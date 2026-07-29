تشهد بطولة كأس خوان جامبر 2026 حدثاً تاريخياً غير مسبوق، حيث يفتتح برشلونة موسمه الكروي الجديد (2026/2027) بمواجهة عملاق القارة السمراء الأهلي المصري، في أول مشاركة لفريق أفريقي على الإطلاق في هذه البطولة العريقة منذ انطلاقها.

ولا تقتصر أهمية هذه المواجهة على جانبها التاريخي فحسب، بل تُعد الأمسية الاحتفالية الأولى التي يعود فيها البلوجرانا لتقديم تشكيله الرسمي على عشب ملعب سبوتيفاي كامب نو بعد إعادة افتتاحه وتحديثه، مما يجعل طلب التذاكر في أعلى مستوياته من قبل الجماهير في إسبانيا والوطن العربي.

إذا كنت تخطط لحضور هذه الملحمة الكروية من المدرجات، يقدم لك موقع GOAL دليلاً شاملاً لكيفية شراء تذاكر مباراة برشلونة ضد الأهلي، والأسعار المتوقعة، وأفضل النصائح لضمان مقعدك.

موعد مباراة برشلونة والأهلي في كأس خوان جامبر 2026

تُقام المباراة مساء يوم الأربعاء، 19 أغسطس 2026، في معقل الفريق الكتالوني.

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كيفية شراء تذاكر مباراة برشلونة والأهلي (خطوة بخطوة)

نظراً للقدرة الاستيعابية التي تُفتتح تدريجياً في ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، فإن عدد المقاعد المتاحة سيكون أقل من السعة الكاملة المعتادة، مما يعني سرعة نفاد التذاكر.

1. المنفذ الرسمي (الموقع الرسمي لنادي برشلونة)

الأولوية للأعضاء: يمنح النادي أعضاءه المسجلين ( Socios ) أولوية الشراء بخصومات خاصة قبل طرحها للجمهور العام.

البيع العام: يتم فتح باب الحجز للجمهور من مختلف دول العالم فور انتهاء فترة الأولوية. يُنصح بإنشاء حساب مبكراً على موقع برشلونة الرسمي وتفعيل التنبيهات.

2. منصات إعادة البيع الموثوقة (للجماهير من الشرق الأوسط)

في حال نفاد التذاكر الرسمية عبر موقع النادي، يمكنك الاعتماد على منصات إعادة البيع العالمية الموثوقة مثل StubHub، والتي توفر خيارات متنوعة للجماهير القادمة من مصر، ودول الخليج، وشمال أفريقيا، مع ضمان توصيل التذاكر الإلكترونية مباشرة إلى هاتفك.

خريطة المدرجات في سبوتيفاي كامب نو: كيف تختار مقعدك؟

ينقسم الملعب في مرحلة التشغيل الحالية إلى 4 مناطق رئيسية تختلف حسب زاوية الرؤية والسعر:

تريبونا (Tribuna): المدرج الرئيسي المنصة؛ يوفر أفضل زاوية رؤية وشاشة عرض ممتازة (الأعلى سعراً).

المدرج الجانبي (Lateral): إطلالة بانورامية رائعة على كامل رقعة الملعب، وهو المفضل لجمهور الصور واللقطات المباشرة.

جول سود (Gol Sud): خلف المرمى الجنوبي (تتواجد به روابط المشجعين والأجواء الأكثر حماساً).

جول نورد (Gol Nord): خلف المرمى الشمالي (خيار ممتاز لتذاكر الاقتصادية).

أسعار تذاكر مباراة برشلونة ضد الأهلي 2026

تتفاوت الأسعار بناءً على مكان المقعد وتاريخ الشراء، حيث ترتفع القيم المالية كلما اقترب موعد انطلاق اللقاء:

التذاكر العادية (مبكرة): تبدأ من 24 يورو (في مدرجات الجول نورد والجول سود).

التذاكر المتوسطة (Lateral): تتراوح بين 70 إلى 130 يورو .

المقاعد المميزة (Tribuna): تبدأ من 199 يورو فما فوق.

منصات إعادة البيع (StubHub): نظراً للإقبال القياسي من الجماهير المصرية والعربية في أوروبا، تتراوح أسعار الباقات حالياً بين 330 إلى 375 جنيه إسترليني .

نصيحة GOAL: لا تنتظر حتى أسبوع المباراة! أسعار التذاكر في سوق إعادة البيع تزداد بنسبة تصل إلى 40% مع اقتراب يوم 19 أغسطس. احجز مقعدك الآن لتضمن أفضل سعر.

مواجهات تاريخية: هل التقى برشلونة والأهلي من قبل؟

تُعد هذه المباراة المواجهة الرسمية الرابعة بين الناديين عبر التاريخ، والأولى على الإطلاق التي يحل فيها "الشياطين الحمر" ضيوفاً على ملعب "كامب نو".

تاريخ مواجهات الفريقين:

أبريل 1961 (ودية): الأهلي 1 - 6 برشلونة (ملعب مختار التتش - القاهرة) أبريل 2007 (مئوية الأهلي): الأهلي 0 - 4 برشلونة (إستاد القاهرة الدولي) يوليو 2009 (كأس ويمبلي): برشلونة 4 - 1 الأهلي (ملعب ويمبلي - لندن)

ورغم تفوق البلوجرانا في المواجهات السابقة، يسعى بطل أفريقيا لتقديم عرض تاريخي في زيارته الأولى لكتالونيا أمام تشكيلة هانزي فليك المتجددة.

ما الذي ينتظرك في ليلة جامبر 2026؟

لن تكون المباراة مجرد 90 دقيقة كروية، بل احتفالاً كاملاً يتضمن:

تقديم الصفحات الجديدة: استعراض صفقات برشلونة الصيفية ونجوم الفريق أمام الجماهير.

عروض فنية وضوئية: بمناسبة العودة الرسمية لكأس جامبر إلى معقل النادي التاريخي.

مواجهة كروية ممتعة: بين أسلوب الاستحواذ الكتالوني والكرة السريعة للعملاق المصري.



