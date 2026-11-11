يعود مهرجان الثقافة الجديدة الأبرز في الشرق الأوسط، بريد أبوظبي، إلى جزيرة ياس الشهيرة في نسخته الرابعة، الأكثر طموحًا حتى الآن.يجمع المهرجان نخبة نجوم الهيب هوب، والآر أند بي، والأفروبيتس مع نبض ثقافة الشارع، والأزياء، والفن، وقد رسّخ مكانته سريعًا بوصفه حدثًا ثقافيًا بارزًا على مستوى العالم. ويَعِد شعار نسخة هذا العام، «روّاد الثقافة الجديدة، اليوم وغدًا»، باستكشاف يتطلع إلى المستقبل لكيفية التقاء التراث والتكنولوجيا المستقبلية في المجال الإبداعي.سيساعدك جول على حجز تذاكرك لمشاهدة عروض قوية يقدمها نجوم عالميون مثل، إلى جانب طاقةالتي لا تهدأ.

تذاكر بريد إكس أبوظبي اشترِ الآن

متى يُقام بريد أبوظبي 2026؟

التاريخ والوقت الفعالية / الفنان الموقع التذاكر 22 أبريل 2026 (4:00 عصرًا) يوم الافتتاح: معرض الفن والأزياء حلبة مرسى ياس احجز الآن 23 أبريل 2026 (8:00 مساءً) عرض مباشر لكليبس وماسترد ساحة بريد احجز الآن 24 أبريل 2026 (8:00 مساءً) عرض مباشر لجونا ونيمزز ساحة بريد احجز الآن 25 أبريل 2026 (8:00 مساءً) برايسون تيلر، وسنترال سي، وأيرا ستار ساحة بريد احجز الآن 26 أبريل 2026 (4:00 عصرًا) يوم الختام: نهائيات رياضات الشارع والألعاب الإلكترونية حلبة مرسى ياس احجز الآن

أين يمكنك شراء تذاكر بريد أبوظبي؟

تُقام نسخة 2026 من بريد أبوظبي على مدار خمسة أيام حافلة، منتفتح ساحة المهرجان في حلبة مرسى ياس أبوابها يوميًا الساعة 4:00 عصرًا، وتبدأ الحفلات الرئيسية في ساحة بريد مساءً.

تُطرح التذاكر على مراحل، وتتيح المرحلة الأولى أفضل الأسعار الممكنة لمن يبادرون بالحجز. وللجمهور الراغب في ضمان الدخول، ولا سيما في الليالي التي تشهد طلبًا مرتفعًا بمشاركة برايسون تيلر وسنترال سي، من الضروري الشراء عبر شركاء موثوقين لبيع التذاكر.

عليك دائمًا التحقق أولًا من قنوات البيع الرسمية، مثل تيكت ماستر أو الموقع الرسمي لبريد أبوظبي. لكن إذا نفدت التذاكر عبر قنوات البيع الأساسية في التواريخ التي تفضلها، فإن جرينتا هب هو الخيار المناسب.

تذاكر بريد إكس أبوظبي اشترِ الآن

كم تبلغ أسعار تذاكر بريد أبوظبي؟

تذكرة يوم واحد خلال أيام الأسبوع (دخول المهرجان فقط): تبدأ من 85 درهمًا إماراتيًا

(دخول المهرجان فقط): تبدأ من تذكرة يوم واحد للحفلات (دخول عام): تبدأ من 245 درهمًا إماراتيًا

(دخول عام): تبدأ من تذكرة يوم واحد للدائرة الذهبية (أمام المسرح): تبدأ من 545 درهمًا إماراتيًا

(أمام المسرح): تبدأ من تذكرة المهرجان لخمسة أيام (دخول عام): تبدأ من 695 درهمًا إماراتيًا (سعر محدود للمرحلة الأولى)

(دخول عام): تبدأ من (سعر محدود للمرحلة الأولى) تذكرة يوم واحد للصغار (للأعمار من 7 إلى 12 عامًا): متاحة عند المدخل مقابل 50 درهمًا إماراتيًا

سواء كنت تبحث عن طريقة ميسورة التكلفة لاستكشاف الثقافة أو ترغب في متابعة الحفلات من الصفوف الأمامية، فهناك فئات تذاكر تناسب الجميع. وتُعد تذكرة اليوم الواحد خلال أيام الأسبوع الخيار الأقل تكلفة للاستمتاع بفنون المهرجان، وطعامه، وثقافته، بينما تقدم تذاكر الأيام الخمسة أفضل قيمة مقابل السعر.ملاحظة: الأسعار قابلة للتغيير مع نفاد التذاكر في كل مرحلة. ويضمن لك الحجز المبكر هذه الأسعار المنخفضة قبل ارتفاعها مع اقتراب موعد الفعالية.

تذاكر بريد إكس أبوظبي اشترِ الآن

كل ما تحتاج إلى معرفته عن حلبة مرسى ياس

مواقف السيارات: تتوفر مواقف واسعة حول الحلبة (اتبع اللافتات المؤدية إلى الجهة الشرقية أو الغربية من حلبة مرسى ياس). وننصح بشدة بالوصول قبل الساعة 5:00 مساءً لتجنب الازدحام الذي يسبق الحفلات والعثور على موقف مناسب.

تتوفر مواقف واسعة حول الحلبة (اتبع اللافتات المؤدية إلى الجهة الشرقية أو الغربية من حلبة مرسى ياس). وننصح بشدة بالوصول قبل الساعة 5:00 مساءً لتجنب الازدحام الذي يسبق الحفلات والعثور على موقف مناسب. النقل العام وخدمات النقل عبر التطبيقات: تعمل حافلة ياس إكسبرس بانتظام بين المواقع الرئيسية في جزيرة ياس، بما فيها ياس مول والفنادق المحلية. ولدى سيارات الأجرة وخدمات النقل عبر التطبيقات، مثل أوبر وكريم، مناطق مخصصة لإنزال الركاب واستقبالهم للمساعدة في انسياب حركة المرور.

تعمل حافلة ياس إكسبرس بانتظام بين المواقع الرئيسية في جزيرة ياس، بما فيها ياس مول والفنادق المحلية. ولدى سيارات الأجرة وخدمات النقل عبر التطبيقات، مثل أوبر وكريم، مناطق مخصصة لإنزال الركاب واستقبالهم للمساعدة في انسياب حركة المرور. شروط الدخول: تقتصر منطقة الحفلات في ساحة بريد حصرًا على من تبلغ أعمارهم 14 عامًا فما فوق. تأكد من تنزيل تذكرتك الرقمية وتجهيزها على هاتفك لتتمكن من الدخول بسرعة عبر البوابات.



حلبة مرسى ياس أكثر بكثير من مجرد مضمار للفورمولا 1. فخلال بريد أبوظبي، تتحول الحلبة بالكامل إلى مساحة حضرية ضخمة تزخر بالتجارب التفاعلية. وتُعدموقعًا عالي التقنية للحفلات، شُيّد خصيصًا داخل الحلبة، وصُمم لتقديم مؤثرات صوتية، وإضاءة، وعروض بصرية مذهلة تلائم عروض الهيب هوب والموسيقى الإلكترونية.الوصول إلى جزيرة ياس سهل، لكن التخطيط لوقت وصولك يساعدك على قضاء أمسية دون متاعب: