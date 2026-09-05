ربما ابتعد بشكتاش عن إيقاع المنافسة على اللقب في المواسم الأخيرة، منذ تتويجه بلقب الدوري التركي الممتاز 2020/21، لكن عشيرة كارا كارتاللار («النسور السوداء») تأمل أن يكون هذا هو الموسم الذي يعود فيه إلى صدارة كرة القدم التركية. ويمكنك حجز التذاكر اليوم لمشاهدة رجال بشكتاش على أرض الملعب.

وُضعت على عاتق فينتشينزو إيتاليانو، المدرب السابق لبولونيا، مسؤولية إشعال حماس جماهير بشكتاش المتقدة، بعدما أنهى فريق إسطنبول الموسم الماضي بفارق كبير خلف متصدري الدوري التركي الممتاز، خلال فترة حكم سيرغين يالتشين التي استمرت 9 أشهر.

ويتطلع بشكتاش إلى تقديم انطلاقة قوية هذا الموسم. ويأمل أن تبدأ صفقاته الصيفية، التي شملت أبرز التعاقدات مع لياندرو تروسارد ودوشان فلاهوفيتش، إلى جانب ثنائي الوسط التركي أوركون كوكجو وصالح أوزجان، بشكل سريع.

دع GOAL تقدم لك أحدث المعلومات عن التذاكر وكيفية حجز مقاعدك في مباريات بشكتاش، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

مباريات بشكتاش المقبلة

التاريخ والوقت (محليًا) المباراة الموقع التذاكر الجمعة، 11 سبتمبر (8 مساءً) الدوري التركي الممتاز: بشكتاش ضد أرضروم سبور ملعب توبراش (إسطنبول) التذاكر الخميس، 17 سبتمبر (10 مساءً) الدوري الأوروبي: بشكتاش ضد مارسيليا ملعب توبراش (إسطنبول) التذاكر الأحد، 20 سبتمبر (8 مساءً) الدوري التركي الممتاز: أميد ضد بشكتاش ملعب ديار بكر (ديار بكر) التذاكر الأحد، 11 أكتوبر (6 مساءً) الدوري التركي الممتاز: بشكتاش ضد قوجه إيلي سبور ملعب توبراش (إسطنبول) التذاكر الخميس، 15 أكتوبر (9 مساءً) الدوري الأوروبي: هوفنهايم ضد بشكتاش SNP Arena (زينسهايم) التذاكر الأحد، 18 أكتوبر (6 مساءً) الدوري التركي الممتاز: طرابزون سبور ضد بشكتاش مجمع شينول غونيش الرياضي (طرابزون) التذاكر الخميس، 22 أكتوبر (10 مساءً) الدوري الأوروبي: بشكتاش ضد كريستال بالاس ملعب توبراش (إسطنبول) يُحدد لاحقًا الأحد، 25 أكتوبر (6 مساءً) الدوري التركي الممتاز: بشكتاش ضد إسطنبول باشاك شهير ملعب توبراش (إسطنبول) التذاكر الأحد، 1 نوفمبر (6 مساءً) الدوري التركي الممتاز: قاسم باشا ضد بشكتاش ملعب رجب طيب أردوغان (إسطنبول) التذاكر

كيفية شراء تذاكر بشكتاش

تُباع التذاكر الرسمية لمباريات بشكتاش حصريًا عبر منصة Passo، أو تطبيق Passo للهواتف المحمولة، وعادةً ما تُطرح للبيع قبل 3 إلى 5 أيام فقط من موعد كل مباراة بعينها.

وبسبب القوانين الرياضية التركية الصارمة المصممة لمنع العنف وإعادة بيع التذاكر بأسعار مبالغ فيها، يجب أن تكون كل تذكرة مرتبطة إلكترونيًا ببطاقة تعريف مشجع شخصية تُسمى Passo Taraftar Card، وكانت تُعرف سابقًا باسم Passolig. ولا يمكنك دخول الملعب أو شراء تذكرة من دونها.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجماهير شراء تذاكر مباريات بشكتاش من السوق الثانوية. وتعد StubHub واحدة من أبرز الجهات للبيع بالتجزئة للراغبين في حجز مقاعدهم عبر قنوات بديلة، إذ توفر خيارًا موثوقًا للمشجعين الذين يأملون في الحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر بشكتاش؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية لبشكتاش في مباريات الدوري العادية على ملعب توبراش في إسطنبول عادةً بين 760 ليرة تركية و5.000+ ليرة تركية، لكنها قد تقفز إلى 19.000+ ليرة تركية في ديربيات إسطنبول الكبيرة أو الليالي الأوروبية الكبرى.

وتختلف الأسعار بين الفئات المختلفة بحسب المدرج والمستوى الذي تختاره في ملعب توبراش:

المدرج الشمالي (Kuzey) : خلف المرمى، وهو القسم الأكثر صخبًا ويضم مجموعات المشجعين الأكثر حماسًا وهتافًا. تبلغ أسعار تذاكر المباريات العادية نحو 760 ليرة تركية إلى 1.500 ليرة تركية.

المدرج الجنوبي (Güney) : خلف المرمى، وهو منطقة جماهيرية أكثر هدوءًا من نظيرتها في المدرج الشمالي. تبلغ أسعار تذاكر المباريات العادية نحو 760 ليرة تركية إلى 1.500 ليرة تركية.

المدرج الشرقي (Doğu) : الجانب الرئيسي للملعب، ويوفر رؤية ممتازة وواسعة لخط التماس، كما أنه أكثر صخبًا وضجيجًا من المدرج الغربي. تبلغ أسعار تذاكر المباريات العادية نحو 1.500 ليرة تركية إلى 4.500+ ليرة تركية.

المدرج الغربي (Batı) : المنصة الرئيسية، ويضم المقصورة الصحفية والأجنحة الفاخرة وإطلالة على مقاعد البدلاء. تبلغ أسعار تذاكر المباريات العادية نحو 1.500 ليرة تركية إلى 5.000+ ليرة تركية.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوفر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب توبراش

ملعب توبراش هو ساحة رياضية حديثة تقع في قلب إسطنبول، على حافة مضيق البوسفور الخلاب مباشرة. ويُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره أحد أجمل مواقع الملاعب في العالم، إذ يطل على المياه حيث تلتقي أوروبا بآسيا. ويتسع الملعب لنحو 42.684 مشجعًا، ويعد الملعب الرئيسي المفعم بالحماس لبشكتاش منذ عام 2016.

في عام 1947، افتتحت إسطنبول أول ساحة رياضية حديثة كبيرة لها في الموقع الحالي لملعب توبراش، وحملت اسم ملعب إينونو. ولأكثر من 60 عامًا، كان ذلك معبدًا أسطوريًا لكرة القدم تقاسمته في بعض الفترات أكبر أندية المدينة. وفي عام 2013، هدم بشكتاش البنية القديمة لبناء ملعب توبراش من الصفر.

وبعيدًا عن الرياضة، يُستخدم المكان أيضًا كمساحة ضخمة لإقامة الحفلات الموسيقية، إذ استضاف عروض روك أسطورية لفرق مثل Guns N' Roses.

مباريات كرة قدم لا تُنسى أُقيمت على ملعب توبراش:

كأس السوبر الأوروبي (2019) : كان أول نهائي أوروبي كبير يُقام على هذا الملعب مواجهة إنجليزية خالصة تحت الأضواء. وبعد تعادل مثير 2-2 بعد وقت إضافي، فاز ليفربول باللقب بركلات الترجيح ضد تشيلسي. كما دخلت المباراة التاريخ عندما أصبحت ستيفاني فرابار أول امرأة تدير نهائيًا كبيرًا للرجال تحت مظلة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

نهائي الدوري الأوروبي (2026) : بدعم من آلاف الجماهير الإنجليزية المسافرة وبحضور الأمير ويليام في صالات كبار الزوار، حقق أستون فيلا فوزًا كبيرًا بنتيجة 3-0 على فرايبورغ ليتوج بأول لقب قاري كبير له منذ أكثر من أربعة عقود.

«معجزة إسطنبول» : بدا بشكتاش غارقًا تمامًا بعد تأخره 3-0 في الشوط الأول أمام بنفيكا. لكن أصحاب الأرض، بدفع من جمهور يصم الآذان، حققوا واحدة من أعظم الريمونتادات في تاريخ دوري أبطال أوروبا. وأدركت أهداف الشوط الثاني من جنك طوسون وريكاردو كواريزما وفينسنت أبو بكر التعادل 3-3، ما أدخل جماهير بشكتاش في حالة جنون.

الحفاظ على التاريخ: لأن الملعب يقع في منطقة تاريخية شديدة الحساسية بالقرب من قصور تعود إلى الحقبة العثمانية، فإن واجهته الخارجية تضم أعمدة كلاسيكية مكسوة بالحجر الجيري الطبيعي لينسجم بشكل جميل مع البيئة المحيطة. كما جرى الحفاظ على الجدار التاريخي الجنوبي «Eski Açık» من ملعب 1947 الأصلي، ودمجه مباشرة في التصميم.

أرقام وإحصائيات بشكتاش

تأسس بشكتاش في عام 1903، ويحمل بشكتاش (Beşiktaş J.K.) بعضًا من أكثر الأرقام القياسية تميزًا في تاريخ كرة القدم التركية.

إنجازات النادي وأبرز الألقاب

بطولات الدوري التركي : 21 لقبًا

كأس تركيا : 11 لقبًا

أرقام فردية للاعبين

الأكثر مشاركة: محمد أوزديليك (491)، رضا تشاليمباي (485)

الأكثر تسجيلًا: حقي يتن (382)، شرف غوركي (320)

البطل الوحيد بلا هزيمة

كان بشكتاش أول فريق، والوحيد حتى الآن، يفوز بالدوري التركي الممتاز الحديث من دون خسارة أي مباراة، بعدما أنهى موسم 1991-92 من دون هزيمة.

أطول سلسلة بلا هزيمة

يحمل «النسور السوداء» الرقم القياسي لأطول سلسلة من المباريات بلا هزيمة في تاريخ الدوري التركي، إذ امتدت إلى 56 مباراة بين عامي 1991 و1992.

شرف الشعار الوطني

يُعد بشكتاش النادي التركي الوحيد المسموح له بوضع العلم الوطني التركي مباشرة داخل شعاره. وقد مُنح هذا الامتياز بعد أن مثّل المنتخب التركي بأكمله في مباراة ضد اليونان عام 1952.















