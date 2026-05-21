كيفية شراء تذاكر البوسنة والهرسك في كأس العالم 2026: المواعيد وجدول المباريات والأسعار والمزيد

لا يزال مشجعو البوسنة والهرسك في حالة من الحماس الشديد بعد أن حقق منتخبهم فوزًا تاريخيًا على إيطاليا ليضمن تأهله إلى كأس العالم 2026.

وستكون كندا، إحدى الدولتين المضيفتين للبطولة، أول منافس للبوسنة والهرسك. وستلتقي الفريقان في ملعب BMO في تورونتو يوم 12 يونيو.

حافظ رجال سيرجي بارباريز على رباطة جأشهم خلال فوزين في ركلات الترجيح في مباريات الملحق، وسيتعين عليهم إظهار المزيد من العزيمة مرة أخرى إذا أرادوا النجاح في تجاوز مرحلة المجموعات في كأس العالم.

دع GOAL تعرض لك أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز مقاعد لمباريات البوسنة والهرسك، وأسعارها.





مباريات البوسنة والهرسك في كأس العالم 2026

اضطرت البوسنة والهرسك إلى بذل جهد كبير خلال حملتها للتأهل إلى كأس العالم.

هل سيظهرون نفس العزيمة في أمريكا الشمالية هذا الصيف أيضًا؟ هذه هي مباريات المجموعة B التي تنتظرهم:

التاريخ المباراة المكان التذاكر الجمعة 12 يونيو كندا ضد البوسنة والهرسك ملعب BMO، تورونتو التذاكر الخميس 18 يونيو سويسرا ضد البوسنة والهرسك ملعب SoFi، إنجلوود تذاكر الأربعاء 24 يونيو البوسنة والهرسك ضد قطر ملعب لومن، سياتل التذاكر

كيف يمكن شراء تذاكر كأس العالم في البوسنة والهرسك؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). مع الطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً". وعلى عكس السحوبات، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. وهذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم في البوسنة والهرسك؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ32 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولار - 280 دولار 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

ما يمكن توقعه من البوسنة والهرسك في كأس العالم 2026

على الرغم من فقدان التركيز في منتصف التصفيات، والخسارة أمام النمسا على أرضها، والتعادل مع قبرص خارج أرضها، مما أدى إلى إفشال مساعيها للحصول على مقعد تلقائي في كأس العالم 2026، استعادت البوسنة والهرسك رباطة جأشها في الوقت المناسب.

في مباريات الملحق التي تلت ذلك، برزت قدرات البوسنة القتالية. سجل الأسطورة الوطنية إدين دزيكو هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من مباراة نصف النهائي ضد ويلز، ليفرض مباراة ركلات الترجيح التي فازت بها البوسنة.

كان السيناريو مشابهاً في نهائي التصفيات ضد إيطاليا، حيث سجل هاريس تاباكوفيتش هدف التعادل في الدقائق الأخيرة، قبل أن تظهر البوسنة مرة أخرى براعتها من نقطة ركلات الترجيح لتثير جنون الجماهير في زينيتسا.

هذه هي المرة الثانية فقط التي يتأهل فيها فريق "زمايفي" (التنانين) إلى كأس العالم، وهذا هو السبب وراء ارتفاع الطلب على تذاكر مبارياتهم.

في عام 2014، في البرازيل، عندما خاضوا مشاركتهم الأولى في البطولة، تعرضوا لخسارتين أمام الأرجنتين (1-2) ونيجيريا (0-1)، مما أنهى أحلامهم في التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب. ومع ذلك، تمكنوا من تحقيق فوز تعويضي على إيران (3-1) في مباراتهم الأخيرة ضمن دور المجموعات.

والمثير للدهشة أن إدين دزيكو، البالغ من العمر 40 عامًا، لا يزال محور الهجوم. ويعد مهاجم شالكه أحد أربعة لاعبين بوسنيين سجلوا أهدافًا خلال بطولة كأس العالم 2014. واللاعب الوحيد الآخر من تشكيلة 2014 الذي سيتوجه إلى أمريكا الشمالية هو سياد كولاشيناك، الذي يلعب حاليًا في الدوري الإيطالي مع أتالانتا.





ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على المدن والملاعب التي ستستضيف البطولة أدناه:

البلد الملعب (المدينة) السعة كندا بي سي بليس (فانكوفر) 54,000

ملعب BMO (تورونتو) 45,000 المكسيك استاد بانورتي (مكسيكو سيتي) 83,000

ملعب أكرون (غوادالاخارا) 48,000

استاد BBVA (مونتيري) 53,500 الولايات المتحدة ملعب مرسيدس بنز (أتلانتا) 75,000

ملعب جيليت (فوكسبورو) 65,000

استاد AT&T (دالاس) 94,000

استاد إن آر جي (هيوستن) 72,000

استاد أروهيد (كانساس سيتي) 73,000

ملعب سوفي (إنجلوود) 70,000

ملعب هارد روك (ميامي) 65,000

ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) 82,500

ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا) 69,000

ملعب ليفيز (سان فرانسيسكو) 71,000

ملعب لومن (سياتل) 69,000







