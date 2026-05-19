كيفية شراء تذاكر مباراة الجزائر والنمسا: أسعار تذاكر كأس العالم ومعلومات عن ملعب «جيها فيلد آت أروهيد» والمزيد

من المقرر أن تجلب كأس العالم لكرة القدم 2026 صيفًا آخر لا يُنسى من كرة القدم في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث ستواجه الجزائر النمسا في مباراة منتظرة بشدة ضمن مرحلة المجموعات على ملعب «جيها فيلد» في استاد أروهيد بمدينة كانساس سيتي.

مع سعي الجزائر لترك انطباع قوي عند عودتها إلى الساحة العالمية، وتطلع النمسا لمواصلة صعودها كواحدة من أكثر المنتخبات الدولية تنظيماً في أوروبا، من المتوقع أن يكون الطلب على التذاكر مرتفعاً للغاية.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول كيفية شراء تذاكر مباراة الجزائر ضد النمسا، بما في ذلك أسعار التذاكر وباقات الضيافة وتفاصيل الملعب وأفضل المنصات لحجز المقاعد قبل نفاذها.

متى تقام مباراة الجزائر ضد النمسا؟

التاريخ والوقت المباراة المكان التذاكر 27 يونيو 2026 - 19:00 الجزائر ضد النمسا ملعب GEHA في استاد أروهيد، كانساس سيتي التذاكر

مباريات الجزائر في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان والمدينة التذاكر 16 يونيو 2026 الأرجنتين ضد الجزائر ملعب أروهيد، كانساس سيتي، ميزوري، الولايات المتحدة الأمريكية التذاكر 22 يونيو 2026 الأردن ضد الجزائر ملعب ليفيز، سانتا كلارا (منطقة خليج سان فرانسيسكو)، الولايات المتحدة الأمريكية التذاكر 27 يونيو 2026 الجزائر ضد النمسا ملعب أروهيد، كانساس سيتي، ميسوري، الولايات المتحدة الأمريكية التذاكر

مباريات النمسا في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان والمدينة التذاكر 16 يونيو 2026 النمسا ضد الأردن ملعب ليفيز، سانتا كلارا (سان فرانسيسكو)، الولايات المتحدة الأمريكية التذاكر 22 يونيو 2026 الأرجنتين ضد النمسا ملعب AT&T، أرلينغتون (دالاس)، الولايات المتحدة الأمريكية التذاكر 27 يونيو 2026 الجزائر ضد النمسا ملعب أروهيد، كانساس سيتي، ميسوري، الولايات المتحدة الأمريكية التذاكر

كيف يمكنني الحصول على تذاكر مباراة الجزائر ضد النمسا؟

هناك عدة طرق يمكن للمشجعين من خلالها الحصول على تذاكر مباراة الجزائر ضد النمسا في كأس العالم 2026.

المبيعات الرسمية للفيفا: تواصل الفيفا طرح التذاكر المتوفرة خلال مراحل البيع المختلفة على أساس أسبقية الحجز.

تواصل الفيفا طرح التذاكر المتوفرة خلال مراحل البيع المختلفة على أساس أسبقية الحجز. منصة إعادة البيع التابعة للفيفا: يمكن للمشجعين شراء تذاكر معاد بيعها تم التحقق من صحتها مباشرةً من المشجعين الذين لم يعد بإمكانهم الحضور.

يمكن للمشجعين شراء تذاكر معاد بيعها تم التحقق من صحتها مباشرةً من المشجعين الذين لم يعد بإمكانهم الحضور. منصات بيع التذاكر الثانوية: تعد منصات مثل StubHub من أسرع الطرق لتأمين مقاعد لمباريات كأس العالم التي تشهد إقبالاً كبيراً.

تعد منصات مثل StubHub من أسرع الطرق لتأمين مقاعد لمباريات كأس العالم التي تشهد إقبالاً كبيراً. باقات الضيافة: تشمل التجارب المتميزة مقاعد VIP وصالات خاصة وخدمات طعام حصرية وأولوية الدخول إلى الملعب.

من المتوقع أن يتم تسليم جميع تذاكر كأس العالم رقميًا من خلال نظام التذاكر عبر الهاتف المحمول التابع للفيفا. يجب على المشجعين التأكد من تطابق تفاصيل الحساب عبر المنصات المختلفة لتسهيل عمليات النقل والدخول.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الجزائر ضد النمسا؟

تختلف أسعار تذاكر مباريات كأس العالم 2026 حسب موقع الملعب وفئة المقاعد والطلب على المباراة.

من المتوقع أن تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات للمبتدئين من حوالي 60 دولارًا في أدنى فئات الفيفا، في حين أن أسعار المقاعد المميزة في الطابق السفلي ومقاعد الضيافة يمكن أن تتجاوز 1000 دولار للمباريات البارزة.

بالنسبة لمباراة الجزائر ضد النمسا، من المتوقع أن تبدأ عروض إعادة البيع الحالية من حوالي 180 دولارًا إلى 350 دولارًا للمقاعد في الطبقة العليا، مع ارتفاع الأسعار بشكل كبير مع اقتراب يوم المباراة.

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ16 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولار - 280 دولار 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

كل ما تحتاج لمعرفته عن ملعب GEHA في استاد أروهيد

ستقام مباراة الجزائر ضد النمسا في ملعب GEHA في استاد أروهيد في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري، وهو أحد أكثر الملاعب الرياضية صخبًا وشهرةً في أمريكا الشمالية.

يعد هذا الملعب موطناً لفريق كنساس سيتي تشيفز التابع للاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL)، وقد اكتسب شهرة عالمية بفضل أجوائه المثيرة وحشوده الضخمة. ومن المتوقع أن يصبح هذا الملعب أحد أبرز مواقع كأس العالم 2026.

يستوعب ملعب أروهيد أكثر من 70,000 متفرج، ومن المقرر أن يستضيف العديد من مباريات كأس العالم الهامة خلال البطولة.

يمكن للمشجعين الذين سيحضرون مباراة الجزائر ضد النمسا توقع ما يلي: