تستهل جمهورية الكونغو الديمقراطية مبارياتها في دور المجموعات بكأس العالم يوم 17 يونيو بمواجهة البرتغال في ملعب إن آر جي في هيوستن.

أثارت جمهورية الكونغو الديمقراطية ضجة كبيرة تحت اسمها القديم زائير في كأس العالم 1974، عندما أصبحت أول دولة أفريقية جنوب الصحراء الكبرى تشارك في أكبر بطولة كرة قدم على وجه الأرض. والآن عادت "الفهود"، وبدأ مشجعوها في شراء التذاكر بجنون.

على الرغم من أن جمهورية الكونغو الديمقراطية قد حققت بعض اللحظات التي لا تُنسى في كأس الأمم الأفريقية، حيث فازت باللقب مرتين ووصلت إلى نصف النهائي في أربع مناسبات أخرى، إلا أنها لا تزال تسعى لترك بصمتها على الساحة العالمية.

مباريات جمهورية الكونغو الديمقراطية في كأس العالم 2026

أثبتت جمهورية الكونغو الديمقراطية جدارتها طوال حملة التصفيات. ما الذي ينتظرها خلال جدول مباريات كأس العالم 2026 القادم؟

التاريخ المباراة المكان التذاكر الأربعاء 17 يونيو البرتغال ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية ملعب NRG، هيوستن التذاكر الثلاثاء 23 يونيو كولومبيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية ملعب أكرون، زابوبان التذاكر السبت 27 يونيو جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوزبكستان ملعب مرسيدس بنز، أتلانتا التذاكر

كيف يمكن شراء تذاكر كأس العالم في جمهورية الكونغو الديمقراطية؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). مع الطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً". وعلى عكس السحوبات، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. وهذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم في جمهورية الكونغو الديمقراطية؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ32 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولار - 280 دولار 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

ما يمكن توقعه من جمهورية الكونغو الديمقراطية في كأس العالم 2026

لم تكن تصفيات كأس العالم سهلة بالنسبة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، لكنها نجحت في اجتياز جميع الاختبارات الصعبة بثبات. ويأمل سيباستيان ديسابر أن يكون كل هذا الجهد الشاق قد أعد فريقه جيدًا للمباريات التي تنتظره في أمريكا الشمالية هذا الصيف.

بعد أن احتلت جمهورية الكونغو الديمقراطية المركز الثاني خلف السنغال خلال المرحلة الأولى من تصفيات كأس العالم للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)، واجهت بعد ذلك قوتين عظميين في كرة القدم الأفريقية، هما الكاميرون ونيجيريا. وعلى الرغم من كل الصعاب، تمكنت من إقصاء كلا الفريقين، ثم تخطت العقبة الأخيرة بفوزها على جامايكا في نهائي الملحق بين الاتحادات في المكسيك.

أكثر لاعبي جمهورية الكونغو الديمقراطية خبرة هو قائد الفريق، شانسيل مبيمبا، الذي خاض أكثر من 100 مباراة مع منتخب بلاده. يلعب المدافع السابق في أندرلخت ونيوكاسل يونايتد وبورتو ومارسيليا حالياً مع ليل في الدوري الفرنسي.

ومع ذلك، تضم التشكيلة عددًا كبيرًا من الوجوه المألوفة، ومن بينهم آرون وان-بيساكا، وأكسل توانزيبي، وآرثر ماسواكو، وسيدريك باكامبو، ويوان ويسا.

سيكون نجوم جمهورية الكونغو الديمقراطية الحاليون حريصين على تحسين أداء أسلافهم في كأس العالم 1974. في ذلك الوقت، احتلوا المركز الأخير في مجموعتهم بعد خسارة جميع مبارياتهم الثلاث دون تسجيل أي هدف.

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على المدن والملاعب التي ستستضيف المباريات أدناه:

البلد الملعب (المدينة) السعة كندا بي سي بليس (فانكوفر) 54,000

ملعب BMO (تورونتو) 45,000 المكسيك استاد بانورتي (مكسيكو سيتي) 83,000

ملعب أكرون (غوادالاخارا) 48,000

استاد BBVA (مونتيري) 53,500 الولايات المتحدة ملعب مرسيدس بنز (أتلانتا) 75,000

ملعب جيليت (فوكسبورو) 65,000

استاد AT&T (دالاس) 94,000

استاد إن آر جي (هيوستن) 72,000

استاد أروهيد (كانساس سيتي) 73,000

ملعب SoFi (إنجلوود) 70,000

ملعب هارد روك (ميامي) 65,000

ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) 82,500

ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا) 69,000

ملعب ليفيز (سان فرانسيسكو) 71,000

ملعب لومن (سياتل) 69,000



