كيفية شراء تذاكر بالميراس في 2026: المباريات المقبلة، أسعار التذاكر، أخبار الدوري البرازيلي الدرجة الأولى والمزيد

قد يكون بالميراس النادي الأكثر تتويجًا في كرة القدم البرازيلية، بعدما حصد 12 لقبًا في الدوري، لكن بعد ضياع المجد خلال الموسمين الماضيين، بات "ألفيفيردي" متعطشًا لوضع يديه على الجائزة اللامعة من جديد. لمَ لا تتابع ما إذا كان بإمكانه حسم الأمر هذا الموسم من خلال حجز تذاكر المباريات اليوم؟

وبعد أن أنهى موسم 2024 في المركز الثاني خلف بوتافوجو (بفارق 6 نقاط)، ثم جاء ثانيًا خلف فلامنجو في 2025 (بفارق 3 نقاط)، فإن فريق ساو باولو سيكون حريصًا على الحفاظ على زخمه هذا الموسم وتجاوز خط النهاية. وربما حقق بالميراس انتصارات لا تُنسى في الدوري هذا العام على منافسيه على اللقب فلامنجو وأتلتيكو باراناينسي وفلومينينسي، لكنه يدرك أنه لا يستطيع رفع قدمه عن دواسة الوقود.

ورغم عدم وجود لاعب هجومي بارز بشكل واضح في صفوف بالميراس هذا الموسم على مستوى تسجيل الأهداف، يواصل النجم السابق لمانشستر يونايتد وفولهام، أندرياس بيريرا، أداء دور محوري على صعيد التمريرات الحاسمة. كما سيأمل الفريق أيضًا أن يواصل نجومه الأجانب، خوسيه مانويل لوبيز، ورامون سوسا، وماوريسيو، وجون أرياس، التألق.

ستشتعل ساحة كرة القدم البرازيلية خلال الأشهر المقبلة، ويمكنك مشاهدة بعض الأحداث الحية من المدرجات عبر تأمين مقعدك. دع GOAL يقدم لك الدليل الكامل بشأن تذاكر بالميراس، وأسعارها، وكيفية الحصول عليها، والمزيد.

مباريات بالميراس المقبلة

التاريخ والوقت (محليًا) المباراة الموقع التذاكر الأحد، 23 أغسطس (4 مساءً) الدوري البرازيلي: بالميراس ضد فاسكو دا جاما Nubank Parque، ساو باولو التذاكر الأربعاء، 26 أغسطس (9:30 مساءً) كأس البرازيل، ربع النهائي، الذهاب: بالميراس ضد سانتوس Nubank Parque، ساو باولو التذاكر الأحد، 30 أغسطس (7:30 مساءً) الدوري البرازيلي: ميراسول إف سي ضد بالميراس Estádio José Maria de Campos Maia، ميراسول التذاكر الأربعاء، 2 سبتمبر (9:30 مساءً) كأس البرازيل، ربع النهائي، الإياب: سانتوس ضد بالميراس ملعب فيلا بيلميرو، سانتوس التذاكر الأحد، 6 سبتمبر (6:30 مساءً) الدوري البرازيلي: بوتافوجو ضد بالميراس Estádio Nilton Santos، ريو دي جانيرو التذاكر الأحد، 13 سبتمبر (3 مساءً) الدوري البرازيلي: بالميراس ضد ساو باولو Nubank Parque، ساو باولو التذاكر الأحد، 20 سبتمبر (3 مساءً) الدوري البرازيلي: جريميو ضد بالميراس Arena do Grêmio، بورتو أليجري التذاكر الأربعاء، 7 أكتوبر (3 مساءً) الدوري البرازيلي: بالميراس ضد إسبورتي كلوب باهيا Nubank Parque، ساو باولو التذاكر

كيفية شراء تذاكر بالميراس

لا يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباريات بالميراس إلا عبر الإنترنت من خلال موقع بيع التذاكر المخصص للنادي، Ingressos Palmeiras. وعادةً ما تُطرح التذاكر للبيع قبل كل مباراة بنحو 5 إلى 7 أيام، ضمن نوافذ أولوية منظمة.

يعتمد بالميراس نظام "موجات" متدرجًا في جميع المباريات التي يخوضها على ملعبه Nubank Parque في ساو باولو:

الأيام 1–3 (أولوية أعضاء النادي): تكون الأيام الأولى من البيع متاحة حصريًا لأعضاء رابطة المشجعين Avanti (Sócio Torcedor).

من اليوم الرابع فصاعدًا (البيع للجمهور العام): إذا تبقت أي تذاكر بعد نوافذ الأعضاء، يبدأ البيع عبر الإنترنت للجمهور العام.

يوم المباراة: في حالات نادرة لا تُباع فيها جميع التذاكر، قد تُطرح المقاعد المتبقية عبر شبابيك التذاكر في أليانز باركي، لكن يُوصى بشدة بالشراء عبر الإنترنت مسبقًا، خاصةً في المباريات الكبيرة مثل ديربي باوليستا أمام كورينثيانز.

إضافة إلى ذلك، يمكن للمشجعين شراء تذاكر مباريات بالميراس من السوق الثانوية. ويُعد Ticombo أحد أبرز المنصات لمن يسعون إلى حجز مقاعد عبر قنوات بديلة، إذ يوفر خيارًا موثوقًا للمشجعين الراغبين في الحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر بالميراس؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية بالقيمة الاسمية لمباريات بالميراس المنزلية العادية على ملعب Nubank Parque عادةً بين 100 و260 ريالًا برازيليًا (18 إلى 48 دولارًا أمريكيًا) للمباريات العادية، لكن هذه الأسعار ترتفع إلى 180 - 500+ ريال برازيلي (33 - 90+ دولارًا أمريكيًا) في مباريات الديربي المميزة ومواجهات الأدوار الإقصائية، مثل كوبا ليبرتادوريس.

تعتمد أسعار التذاكر ومدى توافرها بشكل مباشر على فئات المدرجات وفئات العضوية الرسمية في النادي.

تابع البوابة الرسمية لتذاكر النادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع الثانوية مثل Ticombo لمعرفة التوافر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن Nubank Parque

يُعد Nubank Parque، المعروف سابقًا باسم أليانز باركي، ملعبًا عالمي المستوى متعدد الاستخدامات في ساو باولو بالبرازيل، ويقع على الأرض التاريخية لباركي أنتاركتيكا. وافتُتح في 2014، ويُعد الملعب الرئيسي لفريق بالميراس في الدوري البرازيلي، كما يستضيف مباريات دولية أيضًا. وتتسع مدرجاته لـ43,713 مشجعًا في مباريات كرة القدم، وتصل سعته إلى 55,000 في الحفلات الموسيقية الدولية الكبرى.

وبعيدًا عن كرة القدم، صُنّف Nubank Parque عالميًا ضمن أفضل 20 ملعبًا للموسيقى الحية والترفيه بحسب تقرير Stadium Stars Report الصادر عن IQ Magazine، كما يُعد محطة رئيسية للجولات في أمريكا اللاتينية.

في 2026، أنهى الملعب اتفاقية حقوق التسمية مع Allianz ودخل في شراكة جديدة مع شركة التكنولوجيا المالية البرازيلية Nubank. ولتحديد الاسم الجديد للملعب، أُطلقت استفتاء عبر الإنترنت بين جماهير بالميراس. وكانت الخيارات المطروحة هي Nubank Arena وParque Nubank وNubank Parque، وقد حصل الخيار الأخير على أكبر عدد من الأصوات.

قائمة أرقام وإحصائيات بالميراس

يُعد بالميراس (Sociedade Esportiva Palmeiras) أحد أنجح الأندية في تاريخ كرة القدم البرازيلية وأمريكا الجنوبية.

أبرز الألقاب والبطولات

الدوري البرازيلي: 12 لقبًا (رقم قياسي وطني تاريخي) (1960، 1967 (RGP)، 1967 (TB)، 1969، 1972، 1973، 1993، 1994، 2016، 2018، 2022، 2023)

كأس البرازيل: 4 ألقاب (1998، 2012، 2015، 2020)

كوبا ليبرتادوريس: 3 ألقاب (1999، 2020، 2021)

أرقام اللاعبين الفردية

الأكثر مشاركة: أديمير دا جويا (902)، إيمرسون لياو (621)

الأكثر تسجيلًا للأهداف: هيتور (327)، سيزار مالوكو (182)

أول أبطال العالم

فاز بالميراس بلقب كوبا ريو 1951، بعدما تغلب على يوفنتوس. وتحظى هذه البطولة التاريخية التي ضمت ثمانية فرق باعتراف واسع باعتبارها أول بطولة دولية للأندية على الإطلاق.



