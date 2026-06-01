مصر
لومن فيلد
إيران
احجز تذاكر مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026
نيهال أبو زيد

كيفية شراء تذاكر مباراة مصر وإيران: أسعار تذاكر كأس العالم 2026 ومعلومات عن ملعب لومن والمزيد

إليك بالضبط كيف يمكنك الحصول على تذاكر مباراة مصر وإيران

نظرًا لوجود قاعدة جماهيرية متحمسة لكلتا الدولتين وطموحاتهما في تجاوز مرحلة المجموعات في كأس العالم 2026، فإن الطلب على تذاكر مباراة مصر وإيران التي ستُقام في ملعب لومن في 26 يونيو يشهد ارتفاعًا سريعًا بالفعل عبر المنصات الرسمية ومنصات إعادة البيع.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول كيفية شراء تذاكر مباراة مصر وإيران، بما في ذلك أسعار التذاكر، وباقات الضيافة، وتفاصيل الملعب، وأرخص الطرق لحجز المقاعد قبل نفاذها.

متى ستقام مباراة مصر وإيران؟

التاريخ والوقتالمباراةالمكانالتذاكر
26 يونيو 2026 - 18:00مصر ضد إيرانملعب لومن، سياتلالتذاكر

مباريات مصر في كأس العالم 2026

التاريخالمباراةالمكانالتذاكر
15 يونيو 2026بلجيكا ضد مصرملعب لومن، سياتلالتذاكر
21 يونيو 2026نيوزيلندا ضد مصربي سي بليس، فانكوفرالتذاكر
26 يونيو 2026مصر ضد إيرانلومين فيلد، سياتلالتذاكر

مباريات إيران في كأس العالم 2026

التاريخالمباراةالمكانالتذاكر
15 يونيو 2026إيران ضد نيوزيلنداملعب سوفي، لوس أنجلوسالتذاكر
21 يونيو 2026بلجيكا ضد إيرانملعب سوفي، لوس أنجلوسالتذاكر
26 يونيو 2026مصر ضد إيرانملعب لومن، سياتلالتذاكر

كيف يمكنني الحصول على تذاكر مباراة مصر ضد إيران؟

هناك عدة طرق يمكن للمشجعين من خلالها الحصول على تذاكر مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026.

  • مبيعات التذاكر الرسمية للفيفا: تواصل الفيفا طرح التذاكر على مراحل، بما في ذلك السحوبات العشوائية وفترات البيع على أساس أسبقية الحجز.
  • سوق إعادة البيع التابع للفيفا: يمكن للمشجعين الذين لم يعد بإمكانهم الحضور إعادة بيع مقاعدهم بأمان من خلال المنصة الرسمية للفيفا.
  • الأسواق الثانوية: تظل منصات مثل StubHub بديلاً للحصول على مقاعد للمباريات التي تشهد إقبالاً كبيراً بمجرد أن تصبح التخصيصات الرسمية محدودة.
  • تجارب الضيافة: توفر باقات الضيافة المميزة مقاعد مضمونة وصالات كبار الشخصيات وخدمة الطعام ودخول مميز في يوم المباراة.

من المتوقع أن يتم تسليم جميع تذاكر كأس العالم 2026 رقمياً عبر منصة التذاكر المحمولة التابعة للفيفا. يجب على المشجعين التأكد من تطابق البريد الإلكتروني الخاص بالتذاكر وبياناتهم الشخصية عبر جميع المنصات لتجنب مشاكل النقل.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة مصر وإيران؟

تختلف أسعار تذاكر كأس العالم حسب مرحلة البطولة وفئة المقاعد والطلب. تظل مباريات دور المجموعات الخيار الأكثر تكلفة للمشجعين الذين يرغبون في مشاهدة البطولة مباشرة.

من المتوقع حاليًا أن تبدأ أسعار أرخص تذاكر مباراة مصر وإيران من حوالي 90 إلى 180 دولارًا في أسواق إعادة البيع، في حين أن أسعار المقاعد المميزة والمقاعد في الطبقات الدنيا وحزم الضيافة قد ترتفع بشكل كبير.

فيما يلي النطاقات التقديرية لأسعار تذاكر الفيفا لكأس العالم 2026:

الفئةمرحلة المجموعاتدور الـ16 - ربع النهائينصف النهائي والنهائي
الفئة 1250 دولار - 400 دولار600 دولار - 1,200 دولار1,500 دولار - 6,730 دولار
الفئة 2150 دولار - 280 دولار400 دولار - 800 دولار1,000 دولار - 4,210 دولار
الفئة 3100 دولار - 200 دولار200 دولار - 500 دولار600 دولار - 2,790 دولار
الفئة 460 دولار - 120 دولار150 دولار - 350 دولار400 دولار - 2,030 دولار

يجب على المشجعين الباحثين عن أرخص التذاكر مراقبة منصات إعادة البيع بانتظام، حيث يمكن أن تتقلب الأسعار حسب التوافر والطلب على المباريات.

كل ما تحتاج معرفته عن ملعب لومن

ستُقام مباراة مصر وإيران في ملعب لومن في سياتل، أحد أكثر ملاعب كرة القدم صخبًا وشهرةً في أمريكا الشمالية.

يستضيف الملعب فريق سياتل سي هوكس التابع للاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) وفريق سياتل ساوندرز التابع للدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، حيث ساعد الأخير في ترسيخ مكانة سياتل كواحدة من أقوى المدن الكروية في الولايات المتحدة.

تبلغ سعة ملعب لومن فيلد حوالي 69,000 متفرج في الأحداث الدولية الكبرى، وهو معروف على نطاق واسع بأجوائه الحماسية ومرافقه الحديثة. ومن المتوقع أن يستضيف العديد من المباريات المهمة خلال كأس العالم 2026.

يقع لومن فيلد بالقرب من وسط مدينة سياتل، مما يجعله ملائماً للمشجعين المسافرين المقيمين في وسط المدينة أو القادمين من مطار سياتل-تاكوما الدولي. 

