كيفية شراء تذاكر مباراة كولومبيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن استاد أكرون، والمزيد

يتوجه المنتخب الكولومبي إلى المكسيك لخوض مواجهة حاسمة ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية في مباراة من المتوقع أن تكون حاسمة ضمن المجموعة K خلال كأس العالم 2026.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول حجز تذاكر مباراة كولومبيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك أماكن الشراء وأسعار التذاكر والمعلومات الأساسية عن الملعب.





متى ستقام مباراة كولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية في كأس العالم 2026؟

كأس العالم - المجموعة 11 Estadio Akron

مباريات كولومبيا في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 18 يونيو 2026 أوزبكستان ضد كولومبيا ملعب أزتيكا، مكسيكو سيتي التذاكر 24 يونيو 2026 كولومبيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية ملعب أكرون، زابوبان التذاكر 28 يونيو 2026 كولومبيا ضد البرتغال ملعب هارد روك، ميامي تذاكر

مباريات جمهورية الكونغو الديمقراطية في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 17 يونيو 2026 البرتغال ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية ملعب NRG، هيوستن التذاكر 24 يونيو 2025 كولومبيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية ملعب أكرون، زابوبان تذاكر 28 يونيو 2026 جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوزبكستان ملعب مرسيدس بنز، أتلانتا تذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة كولومبيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). مع الطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حالياً وتعمل على أساس أسبقية الحجز. وعلى عكس القرعة، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. وهذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة كولومبيا ضد الكونغو الديمقراطية؟

يمكن أن تختلف أسعار تذاكر كأس العالم بشكل كبير بناءً على فئة المقعد ومدى قربنا من يوم المباراة.

بالنسبة لمباراة كولومبيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية في غوادالاخارا، تعد أسعار التذاكر الأساسية حاليًا عامل جذب رئيسي للمشجعين الذين يتطلعون إلى تجربة هذه المواجهة الفريدة بين القارتين. مع مواجهة عملاق أمريكا الجنوبية لفريق أفريقي قوي في مباراة مثيرة ضمن المجموعة K، من المتوقع أن يكون الطلب مرتفعًا على هذه المباراة التي تقام في منتصف البطولة.

حاليًا، تتوفر أرخص التذاكر بسعر يتراوح بين 375 و450 دولارًا أمريكيًا تقريبًا في الطوابق العليا من الملعب.

وفيما يلي تفاصيل الأسعار:

الفئة 3 (الفئة العليا): 375 دولارًا – 800 دولار

الفئة 2 (المستوى المتوسط): 850 دولار – 1,250 دولار

الفئة 1 (المستوى الأدنى/الخط الجانبي): 1,300 دولار – 2,800 دولار

الضيافة/كبار الشخصيات: 697 دولارًا أمريكيًا فأكثر

من المهم ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير بناءً على طلب السوق. ونظرًا لأن غوادالاخارا هي واحدة من أكثر مدن كرة القدم شغفًا في الدولة المضيفة، فمن المتوقع أن يكون الطلب المحلي مرتفعًا للغاية. يعد حجز تذاكر الفئة 3 المتاحة مبكرًا هو الخطوة الأذكى للمشجعين المهتمين بالميزانية والذين يتطلعون إلى مشاهدة هذه المباراة الحاسمة في استاد أكرون.

كل ما تحتاج لمعرفته عن استاد أكرون

ملعب زابوبان، المعروف تجاريًا باسم استاد أكرون (والمسمى استاد غوادالاخارا في البطولة)، هو تحفة معمارية مكسيكية معاصرة ومقر نادي C.D. غوادالاخارا التاريخي.

يقع الملعب في منطقة غوادالاخارا الحضرية، ويشتهر بتصميمه البركاني، الذي يتميز بواجهة خارجية خضراء مائلة تدمج الهيكل مع المناظر الطبيعية.

في كأس العالم 2026، سيستوعب الملعب حوالي 48,000 مقعد.