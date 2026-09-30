تعود بطولة Six Kings Slam 2026 إلى الرياض لتقديم نخبة منافسات التنس. ويتنافس نجوم العالم يانيك سينر، وكارلوس ألكاراز، ونوفاك ديوكوفيتش، وألكسندر زفيريف، وتايلور فريتز، وأليكس دي مينور على أكبر جائزة مالية في التنس.

GOAL يقدم لكم التفاصيل الكاملة بشأن المواعيد، وجدول المباريات، وأسعار التذاكر. تابع القراءة لمعرفة كيفية حجز تذاكر Six Kings Slam 2026 اليوم.

متى تقام بطولة Six Kings Slam 2026؟

التاريخ والوقت المباراة الموقع التذاكر 21 أكتوبر 2026 Six Kings Slam: ربع النهائي ANB Arena، الرياض، السعودية التذاكر 22 أكتوبر 2026 Six Kings Slam: نصف النهائي ANB Arena، الرياض، السعودية التذاكر 24 أكتوبر 2026 Six Kings Slam: النهائي ومباراة المركز الثالث ANB Arena، الرياض، السعودية التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر Six Kings Slam 2026؟

تُباع التذاكر الرسمية لبطولة Six Kings Slam 2026 عبر منصة WeBook الرسمية وبوابة موسم الرياض الرسمية. ويمنح الشراء مباشرة عبر القنوات الأساسية الجماهير أولوية الاختيار بين تذاكر الدخول العام والمقاعد القريبة من الملعب في جميع جلسات المباريات.

إذا نفدت المخصصات الرسمية من التذاكر، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل GrintaHub تمثل خيارك المناسب إذا كانت القوائم على الموقع الرسمي قد نفدت.

كم تبلغ أسعار تذاكر Six Kings Slam 2026؟

تختلف أسعار التذاكر بحسب جلسة المباراة وفئة المقاعد، مع كون تذاكر الدخول العام الخيار الأرخص لعشاق التنس. وعلى منصات التذاكر الرسمية، تبدأ أسعار تصاريح الدخول العام من 150 ريالًا سعوديًا (40 دولارًا أمريكيًا) لمباريات ربع النهائي الافتتاحية، و200 ريال سعودي (53,33 دولارًا أمريكيًا) لجلسات ليلة النهائي.

إذا نفدت المخصصات الرسمية العامة، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل GrintaHub توفر خيارًا بديلًا لتأمين مقاعد في اللحظات الأخيرة. وعلى المنصات الثانوية مثل GrintaHub، تبدأ أسعار التذاكر المدرجة من نحو 200 ريال سعودي (53 دولارًا أمريكيًا) للجلسات المبكرة، بحسب التوافر وحجم الطلب.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن Six Kings Slam 2026

تُعد Six Kings Slam حدثًا رياضيًا بارزًا يُقام خلال موسم الرياض في السعودية. وتُحتضن هذه البطولة الاستعراضية عالية الرهانات في ANB Arena الحديثة في حي حطين بالرياض، حيث تجمع ستة من أفضل لاعبي التنس الرجال في العالم.

الملعب وتجربة الحضور

تُقام المباريات داخل ANB Arena، وهي صالة داخلية مكيفة تقع بجوار Kingdom Arena وBoulevard World. وتوفر الصالة زوايا رؤية واضحة، وإضاءة نابضة بالحيوية، ومقاعد مريحة في جميع المستويات العلوية والسفلية.

نظام البطولة وكوكبة النجوم

تُقام البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة على مدار ثلاث ليالٍ من المباريات، مع يوم راحة إلزامي في 23 أكتوبر. ويحصل المصنفان الأعلى على تأهل مباشر إلى نصف النهائي، بينما يتنافس أربعة لاعبين في ربع النهائي خلال الليلة الافتتاحية. وتضم قائمة المشاركين حامل اللقب يانيك سينر إلى جانب بطلي الجراند سلام كارلوس ألكاراز ونوفاك ديوكوفيتش.

نصائح السفر ويوم المباراة

يمكن الوصول إلى ANB Arena بسهولة عبر خدمات النقل بالتطبيقات أو سيارات الأجرة على طول طريق الأمير تركي الأول من وسط الرياض ومطار الملك خالد الدولي. ويضمن شراء التذاكر مبكرًا أفضل الأسعار قبل نفاد المخصصات.