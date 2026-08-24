مهما فضّلت تسميتها، سواء كأس كاراباو أو كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أو كأس الرابطة، فإن هذه البطولة تقدم دائماً إثارة كبيرة وذكريات كروية لا تُنسى.

يتواصل هذا الشهر السعي نحو المجد في كأس كاراباو هذا الموسم، التي تُختتم بالمباراة النهائية على ملعب ويمبلي يوم 21 مارس. ويمكنك أن تكون جزءاً من هذه البطولة المثيرة عبر حجز مقاعدك في المباريات المقبلة، مع دخول عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز إلى المنافسات الآن.

دع GOAL يستعرض لك كل المعلومات المهمة التي تحتاج إلى معرفتها عن تذاكر كأس كاراباو، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

أبرز مباريات الدور الثاني المقبلة في كأس كاراباو

التاريخ والوقت (محلياً) المباراة الموقع التذاكر الثلاثاء، 25 أغسطس (7:45 مساءً) ستوك سيتي ضد هال سيتي bet365 Stadium (ستوك أون ترينت) التذاكر الثلاثاء، 25 أغسطس (7:45 مساءً) إيبسويتش تاون ضد ليستر سيتي Portman Road (إيبسويتش) التذاكر الثلاثاء، 25 أغسطس (8 مساءً) نوتنجهام فورست ضد ليدز يونايتد City Ground (نوتنجهام) التذاكر الثلاثاء، 25 أغسطس (8 مساءً) برمنجهام سيتي ضد برينتفورد St. Andrew's @ Knighthead Park (برمنجهام) التذاكر الأربعاء، 26 أغسطس (7:45 مساءً) نيوكاسل يونايتد ضد وست بروم St. James' Park (نيوكاسل) التذاكر الأربعاء، 26 أغسطس (7:45 مساءً) توتنهام هوتسبير ضد تشارلتون أثليتيك Tottenham Hotspur Stadium (لندن) التذاكر الأربعاء، 26 أغسطس (8 مساءً) بريستون نورث إند ضد إيفرتون Deepdale (بريستون) التذاكر الخميس، 27 أغسطس (7:30 مساءً) تشيلسي ضد لوتون تاون Stamford Bridge (لندن) التذاكر الخميس، 27 أغسطس (8 مساءً) فولهام ضد إيه إف سي ويمبلدون Craven Cottage (لندن) التذاكر

الجدول الكامل لمنافسات كأس كاراباو 2026/27

الدور التاريخ/التواريخ التذاكر الدور التمهيدي 1-3 أغسطس التذاكر الدور الأول 7-9 أغسطس التذاكر الدور الثاني الأسبوع الذي يبدأ في 24 أغسطس التذاكر الدور الثالث الأسبوع الذي يبدأ في 7 و14 سبتمبر التذاكر الدور الرابع الأسبوع الذي يبدأ في 26 أكتوبر التذاكر ربع النهائي الأسبوع الذي يبدأ في 14 ديسمبر التذاكر نصف النهائي (الذهاب) الأسبوع الذي يبدأ في 11 يناير التذاكر نصف النهائي (الإياب) الأسبوع الذي يبدأ في 1 فبراير التذاكر النهائي الأحد، 21 مارس التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس كاراباو

يُعد شراء التذاكر مباشرة من المواقع الرسمية للأندية، بشكل عام، الطريقة الأكثر أماناً للحصول على تذاكر كأس كاراباو. والحجز المبكر ضروري، إذ إن حاملي التذاكر الموسمية والأعضاء المسجلين تكون لديهم عادة أفضل فرصة لحجز المقاعد. ولا تُدرج تذاكر كأس كاراباو تلقائياً ضمن سعر التذكرة الموسمية الخاصة بالفريق، لكن حامليها، إلى جانب أعضاء النادي، يحصلون عادة على فترات أولوية لشراء مقاعدهم.

وإلى جانب إتاحة الفرصة للجماهير للاستمتاع بمواجهة مثيرة في منتصف الأسبوع تحت الأضواء، تمنح كأس كاراباو أيضاً كثيرين فرصة نادرة لرؤية فرقهم وهي تلعب. وأصبح من الصعب بشكل متزايد على المشجعين الحصول على تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، لذا تمثل هذه المواجهات في الكأس مساراً بديلاً محتملاً للبعض.

وبالإضافة إلى شراء تذاكر كأس كاراباو عبر القنوات الرسمية، تملك الجماهير أيضاً خيار الحصول عليها من السوق الثانوية. وتُعد StubHub واحدة من أبرز منصات البيع بالتجزئة لمن يسعون إلى شراء التذاكر عبر قنوات بديلة.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس كاراباو؟

ليس من المستغرب أن يزداد الطلب على تذاكر كأس كاراباو مع استمرار البطولة واقترابنا من الأدوار الأخيرة والمباراة النهائية. وعادة ما تتراوح أسعار التذاكر الرسمية بالقيمة الاسمية في الأدوار المبكرة من كأس كاراباو بين 10 و30 جنيهاً إسترلينياً للبالغين، فيما يمكن العثور على تذاكر الناشئين بأسعار تبدأ من جنيه إسترليني واحد إلى 10 جنيهات إسترلينية.

وترتفع الأسعار مع تقدم فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يتراوح متوسط أسعار التذاكر الرسمية بين 20 و60 جنيهاً إسترلينياً في ربع النهائي ونصف النهائي، وذلك بحسب فئة المدرجات.

أما بالنسبة إلى المباراة النهائية على ملعب ويمبلي، فعادة ما تتراوح أسعار التذاكر بالقيمة الاسمية لهذا الحدث الكبير من نحو 40 جنيهاً إسترلينياً وحتى 150 جنيهاً إسترلينياً، عبر فئات جلوس مختلفة.

تذكّر متابعة بوابات التذاكر الرسمية للأندية للحصول على معلومات إضافية بشأن التوافر. كما تتوافر حالياً أيضاً تذاكر مباريات كأس كاراباو على مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub.

كيفية مشاهدة مباريات كأس كاراباو 2026/27

إذا لم تتمكن من الذهاب إلى أي من مباريات كأس كاراباو المقبلة، فإن ثاني أفضل خيار هو مشاهدة المباريات أو بثها من المنزل أو أثناء تنقلك. وبالنسبة إلى المشاهدين في المملكة المتحدة، تبث Sky Sports جميع مباريات كأس كاراباو هذا الموسم مباشرة. وإلى جانب إمكانية مشاهدة كل المباريات على Sky Sports، يمكنك أيضاً بثها عبر NOW وتطبيق Sky Sports.

NOW هي خدمة بث فوري تتيح الوصول إلى جميع قنوات Sky Sports، وكل بث Sky Sports+، وأكثر من ذلك بكثير. وهي تطبيق، لذا يمكن للعملاء التسجيل والبث فوراً عبر أكثر من 60 جهازاً. كما تمنح عضويات NOW Sports العملاء إمكانية الوصول إلى جميع البثوث المباشرة على Sky Sports+، بالإضافة إلى وثائقيات Sky Sports ومجموعة مختارة من الإعادات والملخصات عند الطلب خلال فترة العضوية. وتأتي باقات العضوية المختلفة على النحو التالي:

عضوية التوفير لمدة 12 شهراً: 27.99 جنيهاً إسترلينياً شهرياً (حد أدنى لمدة 12 شهراً) - ثم 34.99 جنيهاً إسترلينياً شهرياً ما لم يتم الإلغاء.

27.99 جنيهاً إسترلينياً شهرياً (حد أدنى لمدة 12 شهراً) - ثم 34.99 جنيهاً إسترلينياً شهرياً ما لم يتم الإلغاء. العضوية اليومية: 14.99 جنيهاً إسترلينياً - دفعة لمرة واحدة - تبدأ عضوية NOW Sports اليومية فور الشراء وتستمر لمدة 24 ساعة

في الولايات المتحدة، تُعد CBS Sports الناقل الخاص بالدوري الإنجليزي لكرة القدم (EFL) وكأس كاراباو. وإذا كانت المباراة تُعرض على CBS Sports Network، فيمكنك أيضاً مشاهدتها عبر منصات بث التلفزيون المباشر مثل Fubo. وتشمل خطط الاشتراك المختلفة في Fubo: Pro ‏(84.99 دولاراً شهرياً)، وElite ‏(104.99 دولارات شهرياً)، وDeluxe ‏(114.99 دولاراً شهرياً)، وSports + News ‏(55.99 دولاراً شهرياً)

وتوفر Fubo تجربة مجانية لمدة 5 أيام للمشتركين الجدد في جميع خططها. ولتجنب تحصيل السعر الكامل تلقائياً للفئة التي اخترتها، يجب عليك إلغاء اشتراكك قبل انتهاء فترة التجربة البالغة 5 أيام.