كيفية شراء تذاكر مباراة أوروغواي ضد الرأس الأخضر: أسعار تذاكر كأس العالم ومعلومات عن ملعب هارد روك والمزيد

تواصل أوروغواي مسيرتها الحماسية في بطولة كأس العالم 2026 بمواجهة مرتقبة ضد منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي) في مواجهة حاسمة ضمن دور المجموعات. ستقام المباراة على أرضية ملعب هارد روك الشهير في ميامي.

يقدم لك موقع GOAL دليلك الشامل لحجز تذاكر مباراة أوروغواي والرأس الأخضر، بما في ذلك أسعار التذاكر، منافذ البيع الرسمية، وتفاصيل الملعب المستضيف.









متى ستقام مباراة أوروغواي والرأس الأخضر في كأس العالم 2026؟

كأس العالم - المجموعة 8 Hard Rock Stadium

مباريات أوروغواي في دور المجموعات بكأس العالم 2026

التاريخ المباراة (موعد الانطلاق) المكان التذاكر الاثنين، 15 يونيو السعودية ضد أوروغواي ملعب هارد روك (ميامي) التذاكر الأحد، 21 يونيو أوروغواي ضد الرأس الأخضر ملعب هارد روك (ميامي) التذاكر الجمعة، 26 يونيو أوروغواي ضد إسبانيا ملعب أكرون (زابوبان، غوادالاخارا) تذاكر

مباريات الرأس الأخضر في دورة كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 15 يونيو 2026 إسبانيا ضد الرأس الأخضر ملعب مرسيدس بنز، أتلانتا التذاكر 21 يونيو 2025 أوروغواي ضد الرأس الأخضر ملعب هارد روك، ميامي تذاكر 26 يونيو 2026 الرأس الأخضر ضد المملكة العربية السعودية ملعب NRG، هيوستن تذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة أوروغواي ضد الرأس الأخضر؟



مع انتهاء عمليات السحب العشوائي والبيع المسبق لبطاقات فيزا، أصبحت التذاكر المتاحة محدودة للغاية بسبب الطلب القياسي. إذا كنت ترغب في حضور المباراة، يمكنك الشراء عبر الطرق المتاحة حالياً:

مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة (FIFA): تعمل على أساس أسبقية الحجز في الوقت الفعلي. وهي فرصتك الأخيرة للشراء مباشرة بالسعر الرسمي من الفيفا.

منصة إعادة البيع الرسمية للفيفا: المنصة القانونية الوحيدة التي تتيح للمشجعين إعادة بيع تذاكرهم بقيمتها الاسمية الأصلية.

الأسواق الثانوية الموثوقة (مثل StubHub): الخيار الأفضل للحصول على مقاعد مميزة وضمان الحضور، تتوفر فيها التذاكر بمرونة ولكن الأسعار تخضع للعرض والطلب.









كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أوروغواي ضد الرأس الأخضر؟

تختلف الأسعار بناءً على فئة المقعد وموقعه داخل الملعب. نظراً لأن ميامي وجهة سياحية عالمية، فإن الطلب المحلي مرتفع جداً. تبدأ أرخص التذاكر حالياً في الطوابق العليا من 400 إلى 550 دولاراً.

إليك تفاصيل أسعار التذاكر حسب الفئات:

فئة التذكرة موقع المقعد في الملعب نطاق الأسعار المتوقع الفئة 3 الطابق العلوي (الأكثر توفيراً) 400$ - 750$ الفئة 2 المستوى المتوسط 800$ - 1,300$ الفئة 1 المستوى الأدنى / الخط الجانبي 1,500$ - 3,500$ كبار الشخصيات / الضيافة مقصورات الضيافة الفاخرة 4,000$ فأكثر

أين تقام المباراة؟ معلومات عن ملعب هارد روك في ميامي

ستقام الموقعة الكروية في ملعب هارد روك (Hard Rock Stadium) الواقع في ميامي جاردنز بولاية فلوريدا.

تم تجهيز وتجديد الملعب بالكامل بتكلفة بلغت 550 مليون دولار ليصبح منشأة رياضية فائقة الحداثة تتسع لحوالي 65,000 مشجع في كأس العالم. إليك أبرز ما يميز الملعب:

مظلة حماية متطورة: تغطي 90% من مقاعد المشجعين لحمايتهم من شمس فلوريدا الحارة والأمطار، مع إبقاء المستطيل الأخضر مفتوحاً في الهواء الطلق.

شاشات عملاقة: يضم الملعب 4 لوحات فيديو بدقة HD في زوايا الطابق العلوي لضمان رؤية الإعادات بوضوح من أي مقعد.

تجربة جماهيرية قريبة: تم تقريب المدرجات بمقدار 25 قدماً من أرضية الملعب، مما يخلق أجواءً حماسية تجعلك في قلب الحدث.









