كيفية شراء تذاكر هايتي في كأس العالم 2026 : المواعيد وجدول المباريات والأسعار والمزي

تستهل هايتي مبارياتها في دور المجموعات يوم 13 يونيو بمواجهة اسكتلندا على ملعب جيليت في فوكسبورو.

انتهى الانتظار الطويل لمشجعي هايتي. بعد 52 عامًا من مشاركتها الأولى في كأس العالم، تعود هايتي إلى أكبر بطولة كرة قدم على وجه الأرض. لا تفوت فرصتك لمشاهدة فرسان الكاريبي وهم يخوضون مبارياتهم.

على الرغم من اضطرارها لخوض جميع مبارياتها على أرضها في ملاعب محايدة، أظهرت هايتي روحاً جماعية رائعة خلال مرحلة التصفيات، وستسعى للحفاظ على هذه الروح خلال مشاركتها المقبلة في كأس العالم.

سيقدم لكم موقع GOAL أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز مقاعدكم لمباريات هايتي، وأسعارها.

مباريات هايتي في كأس العالم 2026

أصبح الحلم حقيقة، ويتوق مشجعو هايتي بشدة لرؤية نجوم كرة القدم في مباريات كأس العالم. هذه هي مباريات المجموعة C التي تنتظرهم:

التاريخ المباراة المكان التذاكر السبت 13 يونيو هايتي ضد اسكتلندا ملعب جيليت، فوكسبورو التذاكر الجمعة 19 يونيو البرازيل ضد هايتي ملعب لينكولن فاينانشال، فيلادلفيا التذاكر الأربعاء 24 يونيو المغرب ضد هايتي ملعب مرسيدس بنز، أتلانتا التذاكر

كيف يمكن شراء تذاكر كأس العالم في هايتي؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). مع الطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً". وعلى عكس السحوبات، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. وهذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم في هايتي؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما يمكن أن تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ32 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولار - 280 دولار 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

ما يمكن توقعه من هايتي في كأس العالم 2026

على الرغم من الهزائم الثقيلة أمام كوراكاو (5-1) وهندوراس (3-0) خلال تصفيات كأس العالم، حافظت هايتي على رباطة جأشها في اللحظات الحاسمة، وحققت انتصارين متتاليين على كوستاريكا ونيكاراغوا في آخر مباراتين لها لتضمن مكانها في كأس العالم 2026.

يواصل دوكنز نازون دوره كبطل التهديف في منتخب هايتي. سجل اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، والذي لعب لعدد من الأندية في جميع أنحاء العالم، ستة أهداف خلال التصفيات و44 هدفًا في 80 مباراة دولية.

من المرجح أن يدعم نازون لاعبان مألوفان لمشجعي الدوري الإنجليزي الممتاز، وهما جان-ريكنر بيلغارد من ولفرهامبتون واندررز وويلسون إيسيدور من سندرلاند.

وكما كان الحال في عام 1974، عندما شاركت هايتي لأول مرة في كأس العالم، ستواجه هايتي مرة أخرى عمالقة أمريكا الجنوبية خلال مرحلة المجموعات. قبل 52 عاماً، كانت الأرجنتين، أما هذه المرة فهي البرازيل.

بعد أن عادت هايتي خالية الوفاض من مغامرتها الألمانية آنذاك، عقب خسارتها 3-1 أمام إيطاليا، و7-0 أمام بولندا، و4-1 أمام الأرجنتين، تأمل هايتي في تقديم أداء أفضل في أمريكا الشمالية هذا الصيف.

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على المدن والملاعب التي ستستضيف المباريات أدناه:

البلد الملعب (المدينة) السعة كندا بي سي بليس (فانكوفر) 54,000

ملعب BMO (تورونتو) 45,000 المكسيك استاد بانورتي (مكسيكو سيتي) 83,000

ملعب أكرون (غوادالاخارا) 48,000

استاد BBVA (مونتيري) 53,500 الولايات المتحدة ملعب مرسيدس بنز (أتلانتا) 75,000

ملعب جيليت (فوكسبورو) 65,000

استاد AT&T (دالاس) 94,000

استاد إن آر جي (هيوستن) 72,000

استاد أروهيد (كانساس سيتي) 73,000

ملعب سوفي (إنجلوود) 70,000

ملعب هارد روك (ميامي) 65,000

ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) 82,500

ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا) 69,000

ملعب ليفيز (سان فرانسيسكو) 71,000

ملعب لومن (سياتل) 69,000







