تعود شركة المصارعة العالمية الترفيهية إلى السعودية لإقامة عرض «WWE كراون جول 2026»، في واحد من أكثر عروض الترفيه الرياضي إثارة على مستوى العالم. ويُقام العرض في قلب الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، ليجمع نجوم «راو» و«سماكداون» تحت أضواء العاصمة.

يسارع المشجعون من مختلف أنحاء المملكة والعالم لحجز مقاعدهم في هذا العرض المباشر الكبير. وسواء كنت تبحث عن تذكرة بسعر مناسب أو مقعد قريب من الحلبة، فقد جمع جول كل التفاصيل الأساسية لمساعدتك على حجز تذكرتك الآن.

متى يُقام عرض WWE كراون جول 2026 في الرياض؟

التاريخ والوقت الحدث الموقع التذاكر السبت 7 نوفمبر 2026، الساعة 7:00 مساءً WWE كراون جول 2026 ملعب موسم الرياض، مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)، الرياض، السعودية التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر WWE كراون جول 2026 في الرياض؟

تُباع التذاكر الرسمية لعرض WWE كراون جول 2026 في الرياض عبر ويبوك، شريك التذاكر الرسمي لموسم الرياض وعروض WWE المباشرة في السعودية. وتُطرح التذاكر على مراحل قبل العرض، مع إرسال إشعارات البيع المسبق إلى مستخدمي المنصة المسجلين قبل إتاحتها للجمهور.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فيمكنك اللجوء إلى منصات بيع التذاكر الثانوية مثل GrintaHub. وتتيح منصات إعادة البيع للمشجعين الحصول على تذاكر بعد نفاد الحصص الأصلية، من خلال ربطهم مباشرةً بحاملي تذاكر موثّقين.

كم تبلغ أسعار تذاكر WWE كراون جول 2026 في الرياض؟

تبدأ أسعار التذاكر الرسمية على ويبوك من 80 ريالًا سعوديًا لتذاكر الدخول العام العادية، ما يتيح حضور العرض للمشجعين الباحثين عن الخيار الأقل سعرًا. وترتفع أسعار المقاعد المحجوزة في المدرجات العلوية والسفلية بحسب قرب المقعد وزاوية الرؤية، لتصل إلى 350 ريالًا سعوديًا وما فوق للمقاعد المميزة في المدرجات.

إذا نفدت حصص التذاكر العامة الرسمية، توفر منصات إعادة البيع الثانوية مثل GrintaHub خيارًا بديلًا لحجز مقاعد في اللحظات الأخيرة. وتبدأ أسعار التذاكر في السوق الثانوية عادةً من نحو 290 ريالًا سعوديًا، مع تفاوتها بحسب فئة المدرج والطلب في السوق.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن WWE كراون جول 2026 في الرياض

يُعد عرض WWE كراون جول أحد ركائز الشراكة طويلة الأمد بين WWE والهيئة العامة للترفيه السعودية. ومنذ انطلاقه لأول مرة عام 2018، شهد العرض لحظات بارزة في تاريخ المصارعة الحديثة، واستقطب زوارًا من الخارج ومشجعين من المنطقة إلى الرياض كل خريف.

تُقام نسخة 2026 في ملعب موسم الرياض، الواقع داخل مركز الملك عبد الله المالي (KAFD). ويمكن للحاضرين ترقّب عرض يمتد لساعات، يشارك فيه أبطال وبطلات العالم، ويتضمن مواجهات على الألقاب بين نجوم «راو» و«سماكداون»، ونزالات فرق حافلة بالحركات الهوائية.

ينبغي للحاضرين الانتباه إلى الإرشادات التالية يوم العرض: