תוכן זה מכיל קישורים
احجز تذاكر مباراة تونس واليابان في كأس العالم 2026
كيفية شراء تذاكر مباراة تونس واليابان: أسعار تذاكر كأس العالم ومعلومات عن ملعب BBVA والمزيد

إليك بالضبط كيفية حجز تذاكر مباراة تونس واليابان في كأس العالم 2026.

من المقرر أن تقدم كأس العالم 2026 صيفاً آخر لا يُنسى من كرة القدم في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث ستواجه تونس اليابان في مونتيري في واحدة من أكثر المواجهات القارية إثارةً في مرحلة المجموعات.

تواصل اليابان ترسيخ مكانتها كواحدة من أقوى المنتخبات الآسيوية على الصعيد الدولي، بينما تأتي تونس برفقة واحدة من أكثر قواعد الجماهير شغفًا في كرة القدم الأفريقية. ومع سعي كلا الفريقين لتأمين مكان في الأدوار الإقصائية، من المتوقع أن يتوافد المشجعون بأعداد كبيرة إلى استاد BBVA.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول شراء تذاكر مباراة تونس واليابان، بما في ذلك أسعار التذاكر وخيارات الضيافة ومعلومات عن الملعب وأين يمكن للجماهير الحصول على أرخص المقاعد قبل نفاذها.

متى تقام مباراة تونس ضد اليابان؟

التاريخ والوقتالمباراةالموقعالتذاكر
20 يونيو 2026 - 19:00تونس ضد اليابانملعب BBVA، مونتيريالتذاكر

مباريات تونس في كأس العالم 2026

التاريخالمباراةالمكانالتذاكر
15 يونيو 2026السويد ضد تونساستاد مونتيري (مونتيري، المكسيك)التذاكر
21 يونيو 2026تونس ضد اليابانملعب مونتيري (مونتيري، المكسيك)التذاكر
25 يونيو 2026تونس ضد هولنداملعب كانساس سيتي (كانساس سيتي، الولايات المتحدة الأمريكية)التذاكر

مباريات اليابان في كأس العالم 2026

التاريخالمباراةالمكانالتذاكر
14 يونيو 2026هولندا ضد اليابانملعب دالاس (أرلينغتون، الولايات المتحدة الأمريكية)التذاكر
20 يونيو 2026تونس ضد اليابانملعب مونتيري (مونتيري، المكسيك)التذاكر
25 يونيو 2026اليابان ضد السويدملعب دالاس (أرلينغتون، الولايات المتحدة الأمريكية)تذاكر

كيف يمكنني الحصول على تذاكر مباراة تونس ضد اليابان؟

هناك عدة طرق يمكن للمشجعين من خلالها الحصول على تذاكر مباراة تونس ضد اليابان في كأس العالم 2026.

  • مبيعات الفيفا الرسمية: تواصل الفيفا طرح التذاكر المتوفرة خلال مراحل بيع متعددة، بما في ذلك فترات البيع على أساس «من يأتي أولاً يخدم أولاً».
  • سوق إعادة البيع التابع للفيفا: يمكن للمشجعين شراء تذاكر معاد بيعها تم التحقق من صحتها مباشرةً عبر منصة تبادل التذاكر الرسمية التابعة للفيفا.
  • الأسواق الثانوية: تظل منصات مثل StubHub واحدة من أسرع وأسهل الطرق للحصول على مقاعد لمباريات كأس العالم التي نفدت تذاكرها.
  • باقات الضيافة: تشمل باقات الضيافة المميزة مقاعد فاخرة وصالات كبار الشخصيات وخدمات تقديم الطعام وتجارب حصرية في أيام المباريات.

من المتوقع أن يتم تسليم جميع تذاكر كأس العالم FIFA رقميًا عبر تطبيق التذاكر الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).

يجب على المشجعين الراغبين في الحصول على أرخص تذاكر مباراة تونس واليابان الشراء في أقرب وقت ممكن، حيث من المتوقع أن ترتفع الأسعار بشكل كبير مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة تونس واليابان؟

أدخلت الفيفا نظام تسعير متغير لكأس العالم 2026، مما يعني أن أسعار التذاكر تختلف حسب فئة المقاعد وموقعها والطلب في السوق.

تظل مباريات دور المجموعات من بين الفرص الأكثر تكلفة للمشجعين لتجربة كأس العالم مباشرة، خاصة في مراحل البيع المبكرة.

من المتوقع حاليًا أن تبدأ أسعار أرخص تذاكر مباراة تونس واليابان من حوالي 80 إلى 160 دولارًا، اعتمادًا على قسم المقاعد والطلب على إعادة البيع.

الفئةمرحلة المجموعاتدور الـ16 - ربع النهائينصف النهائي والنهائي
الفئة 1250 دولار - 400 دولار600 دولار - 1,200 دولار1,500 دولار - 6,730 دولار
الفئة 2150 دولار - 280 دولار400 دولار - 800 دولار1,000 دولار - 4,210 دولار
الفئة 3100 دولار - 200 دولار200 دولار - 500 دولار600 دولار - 2,790 دولار
الفئة 460 دولار - 120 دولار150 دولار - 350 دولار400 دولار - 2,030 دولار

كل ما تحتاج لمعرفته عن استاد BBVA

ستقام مباراة تونس ضد اليابان في استاد BBVA في مونتيري، أحد أبرز ملاعب كرة القدم في المكسيك ومقر نادي مونتيري العملاق في الدوري المكسيكي.

يشتهر الملعب بهندسته المعمارية الحديثة وأجوائه الحماسية، وقد أصبح أحد أبرز الملاعب المختارة لاستضافة كأس العالم 2026.

يقع استاد BBVA في غوادالوبي، ضمن منطقة مونتيري الحضرية، ومن المتوقع أن يستضيف أكثر من 50,000 مشجع خلال مباريات كأس العالم.

يمكن للجماهير التي ستحضر مباراة تونس ضد اليابان توقع ما يلي:

  • أنظمة حديثة للدخول باستخدام التذاكر الرقمية
  • مناطق مخصصة للطعام والضيافة الفاخرة
  • زوايا مشاهدة عالية الجودة في جميع أنحاء الملعب
  • مقاعد VIP وتجارب ضيافة مميزة
  • سهولة الوصول من وسط مدينة مونتيري ومطار مونتيري الدولي
  • مناطق مخصصة لوسائل النقل العام ومشاركة الركوب في أيام المباريات

من المتوقع أن توفر مونتيري واحدة من أفضل الأجواء في البطولة، خاصة مع وجود مشجعين من تونس واليابان المعروفين بالسفر بأعداد كبيرة وخلق مشاهد مفعمة بالحيوية في أيام المباريات.

