كيفية شراء تذاكر مباراة بنما وإنجلترا: أسعار تذاكر كأس العالم ومعلومات عن ملعب ميتلايف والمزيد

تختتم إنجلترا مشوارها في المجموعة L من كأس العالم 2026 بمواجهة بنما يوم 27 يونيو.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول حجز تذاكر مباراة بنما وإنجلترا، بما في ذلك أماكن الشراء وأسعار التذاكر والمعلومات الأساسية عن الملعب.

مباريات بنما في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 17 يونيو 2026 غانا ضد بنما ملعب BMO، تورونتو التذاكر 23 يونيو 2025 بنما ضد كرواتيا ملعب BMO، تورونتو تذاكر 27 يونيو 2026 بنما ضد إنجلترا ملعب ميتلايف، إيست رذرفورد التذاكر

مباريات إنجلترا في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 17 يونيو إنجلترا ضد كرواتيا ملعب AT&T، دالاس التذاكر 23 يونيو إنجلترا ضد غانا ملعب جيليت، ماساتشوستس التذاكر 27 يونيو بنما ضد إنجلترا ملعب ميتلايف، إيست رذرفورد التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة بنما ضد إنجلترا؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). ونظرًا للطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. على عكس السحوبات، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بنما وإنجلترا؟

يمكن أن تختلف أسعار تذاكر كأس العالم بشكل كبير بناءً على فئة المقعد ومدى قربنا من يوم المباراة.

بالنسبة لمباراة بنما وإنجلترا في نيوجيرسي، تعد أسعار التذاكر الأساسية حاليًا أكبر عامل جذب للمشجعين ذوي الميزانية المحدودة. مع خوض الدولة المضيفة المباراة النهائية الحاسمة في دور المجموعات، من المتوقع أن يكون الطلب من بين أعلى المعدلات في الجولة الافتتاحية.

حاليًا، تتوفر أرخص التذاكر بسعر يتراوح بين 400 و550 دولارًا تقريبًا في الطوابق العليا من الملعب.

وفيما يلي تفاصيل الأسعار:

الفئة 3 (الفئة العليا): 400 دولار - 750 دولار

الفئة 2 (المستوى المتوسط): 800 دولار - 1,300 دولار

الفئة 1 (المستوى الأدنى/الخط الجانبي): 1,500 دولار - 3,500 دولار

الضيافة/كبار الشخصيات: 4,000 دولار أمريكي فأكثر

من المهم ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير بناءً على طلب السوق. ونظرًا لأن نيوجيرسي تعد وجهة عالمية رائدة ومركزًا رئيسيًا للفريق المضيف، فمن المتوقع أن يكون الطلب المحلي مرتفعًا للغاية. لذا، فإن حجز تذاكر الفئة 3 المتاحة مبكرًا هو الخطوة الأذكى للمشجعين المهتمين بالميزانية والذين يتطلعون إلى مشاهدة هذه المواجهة الحاسمة.

سجل المواجهات المباشرة بين بنما وإنجلترا

بنما المباراة الأخيرة إنجلترا 0 انتصار 0 تعادل 1 انتصار إنجلترا 6 - 1 بنما 1 الأهداف المسجلة 6 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/1 سجل كلا الفريقين 1/1

كل ما تحتاج لمعرفته عن ملعب ميتلايف

ملعب ميتلايف هو ملعب متعدد الأغراض يقع في مجمع ميدولاندز الرياضي في إيست رذرفورد، نيوجيرسي، على بعد خمسة أميال غرب مدينة نيويورك.

افتتح الملعب في عام 2010، ليحل محل ملعب جاينتس، ويُعد الملعب الرئيسي لفريقي نيويورك جاينتس ونيويورك جيتس الشهيرين في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL).

يتمتع ملعب ميتلايف بخبرة واسعة في استضافة مباريات كرة القدم، حيث استضاف مباريات خلال بطولات عديدة في الماضي، بما في ذلك كأس الكونكاكاف الذهبية (2011 و2015) وكأس أمريكا الجنوبية (2024).

وقد تم إعداده لاستضافة نهائي كأس العالم 2026 من خلال استضافة نهائي كأس العالم للأندية في وقت سابق من هذا العام، حيث واجه تشيلسي فريق باريس سان جيرمان أمام جمهور بلغ 81,118 متفرجًا.