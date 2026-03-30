Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Croatia World Cup tickets 2026
تذاكر مباريات منتخب كرواتيا في كأس العالم
نيهال أبو زيد

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في كرواتيا: المواعيد، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

تسوّق مع جول
التذاكر
كأس العالم
كرواتيا

إليك كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز مقعدك لمشاهدة منتخب كرواتيا خلال كأس العالم لكرة القدم 2026.

يستعد المنتخب الكرواتي لتسجيل ظهوره الرابع على التوالي في كأس العالم والسابع في تاريخه، جلب واحدًا من أكثر الفرق مهارة ومرونة في أوروبا إلى الساحة العالمية.

بعد الحصول على المركز الثالث التاريخي في عام 2022 والوصول إلى النهائي في عام 2018، أصبحت جماهير "الفاتريني" أكثر حماساً من أي وقت مضى لرؤية ما إذا كان فريقها سيتمكن أخيراً من رفع الكأس الغالية.

هل يستطيع رجال زلاتكو داليتش كتابة التاريخ؟ دع GOAL يأخذك في جولة عبر أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية العثور على أرخص التذاكر وأماكن شرائها عبر الإنترنت.

متى ينطلق كأس العالم 2026؟

سيكون كأس العالم FIFA 2026 حدثاً تاريخياً، حيث سيقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

المباريات الودية
البرازيل crest
البرازيل
البرازيل
كرواتيا crest
كرواتيا
كرواتيا

لأول مرة، ستشهد البطولة مشاركة 48 منتخباً، وسيتم استضافتها في 16 مدينة عبر الولايات المتحدة، المكسيك، وكندا.

سيتم لعب إجمالي 104 مباريات، مما يضمن وجبة كروية دسمة. ستبدأ رحلة كرواتيا في مراكز حيوية بأمريكا الشمالية، انطلاقاً من أسبوع افتتاحي ناري في تكساس قبل التوجه إلى الساحل الشرقي وكندا.

المدن المستضيفة لكأس العالم 2026 هي:

  • المكسيك: مكسيكو سيتي، غوادالاخارا، مونتيري.
  • الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك/نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، سياتل.
  • كندا: تورونتو، فانكوفر.

ما هو جدول مباريات كرواتيا في مجموعات كأس العالم 2026؟

التاريخالمباراة (التوقيت المحلي)الملعبالتذاكر
الأربعاء، 17 يونيوإنجلترا ضد كرواتيا (11 مساءً)ملعب AT&T (أرلينغتون، أمريكا)التذاكر
الأربعاء، 24 يونيوبنما ضد كرواتيا (2 صباحاً)ملعب BMO (تورونتو، كندا)التذاكر
الأحد، 28 يونيوكرواتيا ضد غانا (12 صباحاً)ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا، أمريكا)التذاكر

مباراة كرواتيا الافتتاحية في أرلينغتون ضد إنجلترا ستكون واحدة من أكثر اللقاءات ترقباً، لتعيد إشعال المنافسة الشرسة بين الفريقين. بعد ذلك، يطير الفريق إلى تورونتو، المدينة التي تضم جالية كرواتية ضخمة، لمواجهة بنما، قبل أن يختتموا المجموعات في فيلادلفيا ضد غانا.

ماذا نتوقع من كرواتيا في 2026؟

تحت القيادة الثابتة للمدرب زلاتكو داليتش، تظل كرواتيا "متخصصة" في البطولات الكبرى.

يواصل الأسطورة لوكا مودريتش تحدي الزمن، مقدماً القيادة العالمية والرؤية الفنية المطلوبة، ويدعمه في خط الوسط ماتيو كوفاتشيتش ونيكولا فلاشيتش.

دفاعياً، نضج جوسكو جفارديول ليصبح أحد أفضل المدافعين في العالم، بينما يظل دومينيك ليفاكوفيتش حاضراً بقوة في حراسة المرمى، خاصة في مواقف ركلات الترجيح عالية الضغط.

تكمن قوة كرواتيا الكبرى في روحهم الجماعية وقدرتهم على السيطرة على خط الوسط، مما يجعلهم خصماً صعباً لأي فريق في العالم.

كيف تشتري تذاكر مباريات كرواتيا في كأس العالم 2026؟

هناك طريقتان رئيسيتان لتأمين مكانك: بوابة FIFA الرسمية ومنصات إعادة البيع الموثوقة.

بوابة FIFA الرسمية للتذاكر

يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) التذاكر على عدة مراحل:

  • قرعة الاختيار العشوائي: المرحلة الأساسية لتقديم الطلبات. إذا زاد الطلب، يتم اللجوء للقرعة.
  • مبيعات اللحظة الأخيرة: في ربيع 2026، تباع التذاكر المتبقية بنظام الأسبقية.
  • فئة دخول المشجعين: تتوفر فئة خاصة بـ 60 دولاراً لمشجعي الفرق المتأهلة مثل كرواتيا عبر الاتحادات الوطنية.

منصات البيع الثانوية

إذا نفدت التذاكر الرسمية، توفر منصات مثل StubHub أفضل فرصة للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة مع ضمان كامل للمشترين.

ما هي أسعار تذاكر كرواتيا في كأس العالم 2026؟

تعتبر الفئة 3 هي الأفضل قيمة للمشجعين الدوليين، بينما تخصص الفئة 4 عادة للمقيمين.

فيما يلي الأسعار التقديرية لمباريات دور المجموعات:

الفئةالموقعالسعر التقديري (دولار أمريكي)
دخول المشجعينخلف المرمى (للمشجعين المخصصين)60$
الفئة 3المدرجات العلوية180$ - 220$
الفئة 2الزوايا والمدرجات المتوسطة420$ - 480$
الفئة 1بجانب خط التماس (المدرجات السفلية)600$ - 750$

*ملاحظة: الأسعار متغيرة بناءً على الطلب والملعب.

باقات الضيافة لكرواتيا

يمكنك تجربة الأفضل في كأس العالم 2026 مع باقات الضيافة الكاملة لتونس التي تشمل تذاكر ممتازة، مأكولات ومشروبات فاخرة، وأكثر من ذلك، وهي متوفرة في جميع الدول المستضيفة الثلاث.

مباراة واحدة

دور المجموعات: أي مباراة واحدة لمنتخب غير مستضيف (مثالي لمباريات تونس في مونتيري أو كانساس سيتي).

الأدوار الإقصائية: دور الـ 32 / دور الـ 16 / مباراة المركز الثالث: أي مباراة واحدة.

خيارات الضيافة: صالة بجانب الملعب، VIP، صالة الكؤوس، نادي الأبطال، جناح فيفا.

تبدأ من 1,400 دولار أمريكي للشخص الواحد.

متابعة فريقي (Follow My Team)

شاهد تونس في كل مباراة في المراحل الأولى، بغض النظر عن الموقع، أثناء تنقلهم بين المكسيك والولايات المتحدة.

تشمل: جميع مباريات دور المجموعات الثلاث ومباراة واحدة في دور الـ 32.

خيارات الضيافة: جناح فيفا (FIFA Pavilion).

تبدأ من 6,750 دولار أمريكي للشخص الواحد.

سلسلة الملاعب (Venue Series)

شاهد كل مباراة في الملعب الذي تختاره (مثل استاد أزتيكا أو مرسيدس بنز).

تشمل: 4-9 مباريات، حسب الملعب المختار.

تبدأ من 8,275 دولار أمريكي للشخص الواحد.

ملاعب كأس العالم 2026

الدولةالملعب (المدينة)السعة
كندابي سي بليس (فانكوفر)48,821
 بي إم أو فيلد (تورونتو)72,766
المكسيكاستاد أزتيكا (مكسيكو سيتي)87,523
 استاد أكرون (غوادالاخارا)44,330
 استاد بي بي في أي (مونتيري)50,113
الولايات المتحدةاستاد مرسيدس بنز (أتلانتا)67,382
 استاد جيلويت (بوسطن)63,815
 استاد AT&T (دالاس)70,122
 استاد NRG (هيوستن)68,311
 استاد أروهيد (كانساس سيتي)67,513
 استاد صوفي (لوس أنجلوس)69,650
 استاد هارد روك (ميامي)64,091
 استاد ميتلايف (نيويورك)78,576
 لينكولن فاينانشال فيلد (فيلادلفيا)65,827
 استاد ليفاي (سان فرانسيسكو)69,391
 لومن فيلد (سياتل)65,123

أسئلة الأكثر شيوعًا

المصدر الأكثر موثوقية للحصول على التذاكر بسعرها الأصلي هو بوابة تذاكر فيفا الرسمية عبر FIFA.com/tickets. ومع ذلك، نظراً لأن الطلب غالباً ما يتجاوز العرض، يلجأ العديد من المشجعين إلى الأسواق الثانوية مثل StubHub. ورغم أنها ليست شريكاً رسمياً لفيفا، إلا أنها توفر منصة آمنة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر، وغالباً ما توفر تذاكر لمباريات كبرى مثل كرواتيا ضد إنجلترا بعد نفاد الكميات الرسمية.

منصة فيفا الرسمية لإعادة البيع هي المنصة الوحيدة المعتمدة من قبل فيفا حيث يتم تحديد أسعار التذاكر بقيمتها الأصلية لضمان عدم الاستغلال، ومن المقرر إعادة افتتاحها في 2 أبريل 2026 لمرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة. أما المواقع الثانوية مثل StubHub، فتوفر مرونة أكبر وتوفراً فورياً للتذاكر حتى عند إغلاق نوافذ البيع الرسمية، إلا أن الأسعار تخضع لقانون العرض والطلب وقد تكون أعلى بكثير من السعر الأصلي.

بينما يوصي "فيفا" باستخدام القنوات الرسمية لضمان صحة التذاكر، تُعد الأسواق الثانوية مثل StubHub منصات قانونية توفر "ضمان حماية المشجعين" (FanProtect Guarantee). يضمن لك هذا النظام استلام تذاكر صالحة في الوقت المناسب قبل المباراة أو استرداد أموالك بالكامل. غالباً ما تكون هذه المواقع أفضل وسيلة للمشجعين الراغبين في حجز مقاعد في مناطق محددة أو الحصول على تذاكر للمباريات الكبرى بعد نفاد الحصص الرسمية.