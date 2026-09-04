كيفية شراء تذاكر غلطة سراي لموسم 2026-27: المباريات المقبلة، أسعار التذاكر، أخبار الدوري التركي الممتاز والمزيد

حسم غلطة سراي لقب الدوري التركي الممتاز للمرة الرابعة تواليًا في الموسم الماضي، وهو إنجاز سبق أن حققه أيضًا بين عامي 1997 و2000. ويتطلع فريق أوكان بوروك القادم من إسطنبول الآن إلى حصد لقب خامس تواليًا وتحقيق رقم قياسي. ويمكنك حجز التذاكر لمشاهدته يلعب اليوم.

إلى جانب سعيه هذا الموسم لكسر سلسلة ألقابه بنفسه، قد ينضم أسلانلار («الأسود») إلى فنربخشة في صدارة الترتيب التاريخي للدوري التركي، برصيد 28 لقبًا إجمالًا. كما سيسعى غلطة سراي إلى البناء على الأسس القوية التي وضعها على الساحة الأوروبية. وقد أطاح بشكل شهير بيوفنتوس في الموسم الماضي ليبلغ دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

لا يزال فيكتور أوسيمين أبرز مصدر خطورة في غلطة سراي. وبعدما فاته الظهور في كأس العالم FIFA خلال الصيف، سيكون المهاجم النيجيري النجم متعطشًا للعودة إلى الملاعب. وقد سجل 41 هدفًا في الدوري التركي الممتاز خلال الموسمين الماضيين. وسيحصل أوسيمين على دعم قوي من مجموعة من أبرز صفقات الصيف، وهم رافاييل لياو، أليكسي باتراكوف، دينيز غول، وليروي ساني.

دع GOAL تقدم لك أحدث المعلومات الخاصة بالتذاكر بشأن كيفية حجز مقاعد في مباريات غلطة سراي، بما في ذلك أماكن شرائها، وأسعارها، والمزيد.

مباريات غلطة سراي المقبلة

التاريخ والوقت (محليًا) المباراة الموقع التذاكر الأربعاء، 9 سبتمبر (8 مساءً) دوري أبطال أوروبا: سبورتينغ لشبونة ضد غلطة سراي ملعب خوسيه ألفالادي (لشبونة) التذاكر الأحد، 13 سبتمبر (8 مساءً) الدوري التركي الممتاز: غلطة سراي ضد قوجا إيلي سبور رامس بارك (إسطنبول)

التذاكر السبت، 19 سبتمبر (8 مساءً) الدوري التركي الممتاز: طرابزون سبور ضد غلطة سراي مجمع شينول غونيش الرياضي (طرابزون) التذاكر الجمعة، 9 أكتوبر (6 مساءً) الدوري التركي الممتاز: غلطة سراي ضد قاسم باشا رامس بارك (إسطنبول) التذاكر الثلاثاء، 13 أكتوبر (10 مساءً) دوري أبطال أوروبا: غلطة سراي ضد برشلونة رامس بارك (إسطنبول) التذاكر السبت، 17 أكتوبر (6 مساءً) الدوري التركي الممتاز: غينشليربيرليغي ضد غلطة سراي ملعب إريامان (أنقرة) التذاكر الأربعاء، 21 أكتوبر (6.45 مساءً) دوري أبطال أوروبا: ليل ضد غلطة سراي ملعب بيار موروا (فيلنوف داسك) يُحدد لاحقًا الأحد، 25 أكتوبر (6 مساءً) الدوري التركي الممتاز: غلطة سراي ضد فنربخشة رامس بارك (إسطنبول) التذاكر الجمعة، 30 أكتوبر (6.45 مساءً) الدوري التركي الممتاز: قونية سبور ضد غلطة سراي ملعب بلدية قونية الكبرى (قونية) التذاكر

كيفية شراء تذاكر غلطة سراي

يمكن شراء تذاكر غلطة سراي الرسمية عبر منصة التذاكر التركية المركزية Passo، وعادة ما تُطرح للبيع قبل 3 إلى 5 أيام من كل مباراة بعينها. وتُفتح المبيعات عبر نوافذ أولوية متدرجة لأعضاء النادي، وحاملي البطاقات المميزة، ثم للجمهور العام في النهاية، رغم أن المباريات ذات الطلب المرتفع نادرًا ما تصل إلى البيع العام.

ولشراء التذاكر، يجب على الحضور أولًا التسجيل للحصول على بطاقة هوية مشجع إلزامية وفقًا لقوانين الرياضة التركية. وللتسجيل، يمكنك التقديم عبر الإنترنت من خلال موقع Passo Taraftar أو التطبيق على الهاتف المحمول. أما الزوار الدوليون، فسيحتاجون إلى بيانات جواز السفر، ورقم هاتف، وصورة رقمية.

وأثناء انتظار البطاقة الفعلية للحصول على الوصول الرقمي، يمكنك استخدام وظيفة مسح رمز QR الخاصة بالتذكرة الإلكترونية في تطبيق Passo للهاتف المحمول.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجماهير شراء تذاكر مباريات غلطة سراي من السوق الثانوية. وتعد StubHub واحدة من أبرز الجهات البائعة للراغبين في تأمين مقاعد عبر قنوات بديلة، إذ توفر خيارًا موثوقًا للجماهير التي تأمل في الحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر غلطة سراي؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية عادة لمباريات غلطة سراي العادية في الدوري التركي الممتاز على ملعب رامس بارك بين 1,500 و8,000+ ليرة تركية (€30-€150+) تقريبًا، لكنها قد تقفز إلى 15,000-30,000+ ليرة تركية (€100-€350+) للمقاعد المميزة لكبار الشخصيات، وديربيات إسطنبول الكبرى (ضد فنربخشة أو بشكتاش)، وليالي دوري أبطال أوروبا الكبيرة.

وتختلف الأسعار عبر فئات متعددة بحسب المدرج والمستوى الذي تختاره في رامس بارك:

المدرجان الشمالي والجنوبي (Kuzey & Güney) : خلف المرمى، في المستويين السفلي والعلوي. موطن أكثر الجماهير صخبًا. تبلغ أسعار تذاكر المباريات العادية نحو 700-1,200 ليرة تركية، وترتفع حتى 3,000 ليرة تركية في مواجهات الديربي/المباريات الأوروبية.

أقسام الزوايا والأجنحة : الانحناءات الركنية التي تصل بين نهايتي المرمى والخطوط الجانبية. تبلغ أسعار تذاكر المباريات العادية نحو 1,300-2,000 ليرة تركية، وترتفع حتى 5,500 ليرة تركية في مواجهات الديربي/المباريات الأوروبية.

المدرج الشرقي (Doğu) : مقاعد الخط الجانبي الأساسية وتوفر رؤية ممتازة من الدرجة الأولى. تبلغ أسعار تذاكر المباريات العادية نحو 2,500-4,500 ليرة تركية، وترتفع حتى 10,000 ليرة تركية في مواجهات الديربي/المباريات الأوروبية.

المدرج الغربي / مقصورات كبار الشخصيات (Batı) : المدرج الرئيسي الذي يضم ضيافة مميزة وأجنحة فاخرة. تبلغ أسعار تذاكر/باقات المباريات العادية نحو 7,000-12,000 ليرة تركية، وترتفع حتى 30,000+ ليرة تركية في مواجهات الديربي/المباريات الأوروبية.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة مدى التوافر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن رامس بارك

رامس بارك ملعب كرة قدم عالمي المستوى يقع في حي سيران تبه ضمن منطقة ساريير في الجانب الأوروبي من إسطنبول. ويستضيف مباريات غلطة سراي على أرضه منذ افتتاحه في عام 2011، وتبلغ سعته 53,978 متفرجًا.

وكان ملعب غلطة سراي السابق، علي سامي ين، الذي استُخدم لأكثر من 60 عامًا واشتهر بأجوائه شديدة الحماس، على ما يبدو على وشك الانهيار، وأن كارثة كبرى في الملعب كان من الممكن أن تقع لو استمر استخدامه.

مباريات لا تُنسى أُقيمت على رامس بارك:

رقم قياسي في الضجيج : في عام 2011، خلال ديربي غلطة سراي المحتدم ضد فنربخشة، حقق جمهور الملعب المتحمس رقمًا قياسيًا في موسوعة غينيس لأعلى هتاف جماهيري في ملعب رياضي، بعدما بلغ مستوى لا يُصدق وصل إلى 131.76 ديسيبل، وهو أعلى من صوت إقلاع محرك نفاث!

ليالي دوري أبطال أوروبا : استضاف الملعب ليالي أوروبية مذهلة ضد عمالقة القارة مثل ريال مدريد، وبرشلونة، ومانشستر يونايتد. وتميزت تلك الليالي بعروض تيفو ضخمة ومذهلة غطت أرجاء الملعب بالكامل ونظمتها مجموعة الجماهير الأساسية، ultrAslan.

رقم قياسي في الطاقة الشمسية: سقف الملعب مزود بأكثر من 10,000 لوح شمسي. وقد ولدت هذه المنظومة 4.2 ميغاواط من الكهرباء، لتحصد رقمًا قياسيًا آخر في موسوعة غينيس لأقوى إنتاج للطاقة الشمسية من سقف ملعب رياضي.

أرقام وإحصائيات غلطة سراي

غلطة سراي (Galatasaray Spor Kulübü)، الذي تأسس عام 1905، هو النادي الأكثر تتويجًا في تاريخ كرة القدم التركية، وهو الفريق الوحيد في البلاد الذي فاز بألقاب أوروبية كبرى.

أبرز ألقاب النادي ومحطات التتويج

بطولات الدوري التركي : 27 لقبًا

كأس تركيا : 19 لقبًا

كأس الاتحاد الأوروبي : لقب واحد

كأس السوبر الأوروبي : لقب واحد

أرقام فردية للاعبين

الأكثر مشاركة: بولنت كوركماز (590)، فرناندو موسليرا (551)

الأكثر تسجيلًا: متين أوكتاي (538)، هاكان شوكور (291)

التتويج بكأس الاتحاد الأوروبي 2000

أكمل غلطة سراي مشوارًا أوروبيًا مذهلًا من دون هزيمة عندما تغلب على آرسنال بركلات الترجيح في النهائي الذي أُقيم في كوبنهاغن. وجعلهم ذلك أول وآخر فريق تركي يحرز لقبًا أوروبيًا كبيرًا.

الرباعية

تحت قيادة المدرب الأسطوري فاتح تريم، رفع غلطة سراي أربع بطولات بشكل لا يُنسى خلال موسم 1999-2000: الدوري التركي الممتاز، وكأس تركيا، وكأس الاتحاد الأوروبي، ثم كأس السوبر الأوروبي لاحقًا.







