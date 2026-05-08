كيفية شراء تذاكر مباراة كندا ضد قطر: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن ملعب بي سي بليس، والمزيد

تتجه الأنظار إلى مدينة فانكوفر الكندية، حيث يلتقي منتخب كندا مع منتخب قطر ضمن منافسات دور المجموعات من كأس العالم 2026، في مواجهة مرتقبة ينتظرها عشاق كرة القدم من مختلف أنحاء العالم.

ويدخل المنتخب الكندي البطولة بطموحات كبيرة على أرضه وبين جماهيره، خاصة بعد التطور الكبير الذي شهده خلال السنوات الأخيرة وظهوره القوي على الساحة الدولية. في المقابل، يسعى المنتخب القطري لمواصلة إثبات حضوره العالمي بعد مشاركته التاريخية في مونديال 2022 الذي استضافه على أرضه.

ومع استضافة كندا للبطولة للمرة الأولى في تاريخها، تشهد تذاكر مباريات المنتخب الكندي طلبًا جماهيريًا ضخمًا، خاصة في مدينة فانكوفر التي تستضيف عدة مباريات قوية خلال البطولة. ويستعرض GOAL كل ما تحتاج معرفته عن كيفية حجز تذاكر كندا ضد قطر، الأسعار، وأهم المعلومات الخاصة بالمباراة والملعب.

متى موعد مباراة كندا ضد قطر؟

التاريخ والوقت المباراة الملعب التذاكر 18 يونيو 2026 - 19:00 كندا ضد قطر ملعب BC Place - فانكوفر احجز التذاكر

مباريات كندا في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المدينة التذاكر 12 يونيو 2026 كندا ضد البوسنة والهرسك تورونتو التذاكر 18 يونيو 2026 كندا ضد قطر فانكوفر التذاكر 24 يونيو 2026 سويسرا ضد كندا هيوستن التذاكر

مباريات قطر في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المدينة التذاكر 13 يونيو 2026 قطر ضد سويسرا سانتا كلارا التذاكر 18 يونيو 2026 كندا ضد قطر فانكوفر التذاكر 24 يونيو 2026 البوسنة والهرسك ضد قطر مكسيكو سيتي التذاكر

أين يمكنك شراء تذاكر كندا ضد قطر؟

يمكن للجماهير الراغبة في حضور مباراة كندا ضد قطر شراء التذاكر عبر عدة منصات متخصصة في بيع تذاكر كأس العالم 2026.

وشهدت المراحل الأولى من بيع تذاكر البطولة إقبالًا ضخمًا، خاصة على مباريات المنتخب الكندي باعتباره أحد المنتخبات المستضيفة، ما أدى إلى ارتفاع الطلب بشكل كبير على المقاعد المتاحة.

وتُعد منصة StubHub واحدة من أبرز المنصات المتاحة حاليًا للحصول على تذاكر مباريات كأس العالم، حيث تتيح للجماهير مقارنة الأسعار واختيار المقاعد المناسبة بسهولة.

كما يمكن متابعة منصة إعادة البيع الرسمية الخاصة بـ FIFA، والتي توفر تذاكر معاد بيعها من جماهير أخرى بشكل آمن ورسمي.

وتتوفر أيضًا باقات الضيافة VIP التي تمنح الجماهير تجربة مشاهدة فاخرة تشمل مقاعد مميزة وخدمات حصرية داخل الملعب.

كم أسعار تذاكر كندا ضد قطر؟

تختلف أسعار تذاكر المباراة حسب موقع المقعد داخل الملعب والفئة المختارة، بالإضافة إلى حجم الطلب الجماهيري على المواجهة.

وبسبب إقامة المباراة في كندا، من المتوقع استمرار ارتفاع الأسعار مع اقتراب موعد اللقاء، خاصة مع تزايد الطلب من الجماهير المحلية والعربية.

الأسعار الحالية التقريبية جاءت كالتالي:

الفئة الثالثة: من 250 إلى 500 دولار

من 250 إلى 500 دولار الفئة الثانية: من 550 إلى 900 دولار

من 550 إلى 900 دولار الفئة الأولى: من 950 إلى 2200 دولار

من 950 إلى 2200 دولار تذاكر VIP والضيافة: تبدأ من 3000 دولار

وتُعد التذاكر الاقتصادية في المدرجات العلوية الخيار الأفضل للجماهير التي تبحث عن أقل سعر ممكن لحضور المباراة.

كيف تحصل على تذاكر كندا ضد قطر؟

هناك عدة طرق يمكن من خلالها الحصول على تذاكر مباراة كندا ضد قطر في كأس العالم 2026.

منصة FIFA الرسمية: يواصل الاتحاد الدولي لكرة القدم طرح دفعات إضافية من التذاكر خلال المرحلة الأخيرة من البيع.

يواصل الاتحاد الدولي لكرة القدم طرح دفعات إضافية من التذاكر خلال المرحلة الأخيرة من البيع. منصة إعادة البيع الرسمية: تتيح شراء التذاكر المعاد بيعها بشكل رسمي وآمن.

تتيح شراء التذاكر المعاد بيعها بشكل رسمي وآمن. منصات إعادة البيع العالمية: مثل StubHub، والتي توفر خيارات واسعة من المقاعد والفئات المختلفة.

مثل StubHub، والتي توفر خيارات واسعة من المقاعد والفئات المختلفة. باقات الضيافة: تمنح الجماهير تجربة مشاهدة مميزة تشمل خدمات VIP ومقاعد فاخرة.

ومن المتوقع أن تكون جميع تذاكر كأس العالم 2026 رقمية بالكامل عبر تطبيق FIFA الرسمي.

كما يجب على الجماهير التأكد من استخراج التأشيرات أو تصاريح السفر اللازمة لدخول كندا والولايات المتحدة والمكسيك قبل موعد البطولة.

كل ما تريد معرفته عن ملعب BC Place

تقام المباراة على ملعب BC Place في مدينة فانكوفر، والذي يُعد واحدًا من أبرز الملاعب المستضيفة لكأس العالم 2026.

ويتميز الملعب بسقفه القابل للإغلاق، إلى جانب المرافق الحديثة وسهولة الوصول إليه عبر وسائل النقل العامة، ما يجعله من أفضل الملاعب الكندية لاستضافة المباريات الكبرى.

ومن المتوقع أن يستضيف الملعب أكثر من 54 ألف مشجع خلال مباريات البطولة، وسط أجواء جماهيرية مميزة.

ويضم الملعب:

مداخل إلكترونية حديثة

شاشات عرض عملاقة

مناطق ضيافة VIP

سهولة الوصول عبر المترو والمواصلات

قربه من مطار فانكوفر الدولي

ويُنصح الجماهير بالحضور مبكرًا يوم المباراة بسبب الازدحام المتوقع والإجراءات الأمنية المشددة.