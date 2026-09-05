رفع ريال سوسيداد أول ألقابه منذ ستة مواسم عندما تُوِّج بطلاً لكأس ملك إسبانيا في أبريل الماضي. ويتطلع الفريق القادم من سان سيباستيان الآن إلى استثمار هذا النجاح في الكأس كنقطة انطلاق تدفعه للصعود في ترتيب الدوري الإسباني 2026/27. ويمكنك حجز تذاكر مباريات ريال سوسيداد اليوم.

كما مثّل التتويج بكأس ملك إسبانيا مناسبة تاريخية لمدرب ريالا، بيليجرينو ماتاراتسو، إذ أصبح أول مدرب أمريكي يحرز لقباً كبيراً في أي من الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا. وكان ذلك إنجازاً ضخماً بالنظر إلى أنه تولى المهمة فقط في ديسمبر الماضي. والآن يحصل على موسم كامل لمواصلة صنع الفارق.

وإذا كانت آخر مرتين فاز فيهما ريال سوسيداد بكأس ملك إسبانيا في العصر الحديث مؤشراً، فإن "تشوري-أوردين" سيكون على موعد مع موسم إيجابي في الدوري الإسباني. إذ إنه بعد تتويجه بالكأس في عامي 1987 و2020، أنهى الموسم التالي في الدوري الإسباني بالمركزين الثاني والخامس على الترتيب.

دع GOAL يقدّم لك أحدث المعلومات حول التذاكر وكيفية تأمين مقاعدك في مباريات ريال سوسيداد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

مباريات ريال سوسيداد المقبلة

التاريخ والوقت (محلياً) المباراة الموقع التذاكر الأحد، 13 سبتمبر (9 مساءً) الدوري الإسباني: ريال سوسيداد ضد أتلتيكو مدريد ملعب أنويتا (سان سيباستيان) التذاكر الخميس، 17 سبتمبر (9 مساءً) الدوري الأوروبي: ريال سوسيداد ضد بورنموث ملعب أنويتا (سان سيباستيان) التذاكر الأحد، 20 سبتمبر (9 مساءً) الدوري الإسباني: فالنسيا ضد ريال سوسيداد ملعب ميستايا (فالنسيا) التذاكر الأحد، 11 أكتوبر (9 مساءً) الدوري الإسباني: ريال سوسيداد ضد ديبورتيفو لا كورونيا ملعب أنويتا (سان سيباستيان) التذاكر الخميس، 15 أكتوبر (6,45 مساءً) الدوري الأوروبي: يونيون سانت جيلواز ضد ريال سوسيداد ستاد جوزيف ماريان (فوريست) التذاكر الأحد، 18 أكتوبر (9 مساءً) الدوري الإسباني: مالاجا ضد ريال سوسيداد استاديو لا روساليدا (مالاجا) التذاكر الخميس، 22 أكتوبر (9 مساءً) الدوري الأوروبي: ليلستروم ضد ريال سوسيداد ملعب أوروسين (ليلستروم) يُحدد لاحقاً الأحد، 25 أكتوبر (8 مساءً) الدوري الإسباني: ريال سوسيداد ضد ليفانتي ملعب أنويتا (سان سيباستيان) التذاكر الأحد، 1 نوفمبر (8 مساءً) الدوري الإسباني: أتلتيك بيلباو ضد ريال سوسيداد ملعب سان ماميس (بيلباو) التذاكر

كيفية شراء تذاكر ريال سوسيداد

يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباريات ريال سوسيداد مباشرة من مكتب التذاكر الإلكتروني الخاص بالنادي، وعادة ما تُطرح للبيع للجمهور قبل كل مباراة بفترة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين.

وإذا تبقت أي تذاكر، فيمكن شراؤها شخصياً من شباك تذاكر أنويتا (ريالي أرينا) في سان سيباستيان خلال الأيام التي تسبق المباراة أو قبل انطلاقها مباشرة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجماهير شراء تذاكر مباريات ريال سوسيداد من السوق الثانوية. ويُعد StubHub أحد أبرز المنصات لمن يسعون إلى تأمين مقاعد عبر قنوات بديلة، إذ يوفر خياراً موثوقاً للمشجعين الراغبين في الحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر ريال سوسيداد؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية لمباريات ريال سوسيداد عند شرائها مباشرة من النادي عادة بين 25 و90 يورو أو أكثر للتذاكر العادية في المدرجات العامة، بينما تبدأ خيارات الضيافة المميزة من نحو 120 إلى 150 يورو أو أكثر.

لكن الأسعار تختلف بحسب مكان الجلوس داخل ريالي أرينا (ملعب أنويتا) وقيمة المنافس. وتأتي مباريات الدوري الإسباني الكبيرة أمام فرق مثل ريال مدريد وبرشلونة، أو ديربي الباسك ضد أتلتيك بيلباو، في قمة هيكل التسعير.

وتنقسم مقاعد ملعب أنويتا بشكل عام إلى المناطق التالية:

فوندو نورتي (الطرف الشمالي) و فوندو سور (الطرف الجنوبي) : تقع مباشرة خلف المرميين. وتضم منطقة الغناء الصاخبة الخاصة بأيتور زاباليتا. وهي الأنسب لأجواء حماسية بميزانية محدودة. (نطاق الأسعار: 20 إلى 50 يورو)

تريبونا إيستي (المدرج الشرقي) : يمتد على طول الجانب الطويل من الملعب في الجهة المقابلة لمقاعد البدلاء. ويوفر رؤية جانبية ممتازة وواضحة للجوانب التكتيكية في المباراة. (نطاق الأسعار: 40 إلى 75 يورو)

تريبونا برينسيبال (المدرج الرئيسي/الغربي) : المدرج الأبرز على الجانب الطويل، ويضم أنفاق اللاعبين ومقاعد البدلاء ومناطق الصحافة. وتُعد المقاعد السفلية الوسطى هنا الأغلى بين التذاكر العادية. (نطاق الأسعار: 60 إلى 90 يورو)

باقات الضيافة / VIP : مقصورات فاخرة وصالات للشركات. وتشمل مقاعد VIP مبطنة، وخدمات ضيافة بالمطبخ الباسكي، وإمكانية دخول الصالات. (نطاق الأسعار: 120 إلى 400 يورو أو أكثر)

تابع البوابة الرسمية لتذاكر النادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب أنويتا

يُعد ملعب أنويتا، المعروف تجارياً باسم ريالي أرينا، ملعب كرة قدم بارزاً في سان سيباستيان. وهو الملعب الرسمي لنادي ريال سوسيداد في الدوري الإسباني منذ افتتاحه عام 1993.

وقبل أنويتا، قضى ريال سوسيداد 80 عاماً وهو يلعب في ملعب أتوتشا المحبوب، الضيق، والعريق للغاية. وبحلول أوائل التسعينيات، لم يكن أتوتشا يتسع إلا لما يصل إلى 17,000 مشجع، وهو عدد كان صغيراً للغاية بالنسبة إلى القاعدة الجماهيرية المتنامية للنادي. ولذلك شيّدت المدينة ملعب أنويتا لمنح النادي مساحة أوسع.

ولأن ملعب أنويتا مرشح لاستضافة مباريات كأس العالم 2030، فقد خضع مؤخراً لعملية تطوير أخرى بقيمة 10 ملايين يورو لرفع سعته إلى أكثر من 42,000 مقعد. ويضمن ذلك استيفاءه لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم الصارمة، مع تطوير شاشاته الرقمية ومناطقه الإعلامية.

مباريات لا تُنسى في ملعب أنويتا:

ريال سوسيداد 2-2 ريال مدريد (أغسطس 1993) : كانت هذه المباراة الودية أول مباراة كرة قدم تُلعب على الإطلاق في أنويتا. وسجل أسطورة ريال سوسيداد لورين أول هدف تاريخي في الملعب، بينما أحرز المهاجم الأسطوري إيميليو بوتراغينيو أول أهداف الفريق الضيف.

ريال سوسيداد 8-1 ألباسيتي بالومبييه (مايو 1996) : لا يزال هذا الانتصار الكاسح أكبر فوز على الإطلاق لريال سوسيداد داخل ملعب أنويتا.

ريال سوسيداد 2-0 أولمبيك ليون (أغسطس 2013) : بعد عقد من الغياب عن نخبة أوروبا، استضاف أنويتا إياب الملحق المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا. وسجل كارلوس فيلا ثنائية رائعة حسمت الفوز بنتيجة إجمالية 4-0، لتشعل احتفالات جنونية في المدرجات.

تقليد الصاروخ: تمتلك سان سيباستيان تقليداً أسطورياً في الألعاب النارية. وعندما يلعب ريال سوسيداد على أرضه، يطلق أحد مسؤولي النادي صواريخ في السماء من منطقة الملعب حتى تعرف المدينة بأكملها النتيجة. صاروخ واحد يعني أن الفريق الضيف سجل للتو، بينما يعني صاروخان أن ريال سوسيداد قد سجل!

أرقام وإحصائيات ريال سوسيداد

تمتع ريال سوسيداد، الذي يتخذ من سان سيباستيان مقراً له، بـ"العصر الذهبي" التاريخي خلال الثمانينيات، ورسّخ مكانته كقوة ثابتة في الدوري الإسباني.

إنجازات النادي وأبرز الألقاب

الدوري الإسباني (الدرجة الأولى) : لقبان (1980-81، 1981-82)

كأس ملك إسبانيا : 4 ألقاب (1909، 1987، 2020، 2026)

الأرقام الفردية للاعبين

الأكثر مشاركة: ألبرتو جوريث (599)، جون أندوني لارانياغا (552)

الأكثر تسجيلاً: خيسوس ماريا ساتروستيجوي (163)، ميكيل أويارزابال (133)

سياسة الاعتماد على أبناء الباسك فقط

اتبع ريال سوسيداد تاريخياً سياسة صارمة في التعاقد تقتصر على أبناء الباسك، على غرار أتلتيك بيلباو. وكسر هذا التقليد الممتد عبر أجيال عندما تعاقد مع المهاجم الإيرلندي جون ألدريدج في عام 1989. وقد مهد وصول ألدريدج الطريق لنجوم أجانب لاحقين مثل داركو كوفاتشيفيتش وأنطوان جريزمان.

أكاديمية عالمية المستوى

تحظى أكاديمية الشباب الشهيرة التابعة للنادي، والتي تُعرف باسم "زوبييتا"، بتقدير كبير. وهي مسؤولة عن تطوير نجوم عالميين وفائزين بكأس العالم مثل تشابي ألونسو، وأنطوان جريزمان، وميكيل أويارزابال، ومارتن زوبيميندي.

دعم ملكي

تأسس النادي عام 1909، ومُنح لقب "ريال" عام 1910 من قبل الملك ألفونسو الثالث عشر لأن سان سيباستيان كانت المقر الصيفي الرسمي للعائلة المالكة الإسبانية.



