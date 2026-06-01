كيفية شراء تذاكر مباراة كوريا الجنوبية ضد جمهورية التشيك: أسعار تذاكر كأس العالم ومعلومات عن ملعب أكرون والمزيد

تستهل كوريا الجنوبية مشوارها في المجموعة أ من كأس العالم 2026 بمواجهة جمهورية التشيك يوم 11 يونيو في زابوبان بالمكسيك.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول حجز تذاكر مباراة كوريا الجنوبية ضد جمهورية التشيك، بما في ذلك أماكن الشراء وأسعار التذاكر والمعلومات الأساسية عن الملعب.

متى تقام مباراة كوريا الجنوبية ضد جمهورية التشيك في كأس العالم 2026؟

كأس العالم - المجموعة 1 Guadalajara Stadium

مباريات كوريا الجنوبية في مجموعات كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 11 يونيو كوريا الجنوبية ضد التشيك ملعب أكرون، زابوبان التذاكر 18 يونيو المكسيك ضد كوريا الجنوبية ملعب أكرون، زابوبان التذاكر 24 يونيو جنوب أفريقيا ضد كوريا الجنوبية ملعب BBVA، مونتيري تذاكر

مباريات جمهورية التشيك في دور المجموعات بكأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 11 يونيو كوريا الجنوبية ضد جمهورية التشيك ملعب أكرون، زابوبان التذاكر 18 يونيو جمهورية التشيك ضد جنوب أفريقيا ملعب مرسيدس بنز، أتلانتا التذاكر 24 يونيو جمهورية التشيك ضد المكسيك ملعب أزتيكا، مكسيكو سيتي تذاكر

كيف تشتري تذاكر مباراة كوريا الجنوبية ضد جمهورية التشيك؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة).

ونظراً للطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. على عكس السحوبات، هذه معاملات تتم في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.





كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة كوريا الجنوبية ضد جمهورية التشيك؟

يمكن أن تختلف أسعار تذاكر كأس العالم بشكل كبير بناءً على فئة المقعد ومدى قربنا من يوم المباراة.

بالنسبة لمباراة كوريا الجنوبية ضد جمهورية التشيك في زابوبان، تعد أسعار التذاكر الأساسية حاليًا أكبر عامل جذب للمشجعين ذوي الميزانية المحدودة. مع خروج الدولة المضيفة إلى الملعب لخوض المباراة الحاسمة في ختام دور المجموعات، من المتوقع أن يكون الطلب من بين أعلى المعدلات في الجولة الافتتاحية.

حاليًا، تتوفر أرخص التذاكر بسعر يتراوح بين 400 و550 دولارًا تقريبًا في الطوابق العليا من الملعب.

وفيما يلي تفاصيل الأسعار:

الفئة 3 (الفئة العليا): 400 دولار - 750 دولار

الفئة 2 (المستوى المتوسط): 800 دولار - 1,300 دولار

الفئة 1 (المستوى الأدنى/الخط الجانبي): 1,500 دولار - 3,500 دولار

الضيافة/كبار الشخصيات: 4,000 دولار أمريكي فأكثر

من المهم ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير بناءً على طلب السوق. ونظرًا لأن زابوبان تعد وجهة عالمية رائدة ومركزًا رئيسيًا للفريق المضيف، فمن المتوقع أن يكون الطلب المحلي مرتفعًا بشكل استثنائي.

يعد حجز تذاكر الفئة 3 المتاحة مبكرًا هو الخطوة الأذكى للمشجعين المهتمين بالميزانية والذين يتطلعون إلى مشاهدة هذه المباراة الحاسمة.

سجل المواجهات المباشرة بين كوريا الجنوبية وجمهورية التشيك

كوريا الجنوبية آخر مباراتان تشيكيا 1 انتصار 0 تعادل 1 انتصار جمهورية التشيك 1 - 2 كوريا الجنوبية

جمهورية التشيك 5 - 0 كوريا الجنوبية 2 الأهداف المسجلة 6 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 2/2 سجل كلا الفريقين 1/2

كل ما تحتاج لمعرفته عن استاد أكرون

ملعب زابوبان، المعروف تجاريًا باسم استاد أكرون (والمسمى استاد غوادالاخارا في البطولة)، هو تحفة معمارية مكسيكية معاصرة ومقر نادي سي دي غوادالاخارا التاريخي.

يقع الملعب في منطقة غوادالاخارا الحضرية، ويشتهر بتصميمه البركاني، الذي يتميز بواجهة خارجية خضراء مائلة تدمج الهيكل مع المناظر الطبيعية.

في كأس العالم 2026، سيستوعب الملعب حوالي 48,000 مقعد.