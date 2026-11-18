تأتي فرقة إماجن دراجونز إلى أبوظبي بأغانيها الروكية الحماسية لإحياء أمسية موسيقية استثنائية. وستتصدر الفرقة الحائزة على جائزة جرامي حفل ياسلام بعد السباق، الذي يختتم فعاليات مساء السبت خلال عطلة نهاية أسبوع سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1.

جول يقدم لك كل المعلومات الأساسية عن مكان الحفل وترتيبات الجلوس وكيفية الحصول على تذاكرك الآن، حتى لا تفوتك هذه الفعالية الاستثنائية.

متى يُقام حفل إماجن دراجونز؟

التاريخ والوقت الفعالية المكان التذاكر السبت 5 ديسمبر 2026، الساعة 6:00 مساءً إماجن دراجونز الاتحاد بارك، جزيرة ياس، أبوظبي التذاكر

أين يمكنك شراء تذاكر إماجن دراجونز؟

يمكن للراغبين في حجز أماكنهم شراء التذاكر عبر المنصات الرسمية، ومنها Ticketmaster AE وموقع حلبة مرسى ياس. وهما المصدران الرئيسيان لتذاكر الدخول العام ومنطقة الدائرة الذهبية في مكان الحفل.

GrintaHub خيارك إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي. فهو منصة ثانوية يمكن للجماهير العثور عبرها على تذاكر للفعاليات التي تشهد طلباً مرتفعاً.

كم تبلغ أسعار تذاكر إماجن دراجونز؟

تبدأ أسعار أرخص التذاكر لهذه الفعالية المرتقبة من 379 درهماً إماراتياً عبر الجهات الرسمية، مثل Ticketmaster AE وشباك تذاكر جائزة أبوظبي الكبرى. وتختلف أسعار تذاكر الحفل والسباق التي تتيح الدخول الكامل بحسب فئة المقاعد التي تختارها وقربها من المسرح.

إذا نفدت التذاكر المخصصة للدخول العام عبر القنوات الرسمية، توفر منصات إعادة البيع الثانوية مثل GrintaHub خياراً بديلاً للحصول على أماكن في اللحظات الأخيرة.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن إماجن دراجونز

يمثل الحفل المرتقب أمسية كبيرة لعشاق الموسيقى، مع إقامة حفلات ياسلام بعد السباق خلال عطلة نهاية أسبوع الفورمولا 1. وتشتهر إماجن دراجونز عالمياً بعروضها الحية المبهرة وأغانيها الشهيرة التي تنسجم تماماً مع أجواء السرعة والحماس المصاحبة للسباق.

يوفر الاتحاد بارك، الواقع في جزيرة ياس، موقعاً مثالياً في الهواء الطلق لهذا الحفل الضخم. ويمكن للجماهير المتجهة إلى الجزيرة الاستمتاع بالمنطقة الترفيهية النابضة بالحياة المحيطة بالمكان قبل بدء الموسيقى. وستكون فعالية مساء السبت احتفالاً لعشاق رياضة المحركات والموسيقى على حد سواء.