نيهال أبو زيد

كيفية شراء تذاكر نيوزيلندا ضد مصر في كأس العالم 2026: الأسعار وملعب BC Place وكل ما تحتاج معرفته

إليك بالضبط كيفية حجز تذاكر مباراة نيوزيلندا ومصر في كأس العالم 2026.

تتجه أنظار الجماهير المصرية والعربية إلى المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ومنتخب نيوزيلندا ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، والتي ستقام على ملعب BC Place بمدينة فانكوفر الكندية.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير من عشاق الفراعنة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة مع الشعبية الضخمة التي يتمتع بها منتخب مصر بقيادة نجومه وعلى رأسهم محمد صلاح، إلى جانب الحضور المتوقع للجماهير المصرية في المدرجات خلال البطولة.

ويقدم لكم GOAL كل ما تحتاجون معرفته حول حجز تذاكر مصر ضد نيوزيلندا، بما في ذلك أسعار التذاكر، وطرق الشراء الرسمية، وباقات الضيافة VIP، ومعلومات ملعب المباراة، بالإضافة إلى أفضل الطرق للحصول على أرخص التذاكر قبل ارتفاع الأسعار.

موعد مباراة مصر ضد نيوزيلندا في كأس العالم 2026

التاريخ والوقتالمباراةالملعبالتذاكر
21 يونيو 2026 - 19:00نيوزيلندا ضد مصرملعب BC Place - فانكوفرالتذاكر 

مباريات منتخب نيوزيلندا في كأس العالم 2026

التاريخالمباراةالملعبالتذاكر
15 يونيو 2026إيران ضد نيوزيلنداملعب لوس أنجلوس - لوس أنجلوسالتذاكر
21 يونيو 2026نيوزيلندا ضد مصرملعب BC Place - فانكوفرالتذاكر
26 يونيو 2026نيوزيلندا ضد بلجيكاملعب BC Place - فانكوفرالتذاكر

مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026

التاريخالمباراةالملعبالتذاكر
15 يونيو 2026بلجيكا ضد مصرملعب سياتل - سياتلالتذاكر
21 يونيو 2026نيوزيلندا ضد مصرملعب BC Place - فانكوفرالتذاكر
26 يونيو 2026مصر ضد إيرانملعب سياتل - سياتلالتذاكر

كيفية شراء تذاكر مصر ضد نيوزيلندا؟

هناك عدة طرق يمكن من خلالها للجماهير المصرية والعربية حجز تذاكر مباراة مصر ضد نيوزيلندا في كأس العالم 2026، خاصة مع توقعات بارتفاع الطلب على تذاكر مباريات الفراعنة.

  • منصة FIFA الرسمية: يطرح الاتحاد الدولي لكرة القدم التذاكر على مراحل مختلفة، سواء عبر السحب العشوائي أو بنظام أسبقية الحجز.
  • منصة إعادة البيع الرسمية: يمكن للجماهير شراء تذاكر موثوقة ومعتمدة من مشجعين آخرين عبر منصة FIFA الرسمية لإعادة البيع.
  • مواقع إعادة البيع العالمية: توفر منصات مثل StubHub فرصة للحصول على التذاكر المتبقية أو المعاد بيعها للمباريات ذات الطلب المرتفع.
  • باقات الضيافة VIP: تشمل مقاعد فاخرة، وصالات خاصة، وخدمات طعام ومشروبات، وتجربة مشاهدة مميزة داخل الملعب.

ومن المتوقع أن تكون جميع تذاكر كأس العالم 2026 رقمية بالكامل، وسيتم استخدامها عبر تطبيق FIFA الرسمي على الهواتف الذكية.

وينصح الجماهير المصرية الراغبة في حضور المباراة بحجز التذاكر مبكراً، خاصة مع احتمالية ارتفاع الأسعار بشكل كبير كلما اقترب موعد انطلاق البطولة.

كم أسعار تذاكر نيوزيلندا ضد مصر في كأس العالم 2026؟

اعتمد FIFA نظام التسعير الديناميكي في كأس العالم 2026، ما يعني أن أسعار التذاكر تختلف بحسب فئة المقعد وموقعه داخل الملعب ومستوى الطلب على المباراة.

وتُعد مباريات دور المجموعات من أكثر الفرص المناسبة للجماهير لحضور كأس العالم بأسعار أقل مقارنة بالأدوار الإقصائية.

ومن المتوقع أن تبدأ أسعار أرخص تذاكر مباراة نيوزيلندا ضد مصر من حوالي 70 إلى 140 دولار أمريكي بحسب فئة المقعد وتوافر التذاكر.

الفئةدور المجموعاتدور الـ16 حتى ربع النهائينصف النهائي والنهائي
الفئة الأولى250 - 400 دولار600 - 1200 دولار1500 - 6730 دولار
الفئة الثانية150 - 280 دولار400 - 800 دولار1000 - 4210 دولار
الفئة الثالثة100 - 200 دولار200 - 500 دولار600 - 2790 دولار
الفئة الرابعة60 - 120 دولار150 - 350 دولار400 - 2030 دولار

وللحصول على أفضل الأسعار، يُفضل شراء التذاكر مبكراً قبل نفاد المقاعد وارتفاع أسعار إعادة البيع.

كل ما تريد معرفته عن ملعب BC Place

تقام مباراة نيوزيلندا ضد مصر على ملعب BC Place في مدينة فانكوفر، والذي يُعد واحداً من أبرز الملاعب الرياضية في كندا.

ويقع الملعب في وسط مدينة فانكوفر، ويشتهر بتصميمه العصري وسقفه القابل للإغلاق والأجواء المميزة التي يوفرها خلال المباريات الكبرى.

ويستضيف الملعب بشكل منتظم مباريات كرة قدم دولية وحفلات موسيقية وفعاليات رياضية عالمية، كما سيكون أحد أهم الملاعب الكندية خلال كأس العالم 2026.

ومن المتوقع أن يستضيف الملعب أكثر من 50 ألف مشجع خلال مباريات كأس العالم، مع أجواء جماهيرية قوية خاصة من الجماهير المصرية المعروفة بشغفها الكبير في البطولات الدولية.

أسئلة الأكثر شيوعًا

أفضل وقت لشراء التذاكر هو في أقرب فرصة ممكنة، لأن الأسعار مرشحة للارتفاع مع اقتراب موعد البطولة وزيادة الطلب.

من المتوقع أن تبدأ أسعار التذاكر الاقتصادية من حوالي 70 إلى 140 دولار أمريكي حسب الفئة ومكان الجلوس.

نعم، توفر منصة StubHub حماية للمشتري وتضمن تسليم تذاكر صحيحة قبل موعد المباراة.

جميع تذاكر كأس العالم 2026 ستكون رقمية بالكامل ويتم إدارتها عبر تطبيق FIFA الرسمي.

نعم، تتوفر باقات ضيافة مميزة تشمل مقاعد فاخرة وخدمات حصرية وتجربة مشاهدة استثنائية.

نعم، يجب على الجماهير التأكد من امتلاك التأشيرة أو تصريح السفر المناسب قبل التوجه إلى كندا لحضور مباريات كأس العالم 2026.