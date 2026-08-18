كيفية شراء تذاكر فلامنجو 2026: المباريات المقبلة، أسعار التذاكر، أخبار الدوري البرازيلي الدرجة الأولى والمزيد

الرغبة في مشاهدة فلامنجو، حامل لقبَي الدوري البرازيلي الدرجة الأولى «برازيلييرو سيري آيه» وكوبا ليبرتادوريس، وهو يخوض مبارياته، قوية لدى عشاق كرة القدم حول العالم. ورغم أن الطلب على مشاهدة «روبو-نيغرو» في ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو مرتفع للغاية، فإن فرص الحصول على التذاكر لا تزال متاحة.

وبعد أن حقق لقبه الثامن في الدوري خلال الموسم الماضي، ليصبح ثاني أكثر الأندية تتويجًا في تاريخ البرازيل بالمناصفة، يتطلع فلامنجو الآن إلى إضافة المزيد من الألقاب إلى خزائنه قبل وصول الموسم الحالي إلى محطته الختامية.



ومع تألق نجوم برازيليين من أبناء البلد مثل بيدرو ولوكاس باكيتا وصامويل لينو، إلى جانب الوافدين الأجانب مثل جيورجيان دي أراسكايتا وجورجينيو، أمام جماهير فلامنجو أسبوعًا بعد أسبوع، فلا يوجد وقت أفضل من الآن لضمان مقاعدك في المباريات.

كيف يمكنك الحصول على تذاكر لمشاهدة فلامنجو يقدم عرضًا كرويًا مميزًا هذا الموسم؟ دع GOAL يقدم لك الدليل الكامل حول الأسعار والمزيد.

مباريات فلامنجو المقبلة

التاريخ والوقت (محليًا) المباراة الموقع التذاكر السبت، 22 أغسطس (8:30 مساءً) كروزيرو ضد فلامنجو مينيراو، بيلو هوريزونتي التذاكر الأحد، 30 أغسطس (4 مساءً) فلامنجو ضد بوتافوغو ماراكانا، ريو دي جانيرو التذاكر الأحد، 6 سبتمبر (4 مساءً) كلوب دو ريمو ضد فلامنجو باينياو، بيليم التذاكر الأحد، 13 سبتمبر (3 مساءً) فلامنجو ضد كورينثيانز ماراكانا، ريو دي جانيرو التذاكر الأحد، 20 سبتمبر (3 مساءً) فلامنجو ضد ريد بول براغانتينو ماراكانا، ريو دي جانيرو التذاكر الأربعاء، 7 أكتوبر (3 مساءً) سانتوس ضد فلامنجو أوربانو كالديرا، سانتوس التذاكر الأحد، 11 أكتوبر (3 مساءً) فلامنجو ضد فلومينينسي ماراكانا، ريو دي جانيرو التذاكر

كيفية شراء تذاكر فلامنجو

يمكنك شراء تذاكر فلامنجو الرسمية عبر الإنترنت من خلال البوابة الرسمية Flamengo Ingressos أو شخصيًا من مقر النادي في غافيا وشباك تذاكر ملعب ماراكانا. وتُطرح تذاكر الجمهور العام عادة للبيع قبل المباراة بثلاثة إلى أربعة أيام، مباشرة بعد إغلاق نوافذ أولوية أعضاء النادي.

يحصل الأعضاء الرسميون في نادي فلامنجو ضمن برنامج Nação Sócio-Torcedor على أولوية كبيرة وفرص أفضل لشراء تذاكر المباريات.

وتُفتح نوافذ بيع التذاكر بشكل متسلسل بحسب فئة العضوية، إذ يمكن لأصحاب الخطط الأعلى مثل Diamond/Platinum أو فئات Maraca الشراء أولًا، ثم تتبعهم الفئات الأدنى والخطط الوطنية مثل Nação Sem Fronteiras. كما يمكن للأعضاء الحصول على خصم يصل إلى 50% على أسعار التذاكر القياسية لبعض المباريات الإقليمية والوطنية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجماهير شراء تذاكر مباريات فلامنجو من السوق الثانوية. ويُعد Ticombo واحدًا من أبرز مزوّدي التذاكر لمن يسعون إلى حجز مقاعد عبر قنوات بديلة، إذ يوفّر خيارًا موثوقًا للجماهير التي تأمل في اقتناص تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر فلامنجو؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية بالقيمة الاسمية للمباريات البيتية العادية لفلامنجو على ملعب ماراكانا في ريو عمومًا بين 80 و500 ريال برازيلي (نحو 15 إلى 90 دولارًا) للجمهور العام، بحسب فئة المقاعد. لكن الأسعار قد تتضاعف أو حتى ترتفع إلى ثلاثة أمثالها في المباريات الكبيرة مثل ديربي «فلا-فلو» (فلامنجو ضد فلومينينسي)، الذي يُقام تاليًا في 11 أكتوبر كما هو موضح أعلاه، أو مواجهات الأدوار الإقصائية في كوبا ليبرتادوريس.

ويعتمد النادي على هيكل أولوية صارم، مع تقديم تخفيضات كبيرة لأعضاء Nação (رابطة المشجعين)، الذين يدفعون ما لا يقل عن 20 ريالًا برازيليًا مقابل المقاعد الأساسية.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع الثانوية مثل Ticombo لمعرفة التوافر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ماراكانا

يُنظر إلى ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو بالبرازيل، والذي يحمل رسميًا اسم Estádio Jornalista Mário Filho، على نطاق عالمي باعتباره المعبد العالمي الأسمى لكرة القدم. وهو ملعب يحضر في قائمة الملاعب التي يحلم كل مشجع لكرة القدم بزيارتها.

شُيّد لاستضافة كأس العالم 1950 من FIFA، وكان في وقت من الأوقات أكبر ملعب على وجه الأرض بسعة مذهلة قاربت 200,000 متفرج وقوفًا. وبعد عمليات تحديث مكثفة لتلبية معايير السلامة الصارمة، يعمل اليوم كملعب بجميع المقاعد بسعة 78,838 مقعدًا.

ولا يزال ماراكانا أكبر ملعب في البرازيل ونصبًا أسطوريًا لثقافة الرياضة في أميركا الجنوبية. وإلى جانب كونه الملعب المشترك لعملاقي ريو دي جانيرو، فلامنجو وفلومينينسي، فإنه يستضيف أيضًا بانتظام مباريات مهمة للمنتخب البرازيلي.

وعاش بيليه، الابن الكروي الأكثر عشقًا في البرازيل، لحظات عديدة لا تُنسى في ماراكانا. فقد خاض أول مباراة له مع المنتخب هناك في 1957، وبعد 12 عامًا، في 1969، سجل الهدف رقم 1,000 («أو ميليسيمو») في مسيرته الاحترافية، عندما نفذ ركلة جزاء لصالح سانتوس ضد فاسكو دا غاما. كما خاض بيليه مباراته الأخيرة مع البرازيل على هذا الملعب في 1971.

قائمة أرقام وإحصاءات فلامنجو

فلامنجو (Clube de Regatas do Flamengo) واحد من أكثر أندية كرة القدم نجاحًا وجماهيرية في العالم. ويتخذ من ريو دي جانيرو مقرًا له، ويحمل التميّز المرموق بأنه لم يهبط أبدًا من الدرجة الأولى في كرة القدم البرازيلية.

أبرز الألقاب والبطولات

البطولات العالمية: كأس إنتركونتيننتال واحدة (1981).

البطولات القارية: 4 ألقاب في كوبا ليبرتادوريس (1981، 2019، 2022، 2025).

بطولات الدوري المحلية: 8 ألقاب في Campeonato Brasileiro Série A (1980، 1982، 1983، 1992، 2009، 2019، 2020، 2025).

الكؤوس المحلية: 5 ألقاب في كوبا دو برازيل (1990، 2006، 2013، 2022، 2024).

الأرقام الفردية للاعبين

أكثر من خاض مباريات: جونيور (876)، زيكو (732)

أكثر من سجل أهدافًا: زيكو (508)، ديدا (264)

سلسلة اللاهزيمة

اشتهر فلامنجو بخوضه 52 مباراة متتالية من دون خسارة في جميع المسابقات بين 1978 و1979، بقيادة الجيل الذهبي المكوّن من زيكو وجونيور.



