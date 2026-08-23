كيفية شراء تذاكر فينورد لموسم 2026-27: المباريات المقبلة، أسعار التذاكر، أخبار الدوري الهولندي والمزيد

وباعتباره أحد أندية «الثلاثة الكبار» في كرة القدم الهولندية، فلا يُعدّ مفاجئًا حقيقيًا أن فينورد سجل إنهاءات ضمن المراكز الثلاثة الأولى في الدوري الهولندي الممتاز في كل واحد من المواسم الخمسة الماضية.

ومع ذلك، ورغم العروض والنتائج المشجعة مؤخرًا، فإن النادي القائم في روتردام يتطلع بشدة إلى وضع يده على لقب الدوري مجددًا، وهو إنجاز لم يحققه سوى مرتين فقط في القرن الحادي والعشرين (2017 و2023).

وأحرز فينورد لقبه الأول في الدوري الهولندي الممتاز بعد 18 عامًا في 2017 تحت قيادة جيوفاني فان برونكهورست، وعاد المدافع الهولندي الدولي السابق إلى المقعد الساخن في دي كويب خلال الصيف بعد غياب دام 7 سنوات.

فهل يستعد مشجعو فينورد لموسم لا يُنسى؟ يمكنك الانضمام إليهم من خلال حجز تذاكر المباريات اليوم. دع GOAL يقدّم لك أحدث المعلومات حول كيفية حجز مقاعدك في مباريات فينورد المقبلة، بما في ذلك أماكن الشراء، والأسعار، والمزيد.

مباريات فينورد المقبلة

التاريخ والوقت (محليًا) المباراة الموقع التذاكر الأحد، 30 أغسطس (2:30 مساءً) فينورد ضد ADO دن هاغ دي كويب (روتردام) التذاكر السبت، 5 سبتمبر (4:30 مساءً) إن إي سي ضد فينورد غوفرتستاديون (نايميخن) التذاكر الأحد، 13 سبتمبر (4:45 مساءً) بي إي سي زفوله ضد فينورد ملعب MAC³PARK (زفوله) التذاكر الأحد، 20 سبتمبر (2:15 مساءً) فينورد ضد أوتريخت دي كويب (روتردام) التذاكر السبت، 10 أكتوبر (6:45 مساءً) فينورد ضد AZ دي كويب (روتردام) التذاكر السبت، 17 أكتوبر (8 مساءً) تيلستار ضد فينورد ملعب BUKO (فيلسن-زاود) التذاكر الأحد، 25 أكتوبر (2:30 مساءً) آيندهوفن ضد فينورد فيليبس ستاديون (آيندهوفن) التذاكر السبت، 31 أكتوبر (4:30 مساءً) فينورد ضد فورتونا سيتارد دي كويب (روتردام) التذاكر الأحد، 8 نوفمبر (12:15 مساءً) هيرينفين ضد فينورد أبيه لينسترا ستاديون (هيرينفين) التذاكر

كيفية شراء تذاكر فينورد

يمكنك شراء تذاكر مباريات فينورد الرسمية عبر الإنترنت، مباشرة من خلال متجر التذاكر الرسمي للنادي. وتحتاج إلى إنشاء حساب مجاني باسم "My Feyenoord" لإتمام عملية الشراء.

وإذا نفدت تذاكر مباراة على أرضه، فإن النادي يوفّر أيضًا سوق إعادة بيع رسمية مباشرة داخل بوابة التذاكر الخاصة به، بما يضمن أن جميع التذاكر المشتراة موثقة وصالحة بالكامل.

لا تُطرح التذاكر كلها دفعة واحدة، بل تُطرح بشكل متدرج على مدار الموسم. وعادة ما تُطرح تذاكر المباريات الفردية عبر الإنترنت قبل يوم المباراة بفترة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع.

ويعتمد فينورد نظام أولوية صارمًا ومتدرجًا في نوافذ البيع الخاصة به. ويحصل الأعضاء المدفوعون في Het Legioen (رابطة المشجعين الرسمية) وKameraadjes (نادي الناشئين) على وصول حصري إلى أول نافذتين من نوافذ الأولوية. وإذا تبقّت أي تذاكر بعد إغلاق نوافذ الأعضاء، فإنها تنتقل بعد ذلك إلى البيع العام للجمهور.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشجعين شراء تذاكر مباريات فينورد من السوق الثانوية. وتُعد StubHub واحدة من أبرز جهات البيع لمن يسعون إلى حجز مقاعد عبر قنوات بديلة، إذ توفّر خيارًا موثوقًا للمشجعين الراغبين في الحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر فينورد؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية للمباراة الواحدة لمباريات فينورد على ملعب دي كويب عمومًا بين 20 و85 يورو، لكن الأسعار تعتمد بدرجة كبيرة على المنافس والبطولة.

مباريات الدوري الهولندي الممتاز العادية تكون عادة عند الحد الأدنى من هذا النطاق السعري، في حين تُسعَّر المواجهات الكبرى مثل دي كلاسيكر (فينورد ضد أياكس) أو المباريات الأوروبية بأسعار أعلى بكثير.

أقسام المقاعد في دي كويب

ينقسم الملعب إلى أربعة مدرجات رئيسية مميزة، موزعة بين الطبقات السفلية (يُشار إليها بحروف مفردة، مثل Vak S) والطبقات العلوية (يُشار إليها بحروف مزدوجة، مثل Vak SS):

Maastribune (المدرج الغربي): هذا هو المدرج الرئيسي، حيث توجد المقصورات التنفيذية، ومناطق كبار الشخصيات، ومقاعد رجال الأعمال، ونفق اللاعبين. ويقع مبنى Maasgebouw (مساحة فعاليات متعددة الاستخدامات ومبنى مكاتب) مباشرة خلف هذا المدرج.

Olympiatribune (المدرج الشرقي): يقع مباشرة في الجهة المقابلة لمدرج Maastribune، ويوفّر هذا الجانب الطولي إطلالات ممتازة على خط التماس. وتُعد الأقسام المركزية مثل Z2 وZ3 مرغوبة للغاية وذات أسعار مرتفعة.

Gerard Meijertribune (المدرج الشمالي): يشتهر هذا المدرج الواقع خلف المرمى باحتضانه أكثر مشجعي فينورد حماسًا وصخبًا، المعروفين مجتمعين باسم Het Legioen.

Marathontribune (المدرج الجنوبي): يقع خلف المرمى المقابل، ويشير هذا المدرج تقليديًا إلى بوابات الماراثون التاريخية، ويضم عادة مشجعي الفريق أصحاب الأرض المعتادين وقسمًا مخصصًا لجماهير الفريق الضيف.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي لمزيد من المعلومات، أو مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub للاطلاع على التوافر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن دي كويب

يُعد Stadion Feijenoord، المعروف على نطاق واسع بلقبه الأيقوني دي كويب ("الحوض")، واحدًا من أكثر ملاعب كرة القدم تبجيلًا في أوروبا. ويقع هذا الملعب، الذي يتسع لـ51,117 متفرجًا، على الضفة الجنوبية لنهر الميز في روتردام، وهو ملعب فينورد منذ عام 1937.

ويشتهر دي كويب بهندسته المعمارية الرائعة، وتاريخه العريق، وبأجواء صاخبة ومهيبة يُحتمل أنها الأكثر ترهيبًا في هولندا، ما يجعله كاتدرائية حقيقية لثقافة كرة القدم.

وكان يتسع في الأصل لما يصل إلى 64,000 متفرج، وبلغت سعته ذروتها بالقرب من 69,000، قبل أن تحوّل أعمال تجديد ضخمة في عام 1994 دي كويب إلى ملعب بمقاعد كاملة. وفي وقت سابق من هذا العام، استحوذ فينورد على أكثر من 95% من أسهم الملعب، ليتولى السيطرة التشغيلية الكاملة عليه ويعزز مستقبله.

وغالبًا ما يُطلق على دي كويب اسم بيت كرة القدم الهولندية، إذ استضاف رقمًا قياسيًا بلغ 11 نهائيًا أوروبيًا للأندية ونحو 150 مباراة للمنتخب الهولندي.

مباريات تاريخية أُقيمت على ملعب فيليبس ستاديون:

نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 1974 (الإياب): شهد دي كويب تتويج فينورد بكأس الاتحاد الأوروبي بعد فوزه على توتنهام هوتسبير، ليكرّس ذروة العصر الذهبي للنادي.

نهائي يورو 2000: اختُتمت بطولة يورو 2000 الشهيرة في دي كويب، حيث سجل دافيد تريزيغيه هدفًا ذهبيًا دراميًا منح فرنسا اللقب على حساب إيطاليا.

نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 2002: في واحدة من أعظم الليالي في تاريخ الملعب، خاض فينورد النهائي على أرضه، وفاز على بوروسيا دورتموند 3-2 ليحصد المجد الأوروبي.

مركز أسطوري للحفلات الموسيقية: إلى جانب الرياضة، أصبح دي كويب موقعًا تاريخيًا للموسيقى بدءًا من بوب ديلان في 1978. واستضاف جولات كبرى على مستوى الملاعب لمايكل جاكسون وU2 ومادونا وديفيد بوي. لكن بسبب القوانين السكنية ولوائح التلوث الضوضائي، أوقفت المدينة الحفلات الكبرى في دي كويب بعد منتصف 2025.

أرقام وإحصائيات فينورد

يُعد فينورد واحدًا من أنجح الأندية وأكثرها عراقة في كرة القدم الهولندية، ويمتاز عالميًا بكونه أول فريق هولندي يفوز بالكأس الأوروبية.

تأسس النادي عام 1908 في حي من أحياء الطبقة العاملة في روتردام، ويشكّل جزءًا من "الثلاثة الكبار" التقليديين في الدوري الهولندي الممتاز إلى جانب غريميه أياكس وآيندهوفن.

أبرز ألقاب النادي وإنجازاته

الدوري الهولندي الممتاز (بطولة هولندا) : 16 لقبًا

كأس هولندا (KNVB Cup) : 14 لقبًا

دوري أبطال أوروبا / الكأس الأوروبية : لقب واحد (1970)

الدوري الأوروبي / كأس الاتحاد الأوروبي : لقبان (1974 و2002)

الأرقام الفردية للاعبين

الأكثر مشاركة: كوين مولين (523)، ويم يانسن (507)

الأكثر تسجيلًا: كور فان دير خيب (177)، أوفي كيندفال (147)

الحضور المتواصل في دوري الدرجة الأولى

يلعب فينورد بشكل متواصل في دوري الدرجة الأولى الهولندي منذ صعوده في 1921، وهي مدة أطول من أي نادٍ آخر في البلاد. ولم يهبط أبدًا من الدوري الهولندي الممتاز.

القميص رقم 12

لا يمنح فينورد القميص رقم 12 لأي لاعب على الإطلاق. فهذا الرقم محجوب بشكل دائم ومخصص بالكامل لـHet Legioen (الفيلق)، وهي القاعدة الجماهيرية الشهيرة بشراستها وولائها للنادي، بوصفها "اللاعب رقم 12".

الالتفاف الأعظم لكرويف

في عام 1983، كان يوهان كرويف، أيقونة أياكس وهولندا، غاضبًا بشدة من إدارة أياكس بسبب مفاوضات العقد. وانتقامًا، وقّع مع الغريم اللدود فينورد لخوض موسمه الاحترافي الأخير، وقاد فريق روتردام إلى ثنائية محلية مذهلة في الدوري والكأس عام 1984.



