يُحيي نجم الموسيقى المصري الصاعد Tul8te حفلاً ضخماً في السعودية، مقدماً صوته المميز في البوب الكلاسيكي الجديد على مسرح جدة سوبر دوم يوم 2 أكتوبر 2026.

ويُعرف الفنان بشخصيته المقنّعة وأغانيه المفعمة بالحنين، التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي والقوائم الغنائية في المنطقة، إذ يقدم واحداً من أكثر العروض الحية ترقباً ضمن سلسلة حفلات FAWERHA.

الطلب على المقاعد يرتفع بشكل هائل في مختلف أنحاء المملكة. GOAL يستعرض كل التفاصيل الخاصة بالمواعيد، ومعلومات المكان، وأسعار التذاكر، وكيفية حجز مقعدك الآن.

متى يقام حفل Tul8te؟

التاريخ والوقت الفعالية الموقع التذاكر 2 أكتوبر 2026، الساعة 10:00 مساءً FAWERHA: حفل Tul8te المباشر في جدة جدة سوبر دوم، جدة التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر Tul8te؟

طُرحت التذاكر الرسمية لحفل FAWERHA الخاص بـ Tul8te في جدة عبر Webook، وهي المنصة الرسمية الأساسية لبيع تذاكر الفعاليات الكبرى في السعودية. ويمكن للجماهير الراغبة في شراء التذاكر بالسعر الأساسي تسجيل حساب على Webook لإتمام عملية الشراء.

إذا لم تتمكن من حجز مقعد خلال الطرح الأولي، فإن Grintahub هو خيارك المناسب إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي. ويتيح Grintahub لعشاق الموسيقى البحث عن المقاعد المتاحة في مناطق الوقوف والشرفات.

كم تبلغ أسعار تذاكر Tul8te؟

تبدأ أسعار التذاكر الرسمية على Webook من 250 ريالاً سعودياً لفئات الوقوف العامة، بينما تبدأ أسعار مناطق الشرفات المميزة من نحو 450 ريالاً سعودياً.

إذا نفدت التذاكر الرسمية المخصصة للفئات العامة، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل Grintahub توفر خياراً بديلاً لحجز المقاعد في اللحظات الأخيرة. وتبدأ الأسعار في السوق الثانوية من نحو 319 ريالاً سعودياً لأرخص خيارات الدخول.

وفي ما يلي ملخص سريع لأسعار التذاكر:

الوقوف العام (رسمي): يبدأ من 250 ريالاً سعودياً

شرفة VIP (رسمي): تبدأ من 450 ريالاً سعودياً

الدخول عبر السوق الثانوية (Grintahub): يبدأ من 319 ريالاً سعودياً

كل ما تحتاج إلى معرفته عن Tul8te

برز Tul8te سريعاً كأحد أكثر الفنانين إثارة للاهتمام في الموسيقى العربية الحديثة. ومن خلال المزج بين حنين الإندي في التسعينيات، والسينثبوب، والأصوات الإقليمية الحديثة، نجح أسلوبه الفريد وصورته الغامضة بالقناع في منحه قاعدة جماهيرية ضخمة.

يُقام الحفل في جدة سوبر دوم ذي المستوى العالمي. وتُفتح الأبواب الساعة 8:00 مساءً، على أن يبدأ العرض الرئيسي في الساعة 10:00 مساءً.

يجب ألا يقل عمر الحضور عن 14 عاماً للدخول. ويُنصح بشدة بالوصول مبكراً لإتاحة وقت كافٍ لإجراءات الدخول ومواقف السيارات.