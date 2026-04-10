كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في المغرب: المواعيد، المباريات، الأسعار والمزيد

إنه وقت مثير لمشجعي كرة القدم المغاربة. لقد أعاد «أسود الأطلس» كتابة السيناريو في كأس العالم 2022 في قطر، ليصبحوا أول منتخب أفريقي يصل إلى الدور نصف النهائي في أكبر بطولة على كوكب الأرض. وقد حافظوا على زخمهم منذ ذلك الحين، وهم الآن يتطلعون إلى ظهور جريء آخر في أمريكا الشمالية خلال الصيف.

ستكون هذه المشاركة السابعة للمغرب في كأس العالم. ظهروا لأول مرة على الساحة العالمية في المكسيك عام 1970، لكن قبل الوصول إلى نصف النهائي في 2022، لم يسبق لهم أن تجاوزوا دور المجموعات سوى مرة واحدة، وذلك في المكسيك عام 1986. وحتى قبل 40 عاماً، كان «أسود الأطلس» يضعون معايير جديدة، إذ أصبحوا أول منتخب أفريقي وعربي يبلغ دور الـ16 في كأس العالم.

هل يستطيع المغرب إحداث ضجة على الساحة العالمية مرة أخرى؟ يمكنك أن تكون في أمريكا الشمالية شخصياً لتعرف ذلك. دع GOAL يأخذك في جولة عبر أحدث معلومات تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز المقاعد وتكلفتها.

متى تُقام كأس العالم 2026؟

ستُقام كأس العالم 2026 خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، عبر 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

ستُقام 104 مباريات على مدار 34 يوماً في أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 منتخباً وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

مدن الاستضافة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

كندا: تورونتو وفانكوفر

المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري

الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلِس، ميامي، نيويورك، نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، وسياتل

ما هو جدول مباريات دور المجموعات للمغرب في كأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة (وقت الانطلاق بالتوقيت المحلي) الملعب التذاكر السبت، 13 يونيو المغرب ضد البرازيل (6 مساءً) ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) التذاكر الجمعة، 19 يونيو المغرب ضد اسكتلندا (6 مساءً) ملعب جيليت (فوكسبره) التذاكر الأربعاء، 24 يونيو المغرب ضد هايتي (6 مساءً) ملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا) التذاكر

برزت القوة الدفاعية للمغرب في مباراته الافتتاحية بدور المجموعات في كأس العالم 2022 في قطر، إذ تعادل 0-0 مع كرواتيا. كما نجح بشكل لافت في الحدّ من خطورة بلجيكا، لكنه تمكن من تسجيل هدفين ليحقق أول فوز له في كأس العالم منذ أكثر من عقدين. وأتاح فوز آخر على كندا لأسود الأطلس التأهل إلى الأدوار الإقصائية كمتصدري المجموعة، كما فعلوا في مكسيكو 86.

سيتعيّن على كتيبة وليد الركراكي أن تكون في كامل تركيزها منذ البداية هذا الصيف، إذ إن لديها واحدة من أصعب مهمات الافتتاح مقارنة بالجميع. ويستهلّ المغرب مشواره في المجموعة بمواجهة البرازيل في إيست روثرفورد بولاية نيوجيرسي. ولم يفشل أبطال كأس العالم خمس مرات في التأهل من دور المجموعات منذ عام 1966، رغم أنهم خسروا أمام منافس إفريقي تمثّل في الكاميرون خلال المرحلة الافتتاحية في 2022.

وتنتظر اسكتلندا بعدها في فوكسبره بولاية ماساتشوستس. ويعود «جيش الترتان» إلى أجواء كأس العالم للمرة الأولى منذ 1998، وقد فشل حينها في الفوز بأيّ من مباريات مجموعته. بل إن اسكتلندا لم تبلغ الأدوار الإقصائية في أيّ من مشاركاتها الثماني السابقة في كأس العالم، محققةً أربعة انتصارات فقط إجمالاً عبر السنوات.

وعلى الورق، تبدو أسهل اختبارات المغرب في المجموعة هو الأخير، حين يتوجّه إلى أتلانتا لمواجهة هايتي، التي جاءت مشاركتها الوحيدة السابقة في كأس العالم قبل 52 عامًا. ففي ألمانيا 1974، خسر منتخب الدولة الكاريبية مبارياته الثلاث في دور المجموعات، واستقبل 14 هدفًا.

ما الذي يمكن توقعه من المغرب في كأس العالم 2026؟

لم يرفع المغرب قدمه عن دواسة الوقود منذ مشواره الاستثنائي في كأس العالم السابقة، ويحتل حاليًا المركز الحادي عشر في تصنيف الفيفا العالمي. فاز في جميع مبارياته الثماني ضمن تصفيات كأس العالم 2026، ولم يخسر سوى مرتين خلال العامين الماضيين. وإلى جانب تتويجه مؤخرًا بكأس العرب، أحرز المغرب أيضًا لقب بطولة أمم أفريقيا للمحليين في الصيف الماضي. وهو الآن يسعى إلى مزيد من المجد على أرضه، إذ يستضيف حاليًا بطولة كأس الأمم الأفريقية.

واصل “أسود الأطلس” التألق تحت قيادة وليد الركراكي، الذي انتقل بسلاسة من تدريب الأندية المحلية إلى قيادة المنتخب الوطني. ومنذ توليه المهمة في أغسطس 2022، فاز المغرب بأكثر من 70% من المباريات التي خاضها.

يمتلك الركراكي وفرة من اللاعبين الموهوبين للعمل معهم. فهناك نواة خبيرة تضم أمثال أيوب الكعبي، وسفيان أمرابط، ونصير مزراوي، وبالطبع أشرف حكيمي، الفائز بالكرة الذهبية الأفريقية لعام 2025، وبطل دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان.

ومع ذلك، فإن التشكيلة عمومًا متوازنة للغاية، وتضم عددًا من النجوم الشباب الصاعدين، مثل إلياس بن صغير لاعب ليفركوزن وبراهيم دياز لاعب ريال مدريد. كما يبدو المستقبل واعدًا للمغرب بعد تتويجه بكأس العالم تحت 20 عامًا في أكتوبر، مع عثمان معاما وياسر الزبيري كأبرز اللاعبين.

متى تشتري تذاكر المغرب لكأس العالم 2026

أمام المشجعين عدة فرص لشراء تذاكر المباريات التي يشارك فيها المغرب عبر موقع الفيفا، من الآن وحتى صافرة البداية الكبرى في يونيو.

وبينما جرت بالفعل مراحل بيع مختلفة، مثل «سحب البيع المسبق لفيزا» (سبتمبر) و«سحب التذاكر المبكر» (أكتوبر)، لا تزال هناك مرحلتان قادمتان، كما هو موضح أدناه:

سحب الاختيار العشوائي

مع اكتمال قرعة كأس العالم 2026 ومعرفة مباريات المجموعات الآن، من المقرر أن تبدأ المرحلة التالية من مبيعات التذاكر اعتبارًا من 11 ديسمبر وتستمر حتى 13 يناير.

خلال هذه المرحلة، سيتمكن المشجعون من تقديم طلبات للحصول على مباريات محددة. تُباع التذاكر بسعر ثابت وسيتم إخطار المتقدمين الناجحين إذا كانوا قد فازوا بالتذاكر في فبراير.

مرحلة المبيعات في اللحظات الأخيرة

مع اقتراب موعد البطولة (ربيع 2026)، سيتمكن المشجعون من شراء أي تذاكر متبقية وفق مبدأ الأسبقية لمن يصل أولًا.

لم يوضح الفيفا عدد التذاكر التي سيتم طرحها أو لأي مباريات، لكن يمكنك توقع توافرًا محدودًا ونفادًا سريعًا.

لشراء التذاكر، يجب عليك زيارة بوابة تذاكر الفيفا الرسمية والتسجيل لإنشاء حساب. يمكنك بعد ذلك تسجيل الدخول إلى حساب الفيفا الخاص بك والتحقق من توافر التذاكر.

الأسواق الثانوية

ومع اقتراب الموعد، وإذا نفدت التذاكر (وهو أمر مرجح)، يمكن للمشجعين أيضًا اللجوء إلى السوق الثانوية على مواقع مثل StubHub، حيث ستكون إعادة البيع بين المشجعين متاحة بأسعار متغيرة.

أين يمكن شراء تذاكر المغرب لكأس العالم 2026

المكان الأساسي والأكثر موثوقية لحجز مقاعد لمباريات المغرب هو بوابة تذاكر الفيفا الرسمية، حيث يتم طرح جميع تذاكر كأس العالم أولًا.

يجب على المشجعين التسجيل للحصول على معرّف FIFA ID للمشاركة في مراحل البيع المختلفة، والتي تشمل عمليات بيع مسبقة مبكرة، وعمليات سحب بالاختيار العشوائي، وطرحًا لاحقًا وفق مبدأ الأسبقية لمن يصل أولًا.

وبعد الطرح الأولي، يدير الفيفا أيضًا سوقه الرسمي لإعادة البيع والتبادل. وهذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة من الفيفا للمشجعين الراغبين في إعادة بيع التذاكر أو شراء التذاكر التي نفدت.

غالبًا ما يكون التوفر على منصة إعادة البيع محدودًا ومتقطعًا، خصوصًا مع اقتراب المباريات، لكنه يظل الخيار الأكثر أمانًا لشراء التذاكر خارج مراحل البيع الأساسية. وبالنسبة للمشجعين في المكسيك، توجد سوق تبادل مخصصة (Mercado de Intercambio) تتولى معاملات إعادة البيع المحلية ضمن الضمانات الرسمية نفسها.

بالنسبة لمن فاتهم الحجز خلال النوافذ الرسمية لدى FIFA أو يحتاجون إلى تذاكر لتواريخ أو مدن محددة، فإن مواقع بيع التذاكر الثانوية مثل StubHub أو Ticombo ستعرض أيضًا تذاكر كأس العالم. توفر هذه المنصات مرونة أكبر، لكن عادةً بأسعار أعلى بكثير بسبب أسواق إعادة البيع التي تحركها مستويات الطلب.

على المشجعين الذين يفكرون في أسواق الطرف الثالث توخي الحذر، إذ ينطوي الباعة غير الرسميين على مخاطر تتعلق بالأصالة وصحة نقل التذكرة وارتفاع الأسعار. ومن المهم الاعتماد فقط على منصات موثوقة توفر ضمانات قوية للمشترين وسياسات استرداد واضحة.

تذاكر المغرب لكأس العالم 2026: كم تبلغ تكلفتها؟

تُقسَّم تذاكر مباريات دور المجموعات لمنتخب المغرب في كأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأعلى سعرًا، وتقع في المدرج السفلي.

الفئة 2: تمتد عبر المدرجين العلوي والسفلي خارج مناطق الفئة 1.

الفئة 3: تقع بشكل أساسي في المدرج العلوي، خارج الفئتين 1 و2.

الفئة 4: الأكثر توفيرًا، وتقع في المدرج العلوي خارج الفئات الأخرى.

من المرجّح أن تتذبذب الأسعار خلال مراحل طرح/بيع التذاكر المختلفة. وتُعرض التقديرات أدناه:

المرحلة نطاق سعر التذكرة دور المجموعات (باستثناء الدول المضيفة) 60$ - 620$ دور المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75$ - 2,735$ دور الـ32 105$ - 750$ دور الـ16 170$ - 980$ ربع النهائي 275$ - 1,775$ نصف النهائي 420$ - 3,295$ النهائي 2,030$ - 7,875$

كيفية الحصول على تذاكر ضيافة كأس العالم 2026 الخاصة بالمغرب

يمكنك الاستمتاع بأفضل تجربة في كأس العالم 2026 عبر باقات ضيافة متكاملة لمباريات المغرب تتضمن تذاكر مميزة، وطعامًا ومشروبات، وأكثر من ذلك، وهي متاحة عبر الدول الثلاث المضيفة كافة.

تتوفر الباقات على النحو التالي:

مباراة واحدة

دور المجموعات: أي مباراة واحدة لفريق من غير الدول المضيفة (لا تشمل كندا أو المكسيك أو الولايات المتحدة)

دور الـ32/دور الـ16/مباراة تحديد المركز الثالث: أي مباراة واحدة

خيارات الضيافة: صالة بجانب الملعب، كبار الشخصيات (VIP)، صالة الكأس، نادي الأبطال، جناح فيفا

تبدأ من 1,400 دولار أمريكي / للشخص

سلسلة الملعب

شاهد كل مباراة في الملعب الذي تختاره.

يشمل 4 إلى 9 مباريات، حسب الملعب

جميع أيام المباريات والمراحل مؤهلة

خيارات الضيافة: صالة جانب الملعب، كبار الشخصيات (VIP)، صالة الكأس، نادي الأبطال، جناح فيفا

ابتداءً من 8,275 دولارًا أمريكيًا / للشخص

تابع فريقي

شاهد فريقك وهو يلعب في كل مباراة من مرحلة المراحل المبكرة، بغض النظر عن الموقع.

جميع مباريات دور المجموعات الثلاث ومباراة واحدة من دور الـ32

جميع أيام المباريات والمواقع مؤهلة

خيار «تابع فريقي» غير متاح في الوقت الحالي لمنتخبات الدول المضيفة (كندا، المكسيك، الولايات المتحدة)

خيارات الضيافة: جناح فيفا

ابتداءً من 6,750 دولارًا أمريكيًا / للشخص

تتوفر أيضًا الأجنحة الخاصة وإتاحة البلاتينيوم للمجموعات المؤسسية أو مجموعات كبار الشخصيات التي تبحث عن أكثر الخيارات حصرية.

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المستضيفة لكأس العالم 2026 (اثنتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطّلع على تلك المدن والملاعب التي ستُستخدم كملاعب للاستضافة أدناه: