولاراً أمريكياً لمباراة هايتي، بينما ترتفع لتصل إلى 265 دولاراً على الأقل لموقعة البرازيل.

خيارات الضيافة (Hospitality)

لمن يبحث عن تجربة فاخرة، تتوفر باقات الضيافة الرسمية التي تشمل مقاعد مميزة ووجبات فاخرة. تبدأ أسعار باقات المباراة الواحدة من 1,400 دولار، بينما تتوفر باقة اتبع فريقي (Follow My Team) التي تغطي جميع مباريات المغرب في المجموعات بأسعار تبدأ من 6,750 دولاراً.