احجز تذاكر مباراة أسبانيا ضد السعودية في كأس العالم 2026 الآن!
كيفية شراء تذاكر مباراة إسبانيا والسعودية: أسعار تذاكر كأس العالم ومعلومات عن استاد مرسيدس بنز والمزيد

صدام العمالقة والصقور في أتلانتا! هل يكرر الأخضر معجزة الأرجنتين أمام الماتادور الإسباني؟ إليك طريقك الوحيد لتكون خلف الصقور في قلب الحدث بمونديال 2026.

تتجه أنظار العالم نحو الملاعب الأمريكية، حيث يصطدم العملاق الأوروبي، منتخب إسبانيا، بالقوة الصاعدة في القارة الآسيوية، منتخب السعودية، ضمن منافسات دور المجموعات في كأس العالم 2026.

يدخل المنتخب الإسباني، بطل نسخة 2010، البطولة وعينه على استعادة عرشه العالمي بمجموعة من المواهب الفذة مثل لامين يامال. في المقابل، يدخل الأخضر السعودي البطولة بزخم هائل وطموحات تعانق السماء، خاصة بعد انتصاره التاريخي على الأرجنتين في النسخة الماضية، وفي ظل ثورة كروية جعلت الدوري السعودي محط أنظار العالم بقيادة النجم سالم الدوسري.

GOAL يقدم لك الدليل الشامل لتأمين تذاكر مباراة إسبانيا والسعودية، بما في ذلك أماكن الشراء الموثوقة وأحدث قائمة بالأسعار.


متى تقام مباراة إسبانيا ضد السعودية في كأس العالم 2026؟

مباريات إسبانيا في كأس العالم 2026

يدخل الماتادور البطولة بطموحات عالية. خطط لرحلتك عبر أمريكا الشمالية لمتابعة جدول مبارياتهم في دور المجموعات:

15 يونيو 2026

إسبانيا ضد الرأس الأخضر

ملعب أتلانتا، أتلانتا

21 يونيو 2026

إسبانيا ضد المملكة العربية السعودية

ملعب أتلانتا، أتلانتا

26 يونيو 2026

أوروغواي ضد إسبانيا

ملعب غوادالاخارا، غوادالاخارا

مباريات كأس العالم 2026 في السعودية

يسعى الصقور الخضر لتكرار سيناريو "قاهر العمالقة". تابع رحلة الأخضر عبر الولايات المتحدة والمكسيك:

15 يونيو 2026

السعودية ضد أوروغواي

ملعب ميامي، ميامي

21 يونيو 2025

المملكة العربية السعودية ضد إسبانيا

ملعب مرسيدس بنز، أتلانتا

26 يونيو 2026

المملكة العربية السعودية ضد الرأس الأخضر

ملعب هيوستن، هيوستن

كيفية شراء تذاكر مباراة إسبانيا ضد السعودية؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). ونظرًا للطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

  • مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. على عكس عمليات السحب، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.
  • سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.
  • الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.


كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إسبانيا ضد السعودية؟

يمكن أن تختلف أسعار تذاكر كأس العالم بشكل كبير بناءً على فئة المقعد ومدى قربنا من يوم المباراة.

بالنسبة لمباراة إسبانيا ضد السعودية في أتلانتا، تعد أسعار التذاكر الأساسية حاليًا أكبر عامل جذب للمشجعين ذوي الميزانية المحدودة.

حاليًا، تتوفر أرخص التذاكر بسعر يتراوح بين 350 و450 دولارًا تقريبًا في الطوابق العليا من الملعب.

وفيما يلي تفاصيل الأسعار:

  • الفئة 3 (الطابق العلوي): 350 - 600 دولار
  • الفئة 2 (الطابق الأوسط): 650 - 950 دولار
  • الفئة 1 (الطابق السفلي/الخط الجانبي): 1,000 - 2,500 دولار
  • الضيافة/كبار الشخصيات: 3,000 دولار أمريكي فأكثر

من المهم ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير وفقًا لطلب السوق. ونظرًا لأن أتلانتا تعد مركزًا رئيسيًا للنقل، فمن المتوقع أن يكون الطلب المحلي مرتفعًا للغاية، لذا فإن حجز تذاكر الفئة 3 الأرخص الآن هو الخيار الأذكى للمشجعين المهتمين بالميزانية.

كل ما تحتاج لمعرفته عن استاد أتلانتا

يعد ملعب أتلانتا، المعروف تجاريًا باسم ملعب مرسيدس بنز، أحد أكثر الملاعب تقدمًا من الناحية التكنولوجية في العالم.

يقع في قلب مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، ويشتهر بسقفه القابل للسحب الفريد من نوعه ولوحة هالو الضخمة، وهي شاشة LED دائرية بزاوية 360 درجة تعد الأكبر من نوعها.

بالنسبة لكأس العالم 2026، سيتم تشغيل الملعب بسعة تقارب 71,000 مقعد، مما يوفر شعورًا حميميًا للغاية على الرغم من حجمه الضخم بفضل انحدار مقاعده الحاد.

أسئلة الأكثر شيوعًا

بما أن مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة بدأت بالفعل (أبريل 2026)، فإن التذاكر تُباع بسرعة البرق. نوصي بالشراء فوراً عبر منصات موثوقة مثل StubHub لضمان السعر الحالي قبل ارتفاعه مع اقتراب موعد الصافرة.

 

تبدأ أسعار الفئة الثالثة في السوق الثانوية حالياً من حوالي 350-450 دولاراً. تذكر أن الأسعار متقلبة وتعتمد على حجم الإقبال اللحظي.

نعم، تقدم المنصة ضمان "FanProtect" الذي يضمن لك استلام تذاكر صالحة في الوقت المناسب قبل المباراة، أو استرداد كامل المبلغ في حال حدوث أي مشكلة، مما يجعلها بديلاً موثوقاً لمن لم يحالفهم الحظ في قرعة فيفا.

 

تذاكر مونديال 2026 رقمية بالكامل. ستحتاج لتحميل تطبيق فيفا الرسمي للتذاكر، وسيتم نقل التذاكر إلى بريدك الإلكتروني أو معرف فيفا الخاص بك. ملاحظة: الرموز الشريطية (Barcodes) غالباً ما تصدر في مايو 2026 لمنع التلاعب.

 