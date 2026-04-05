تذاكر مباريات منتخب تركيا في كأس العالم 2026: المواعيد والأسعار وكيفية الشراء

بعد غياب طال انتظاره منذ الإنجاز التاريخي في 2002، يعود منتخب تركيا (Ay-Yıldızlılar) ليضيء سماء المونديال من جديد. ومع وجود جيل ذهبي يضم مواهب عالمية مثل أردا غولر وكينان يلدز، من المتوقع أن تكون الجماهير التركية هي "اللاعب رقم 12" الأكثر صخباً في ملاعب أمريكا الشمالية.

إذا كنت تخطط للسفر لدعم "النجوم المتلألئة" في كأس العالم 2026، فإن تأمين تذكرتك مبكراً هو الخطوة الأهم. يقدم لك GOAL الدليل الشامل حول كيفية شراء تذاكر مباريات تركيا، وأرخص الخيارات المتاحة، وجدول مواجهات المنتخب في دور المجموعات.

متى يبدأ كأس العالم 2026؟

ستقام بطولة كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستكون أول نسخة تضم 48 منتخباً وتستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك: الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك.

سيتم لعب 104 مباراة على مدار 34 يوماً في 16 مدينة مضيفة، مما يجعلها أضخم حدث رياضي في التاريخ. بالنسبة للمنتخب التركي، ستتركز مبارياته الأولية بين كندا والولايات المتحدة، مما يوفر فرصة رائعة للجماهير لاستكشاف المدن الكبرى مثل فانكوفر وسان فرانسيسكو.

جدول مباريات منتخب تركيا في دور المجموعات 2026

وقعت تركيا في مجموعة قوية تتطلب دعماً جماهيرياً كبيراً. إليك الجدول الرسمي لمباريات "النجوم المتلألئة":

التاريخ المباراة (التوقيت المحلي) الملعب (المدينة) التذاكر الأحد، 14 يونيو 2026 أستراليا ضد تركيا (7 مساءً) ملعب بي سي بلايس (فانكوفر، كندا) احجز الآن السبت، 20 يونيو 2026 تركيا ضد باراغواي (6 مساءً) ملعب ليفي (سان فرانسيسكو، أمريكا) احجز الآن الخميس، 25 يونيو 2026 تركيا ضد ساحل العاج (8 مساءً) ملعب لومين فيلد (سياتل، أمريكا) احجز الآن

ستبدأ تركيا رحلتها في فانكوفر ضد أستراليا، وهو لقاء يتطلب الكثير من القوة البدنية. المباراة الثانية في سان فرانسيسكو ضد باراغواي ستكون حاسمة للتأهل، بينما ستكون المواجهة الثالثة في سياتل ضد ساحل العاج اختباراً حقيقياً لمهارات أردا غولر ورفاقه.

كيفية شراء تذاكر منتخب تركيا في كأس العالم 2026

المنصات الرسمية والمرحلة الأخيرة

بدأت فيفا بالفعل مراحل البيع الرسمية عبر نظام القرعة. ومع ذلك، بالنسبة للمشجعين الذين لم يحالفهم الحظ، ستبدأ مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة في أبريل 2026 على أساس "الأسبقية لمن يحضر أولاً". نظراً للقاعدة الجماهيرية الضخمة لتركيا في أوروبا وأمريكا، فمن المتوقع أن تنفد هذه التذاكر في غضون دقائق.

الأسواق الثانوية

بالنسبة للمباريات التي تم بيع تذاكرها بالكامل أو للمشجعين الذين يبحثون عن مواقع محددة في الملاعب، تُعد منصات مثل StubHub الخيار الأمثل. تتيح لك هذه المنصات الحصول على تذاكر من مشجعين آخرين مع ضمانات الحماية، وهي مفيدة جداً لتأمين مقاعد في مباريات مثل "تركيا ضد باراغواي" التي تشهد طلباً مرتفعاً.

أسعار تذاكر مباريات تركيا: كم ستكلفك الرحلة؟

تتفاوت الأسعار بناءً على فئة المقعد وأهمية المباراة. إليك تقديراً لأسعار التذاكر (بالدولار الأمريكي):

المرحلة نطاق سعر التذكرة (USD) دور المجموعات (أستراليا/ساحل العاج) $60 - $650 دور المجموعات (تركيا ضد باراغواي) $80 - $900 دور الـ 32 $105 - $800 دور الـ 16 $175 - $1,100 المباراة النهائية $2,050 - $8,000+

ملاحظة: الفئة الرابعة هي الأرخص ومخصصة عادةً للمقيمين في الدول المستضيفة، بينما الفئة الأولى توفر أفضل رؤية من الطوابق السفلية والوسطى.

تذاكر الضيافة (Hospitality) لمنتخب تركيا

إذا كنت تبحث عن تجربة فاخرة تتضمن وجبات طعام فاخرة، دخولاً حصرياً للملاعب، ومقاعد مريحة جداً، فإن باقات الضيافة هي خيارك:

تذكرة مباراة واحدة: تبدأ من 1,500 دولار للشخص الواحد.

تبدأ من 1,500 دولار للشخص الواحد. باقة "اتبع فريقي": تتيح لك حضور جميع مباريات تركيا الثلاث في دور المجموعات مع مزايا إضافية، وتبدأ من حوالي 6,500 دولار.

تتيح لك حضور جميع مباريات تركيا الثلاث في دور المجموعات مع مزايا إضافية، وتبدأ من حوالي 6,500 دولار. أجنحة كبار الشخصيات: تتوفر في ملاعب مثل لومين فيلد وسان فرانسيسكو بأسعار تبدأ من 10,000 دولار للمجموعات.

ماذا نتوقع من تركيا في مونديال 2026؟

تركيا ليست مجرد منتخب مشارك، بل هي "حصان أسود" معتاد على إحداث المفاجآت. بقيادة المدرب المحنك وجيل يجمع بين الخبرة الأوروبية والشباب الطموح، تسعى تركيا لتكرار إنجاز المركز الثالث الذي حققته في 2002.

مع وجود جاليات تركية ضخمة في الولايات المتحدة وكندا، ستشعر وكأن المباريات تُلعب في إسطنبول أو أنقرة. الروح القتالية التركية في الدقائق الأخيرة هي دائماً العلامة الفارقة التي تجعل شراء تذكرتك يستحق كل سنت.

قائمة ملاعب كأس العالم 2026

إليك قائمة بالملاعب التي ستستضيف الحدث، مع العلم أن تركيا ستلعب في المدن الواقعة بالمنطقة الغربية:

الدولة الملعب (المدينة) السعة أمريكا ملعب ميتلايف (نيوجيرسي) 82,500 أمريكا ملعب ليفي (سان فرانسيسكو) 71,000 أمريكا ملعب لومين فيلد (سياتل) 69,000 كندا بي سي بلايس (فانكوفر) 54,500 المكسيك ملعب أزتيكا (مكسيكو سيتي) 87,523

استعد للرحلة، هيئ ألوان العلم التركي، واحجز تذكرتك الآن لتكون جزءاً من التاريخ!