يصل أندريا بوتشيلي بجولته الشهيرة «رومانزا» إلى أبوظبي، ليقدم أمسية لا تُنسى من سحر الأوبرا. ويحيي مغني التينور الإيطالي الشهير حفله في الاتحاد أرينا، احتفالًا بالذكرى الثلاثين لصدور ألبومه الذي شكّل نقطة انطلاقته. ويمكن للجمهور توقع مزيج مبهر من الأغاني الشهيرة التي تمزج الموسيقى الكلاسيكية بأنماط أخرى والمقطوعات الأوبرالية.

GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن مكان الحفل وخيارات الجلوس وكيفية الحصول على تذاكرك الآن، حتى لا تفوّت هذا الحدث الموسيقي المميز.

متى يُقام حفل أندريا بوتشيلي «رومانزا» في أبوظبي؟

التاريخ والوقت الفعالية المكان التذاكر الأربعاء 2 ديسمبر 2026، الساعة 6:00 مساءً حفل أندريا بوتشيلي «رومانزا» الاتحاد أرينا، أبوظبي التذاكر

أين يمكنك شراء تذاكر حفل أندريا بوتشيلي «رومانزا» في أبوظبي؟

يمكن للراغبين في حجز مقاعدهم شراء التذاكر عبر منصات البيع الرسمية، وهي Ticketmaster AE وPlatinumlist وموقع الاتحاد أرينا. وتُعد هذه المصادر الأساسية لتذاكر الدخول العام والمقاعد المحجوزة في مكان الحفل.

GrintaHub خيارك إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، إذ تُعد منصة ثانوية يمكن للجمهور العثور عبرها على تذاكر متاحة للفعاليات التي تشهد طلبًا مرتفعًا.

كم تبلغ أسعار تذاكر حفل أندريا بوتشيلي «رومانزا» في أبوظبي؟

تبدأ أسعار أرخص التذاكر لهذا الحدث المرتقب من 295 درهمًا إماراتيًا فقط، عبر الجهات الرسمية مثل Ticketmaster AE وشباك تذاكر الاتحاد أرينا. وتختلف الأسعار بحسب فئة المقعد الذي تختاره ومدى قربه من المسرح.

إذا نفدت الحصص العامة من التذاكر الرسمية، توفر منصات إعادة البيع الثانوية مثل GrintaHub خيارًا بديلًا للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن حفل أندريا بوتشيلي «رومانزا» في أبوظبي

يمثل الحفل المقبل محطة مهمة في مسيرة مغني التينور الشهير. فقد حوّل ألبوم «رومانزا» الغناء الأوبرالي إلى عرض يملأ الساحات الكبرى، وقدم أغنيات ناجحة مثل «Con te partiro» التي طبعت رحلته الموسيقية.

توفر الاتحاد أرينا في جزيرة ياس بيئة صوتية مثالية لصوته القوي. وبمشاركة أوركسترا حية كاملة وفنانين منفردين ضيوف، سيحوّل الحفل الساحة إلى قاعة موسيقية رائعة. ويمكن للجمهور القادم إلى جزيرة ياس الاستمتاع أيضًا بالمنطقة الترفيهية المحيطة قبل فتح الأبواب.