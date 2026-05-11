تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
نيهال أبو زيد

كيفية شراء تذاكر إيران ضد نيوزيلندا: أسعار تذاكر كأس العالم 2026 ومعلومات ملعب SoFi والمزيد

<h2>إليك كل ما تحتاج معرفته لحجز تذاكر إيران ضد نيوزيلندا</h2>

تتجه الأنظار إلى بطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث يلتقي منتخب إيران مع منتخب نيوزيلندا في مواجهة مثيرة ضمن دور المجموعات على ملعب SoFi في مدينة إنجلوود بولاية كاليفورنيا.

المباراة تمثل اختبارًا مهمًا لمنتخب إيران الذي يسعى لمواصلة حضوره القوي في البطولات العالمية، بينما يدخل منتخب نيوزيلندا اللقاء بطموح تحقيق مفاجأة أمام أحد أقوى المنتخبات الآسيوية.

ومع ارتفاع الطلب على تذاكر كأس العالم 2026، يتسابق المشجعون حول العالم لحجز مقاعدهم مبكرًا قبل نفاد التذاكر وارتفاع الأسعار مع اقتراب موعد البطولة.

GOAL يقدم لك كل التفاصيل الخاصة بكيفية شراء تذاكر إيران ضد نيوزيلندا، بما في ذلك الأسعار، طرق الحجز، وروابط الشراء، إضافة إلى معلومات ملعب SoFi.

متى موعد مباراة إيران ضد نيوزيلندا في كأس العالم 2026؟

مباريات منتخب إيران في كأس العالم 2026

التاريخالمباراةالملعبالتذاكر
15 يونيو 2026إيران ضد نيوزيلنداملعب SoFi، إنجلوودالتذاكر
21 يونيو 2026إيران ضد البلجيكملعب BC Place، فانكوفرالتذاكر
26 يونيو 2026مصر ضد إيرانملعب NRG، هيوستنالتذاكر

مباريات منتخب نيوزيلندا في كأس العالم 2026

التاريخالمباراةالملعبالتذاكر
15 يونيو 2026إيران ضد نيوزيلنداملعب SoFi، إنجلوودالتذاكر
21 يونيو 2026نيوزيلندا ضد مصرملعب لومن فيلد، سياتلالتذاكر
26 يونيو 2026البلجيك ضد نيوزيلنداملعب أزتيكا، مكسيكو سيتيالتذاكر

كيفية شراء تذاكر إيران ضد نيوزيلندا

يمكن للجماهير شراء تذاكر مباراة إيران ضد نيوزيلندا عبر عدة طرق رسمية وموثوقة، مع استمرار الإقبال الكبير على مباريات كأس العالم 2026.

  • البيع الرسمي عبر منصة فيفا خلال المراحل النهائية
  • منصة إعادة البيع الرسمية الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم
  • مواقع إعادة البيع الموثوقة مثل StubHub
  • باقات الضيافة VIP التي تشمل تجارب فاخرة داخل الملعب

وينصح بشراء التذاكر مبكرًا لأن الأسعار ترتفع تدريجيًا مع اقتراب موعد البطولة.

أسعار تذاكر إيران ضد نيوزيلندا

تبدأ أسعار تذاكر دور المجموعات في كأس العالم 2026 من حوالي 60 دولارًا أمريكيًا، وتختلف حسب الفئة وموقع المقعد داخل الملعب.

الفئةدور المجموعاتالأدوار الإقصائية
الفئة الأولى250 - 400 دولار600 - 1200 دولار
الفئة الثانية150 - 280 دولار400 - 800 دولار
الفئة الثالثة100 - 200 دولار200 - 500 دولار
الفئة الرابعة60 - 120 دولار150 - 350 دولار

معلومات عن ملعب SoFi

يُعد ملعب SoFi في إنجلوود بولاية كاليفورنيا واحدًا من أحدث وأفخم الملاعب في العالم، وسيستضيف عددًا من مباريات كأس العالم 2026.

يتسع الملعب لأكثر من 70,000 مشجع، ويتميز بتقنيات حديثة وتجربة مشاهدة متطورة، بالإضافة إلى موقعه القريب من مدينة لوس أنجلوس.

كما يوفر الملعب شاشات عملاقة، ومناطق ضيافة فاخرة، وسهولة في الوصول عبر وسائل النقل المختلفة.

أسئلة الأكثر شيوعًا

أفضل وقت للشراء هو في أقرب فرصة ممكنة، حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب بشكل كبير مع اقتراب موعد المباراة، خاصة مع إقامة اللقاء في ملعب سوفي ضمن بطولة كأس العالم 2026.

 

 

تبدأ أسعار تذاكر مباريات دور المجموعات في كأس العالم 2026 من حوالي 60 إلى 120 دولارًا أمريكيًا لفئات المقاعد الاقتصادية، مع اختلاف السعر حسب الموقع داخل الملعب وحجم الطلب.

 

 

نعم، منصة StubHub توفر نظام حماية للمشتري يضمن الحصول على تذاكر صالحة للدخول أو استرداد الأموال في حال حدوث أي مشكلة. كما يمكن استخدام منصة إعادة البيع الرسمية الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

 

 

جميع تذاكر كأس العالم 2026 ستكون رقمية بالكامل، ويتم إدارتها عبر تطبيق التذاكر الرسمي الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

 

 

نعم، تتوفر باقات الضيافة التي تشمل مقاعد VIP وخدمات حصرية مثل الدخول إلى مناطق خاصة داخل الملعب وتجربة يوم مباراة مميزة.

 

 

تبلغ سعة ملعب سوفي أكثر من 70,000 متفرج خلال مباريات كأس العالم 2026، ويُعد من أحدث وأكبر الملاعب في الولايات المتحدة.

 

 

نعم، يجب على الزوار الدوليين التأكد من الحصول على التأشيرة أو تصريح السفر المناسب قبل السفر إلى الولايات المتحدة لحضور مباريات كأس العالم 2026.