Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
كأس العالم
team-logoقطر
ليفاي
team-logoسويسرا
احصل على تذاكر مباراة منتخب قطر وسويسرا في كأس العالم 2026 الآن!
نيهال أبو زيد

كيفية شراء تذاكر مباراة منتخب قطر ومنتخب سويسرا: أسعار تذاكر كأس العالم ومعلومات عن استاد ليفيز والمزيد

تسوّق مع جول
التذاكر
كأس العالم
قطر
سويسرا

إليك بالضبط كيفية حجز مقعدك لمشاهدة مباراة قطر ضد سويسرا في كأس العالم 2026.

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى ملعب "ليفاي" الأيقوني في سانتا كلارا، حيث يصطدم المنتخب القطري بنظيره السويسري يوم 13 يونيو 2026، ضمن منافسات كأس العالم التي تستضيفها أمريكا الشمالية. ويسعى "العنابي"، مستضيف نسخة 2022، لإثبات تطوره الفني أمام خصم سويسري عنيد ومعروف بتكتيكه المنظم وقدرته الدائمة على مباغتة الكبار في المحافل الدولية.

ومع رغبة كلا المنتخبين في خطف نقاط المباراة مبكراً لتأمين موقفيهما في المجموعة، من المتوقع أن تكون الأجواء في قلب "سيليكون فالي" استثنائية بكل المقاييس. بالنسبة للجماهير، تمثل هذه المواجهة فرصة نادرة لمشاهدة كرة قدم عالمية رفيعة المستوى في واحد من أكثر الملاعب تطوراً من الناحية التكنولوجية في العالم.

يقدم لكم GOAL كل ما تحتاجون معرفته حول كيفية تأمين تذاكر مباراة قطر وسويسرا، بما في ذلك أماكن الشراء، أحدث اتجاهات الأسعار، وكيفية العثور على أرخص المقاعد المتاحة.

احجز تذاكر مباراة قطر وسويسرا في كأس العالم الآناشتري الآن

متى موعد مباراة قطر وسويسرا في كأس العالم 2026؟

تعتبر هذه المباراة واحدة من أبرز مواجهات الأسبوع الافتتاحي للبطولة. ومع توافد الجماهير من كافة أنحاء العالم إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ستشهد منطقة سانتا كلارا حراكاً جماهيرياً صاخباً. ونظراً للجاليات الكبيرة المقيمة هناك والشعبية العالمية للمونديال، فمن المتوقع أن تنفد التذاكر في وقت قياسي.

التاريخ والوقتالمباراةالمكانالتذاكر
13 يونيو 2026قطر ضد سويسراملعب ليفاي، سانتا كلارااحجز تذكرتك

جدول مباريات قطر في كأس العالم 2026

يدخل المنتخب القطري مونديال 2026 ولديه طموح كبير لإثبات الذات. فبعد الخبرة التي اكتسبها على أرضه في 2022، يبدأ "العنابي" رحلة عبر القارة الشمالية لتأمين مكان له في الأدوار الإقصائية.

التاريخالمباراةالمكانالتذاكر
13 يونيو 2026قطر ضد سويسراملعب ليفاي، سانتا كلاراالتذاكر
18 يونيو 2026قطر ضد كنداملعب سوفي، لوس أنجلوسالتذاكر
24 يونيو 2026قطر ضد البوسنة والهرسكبي سي بليس، فانكوفرالتذاكر

جدول مباريات سويسرا في كأس العالم 2026

يسعى المنتخب السويسري، الحصان الأسود الدائم في الكرة الأوروبية، للاعتماد على عناصره الخبيرة لتجاوز مرحلة مجموعات صعبة تأخذهم عبر مدن الساحل الغربي للولايات المتحدة وكندا.

التاريخالمباراةالمكانالتذاكر
13 يونيو 2026قطر ضد سويسراملعب ليفاي، سانتا كلاراالتذاكر
18 يونيو 2026سويسرا ضد البوسنة والهرسكملعب لومن فيلد، سياتلالتذاكر
24 يونيو 2026كندا ضد سويسراملعب سوفي، لوس أنجلوسالتذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة قطر وسويسرا في كأس العالم؟

يتطلب تأمين تذاكر كأس العالم 2026 مزيجاً من السرعة والتخطيط. ومع انتهاء مراحل القرعة العشوائية الرسمية ونوافذ البيع المسبق لحاملي بطاقات "فيزا"، لا تزال هناك طرق موثوقة لحجز مقعدك في ملعب ليفاي:

  • مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة: هي القناة الرسمية الحالية وتعتمد على أولوية الحجز. إذا ظهرت تذاكر على بوابة "فيفا"، يجب عليك إتمام الشراء فوراً لأنها تختفي في ثوانٍ.
  • منصات إعادة البيع الموثوقة: بالنسبة للعديد من المشجعين، تظل منصة StubHub الخيار الأكثر ضماناً لتأمين المقاعد بعد نفاد الحصص الرسمية. هذا الخيار مفيد جداً للمشجعين القادمين من قطر أو سويسرا الذين يحتاجون لضمان التذكرة قبل حجز الرحلات الجوية.
  • منصة إعادة البيع الرسمية لـ "فيفا": هي السوق الوحيد المصرح به للمشجعين الذين يرغبون في إعادة تذاكرهم. تُباع هذه التذاكر بقيمتها الاسمية، لكن توفرها غير مضمون ويتطلب متابعة مستمرة للبوابة.

احجز تذاكر مباراة قطر وسويسرا الآناشترِ الآن

ما هي أسعار تذاكر مباراة قطر وسويسرا؟

تم تحديد أسعار التذاكر رسمياً بالدولار الأمريكي. وبينما تبدأ الأسعار الاسمية من 60 دولاراً، فإن أسعار السوق الثانوية قد تتقلب بناءً على الطلب اللحظي.

الفئةدور المجموعاتدور الـ16 والربع النهائينصف النهائي والنهائي
الفئة الأولى (Category 1)250$ - 400$600$ - 1200$1500$ - 6730$
الفئة الثانية (Category 2)150$ - 280$400$ - 800$1000$ - 4210$
الفئة الثالثة (Category 3)100$ - 200$200$ - 500$600$ - 2790$
الفئة الرابعة (Category 4)60$ - 120$150$ - 350$400$ - 2030$

إذا كنت تبحث عن أرخص التذاكر، فاستهدف الفئة الرابعة. تقع هذه المقاعد عادةً في الأجزاء العلوية خلف المرميين. وفي ملعب "ليفاي"، حتى المقاعد العلوية توفر رؤية ممتازة بفضل التصميم الحديث للملعب.

اضمن مقعدك في مباراة قطر وسويسرااشترِ الآن

ماذا نتوقع من مواجهة قطر وسويسرا؟

تمثل هذه المباراة معركة تكتيكية مثيرة؛ فمنتخب سويسرا يعتمد غالباً على الانضباط الدفاعي واللمحات الإبداعية لصناع لعبه المخضرمين. في المقابل، استثمر المنتخب القطري بقوة في هوية جماعية تعتمد على التحولات السريعة والروح القتالية العالية.

ملعب "ليفاي"، معقل فريق سان فرانسيسكو 49ers في دوري كرة القدم الأمريكية، هو مرفق عالمي المستوى. يشتهر بزوايا الرؤية الرائعة، وشاشات الفيديو الضخمة، والالتزام بالاستدامة. يجب على المشجعين الاستعداد لشمس كاليفورنيا الدافئة وتنوع جماهيري مذهل. الملعب متصل جيداً بمناطق سان خوسيه وسان فرانسيسكو عبر وسائل النقل العام، لكن يُنصح بشدة بحجز مواقف السيارات مسبقاً إذا كنت تنوي القيادة.

سواء كنت مشجعاً محلياً في منطقة الخليج أو مسافراً قادماً من الدوحة أو زيورخ، فإن هذه المباراة هي قمة المتعة الرياضية. لا تفوت فرصة أن تكون جزءاً من تاريخ كأس العالم!

أسئلة الأكثر شيوعًا

بالنسبة للمباريات التي تشهد طلباً مرتفعاً في كأس العالم، فإن الوقت الأمثل للشراء هو "الآن". بينما انتهت مراحل القرعة الأولية لـ "فيفا"، فإن مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة نشطة حالياً بنظام "الأولوية لمن يسبق". وفي حال نفاذ الكمية الرسمية، تُعد المنصات الموثوقة مثل StubHub هي الطريقة الأكثر ضماناً لتأمين المقاعد قبل ارتفاع الأسعار بشكل حاد مع اقتراب موعد المباراة في 13 يونيو.

 

نعم، طالما أنك تستخدم منصات ذات سمعة طيبة مثل StubHub التي تقدم ضمان "FanProtect". تضمن هذه الخدمات أن تذاكرك صالحة للدخول أو توفر لك استرداداً كاملاً للمبلغ في حال حدوث مشكلة. كما يدير "فيفا" منصة رسمية لإعادة البيع حيث يمكن للمشجعين تداول التذاكر الموثقة، وإن كان توفر التذاكر هناك غير مضمون بسبب الإقبال الشديد.

 

جميع تذاكر كأس العالم 2026 رقمية بنسبة 100%. يجب عليك تحميل تطبيق تذاكر كأس العالم (FIFA World Cup 2026 Ticketing App) للوصول إليها. يتم تسليم التذاكر عادةً إلى حسابك قبل تاريخ الحدث بفترة وجيزة، وغالباً ما تتضمن "باركود" ديناميكياً يتم تفعيله قبل 24 إلى 48 ساعة من انطلاق المباراة لمنع التزوير.

 

يطبق "فيفا" قيوداً صارمة بحد أقصى 4 تذاكر لكل مباراة لكل أسرة. وبالنسبة للبطولة بأكملها، الحد الأقصى هو 40 تذكرة لكل أسرة. قد يؤدي انتهاك هذه القيود إلى إلغاء التذاكر دون استرداد الأموال. للمجموعات التي تزيد عن أربعة أشخاص، يجب البحث في باقات الضيافة الرسمية.

 

على الرغم من أن "فيفا" كان يقدم تاريخياً تذاكر مخفضة للأطفال وكبار السن في مراحل البيع الأولية، إلا أن هذه الخصومات نادراً ما تتوفر في منصات إعادة البيع. تُباع معظم التذاكر في هذه المنصات بسعر موحد. يرجى الملاحظة أن كل شخص يدخل ملعب "ليفاي"، بغض النظر عن عمره، يجب أن يحمل تذكرة صالحة خاصة به.

 

إذا كانت تذاكرك رسمية من "فيفا"، يمكنك عرضها في منصة إعادة البيع الرسمية التابعة للاتحاد الدولي حتى ساعة واحدة قبل انطلاق المباراة. أما إذا قمت بالشراء عبر موقع ثانوي مثل StubHub، فيمكنك إعادة عرضها للبيع على المنصة نفسها لاسترداد تكاليفك. كما يُسمح بنقل التذاكر مباشرة للأصدقاء أو العائلة داخل التطبيق الرسمي باستخدام خاصية "نقل" (Transfer).

 