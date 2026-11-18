يقدم ANYMA عرضه المذهل ÆDEN في أبوظبي، في تجربة موسيقية إلكترونية لا تُنسى. وسيحيي ماتيو ميليري العرض في ياس جيتواي بارك نورث، ضمن الحفل الرسمي لما بعد سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1.

GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن موقع الفعالية وأماكن الوقوف وكيفية الحصول على تذاكرك الآن، حتى لا تفوّت هذا الحدث المذهل.

متى يُقام عرض ANYMA يقدم ÆDEN؟

التاريخ والوقت الفعالية الموقع التذاكر الجمعة 4 ديسمبر 2026، الساعة 10:30 مساءً عرض ANYMA يقدم ÆDEN ياس جيتواي بارك نورث، أبوظبي التذاكر

أين يمكنك شراء تذاكر عرض ANYMA يقدم ÆDEN؟

إذا كنت ترغب في حجز مكانك، فإن منصة بيع التذاكر الرسمية هي Ticketmaster AE. وهي المصدر الرئيسي لتذاكر الدخول العام ومناطق الوقوف في موقع الفعالية.

GrintaHub خيارك إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي. فهي منصة ثانوية يمكن للمشجعين العثور عبرها على تذاكر متاحة للفعاليات التي تشهد طلبًا مرتفعًا.

كم تبلغ أسعار تذاكر عرض ANYMA يقدم ÆDEN؟

تبدأ أسعار أرخص التذاكر لهذا الحدث المرتقب من 495 درهمًا إماراتيًا فقط، عبر الجهات الرسمية مثل Ticketmaster AE. وتختلف الأسعار بحسب فئة الوقوف التي تختارها ومدى قربها من المسرح.

إذا نفدت التذاكر المخصصة للدخول العام عبر القنوات الرسمية، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل GrintaHub توفر خيارًا بديلًا للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن عرض ANYMA يقدم ÆDEN

تمثل الأمسية المرتقبة حدثًا كبيرًا لعشاق الموسيقى الإلكترونية، إذ يحيي ANYMA الحفل الرسمي لما بعد سباق الجائزة الكبرى في العاصمة. ويشتهر عالميًا بفنه الرقمي الرائد وعروض التكنو ذات الطابع السينمائي، ويَعِد هذا العرض بتجاوز حدود الترفيه الحي.

يوفر ياس جيتواي بارك نورث، الواقع في جزيرة ياس، موقعًا مثاليًا في الهواء الطلق لهذا العرض الضخم. ويمكن للمشجعين المتوجهين إلى الجزيرة الاستمتاع أيضًا بمنطقة الترفيه النابضة بالحياة المحيطة بالموقع قبل بدء الموسيقى. ويقتصر دخول الحدث على من تبلغ أعمارهم 21 عامًا فأكثر، ليكون الاحتفال الأبرز في ختام عطلة نهاية الأسبوع المخصصة لرياضة المحركات.