كيفية شراء تذاكر النمسا ضد الأردن: أسعار تذاكر كأس العالم 2026 وملعب ليفيس والمزيد

تتجه الأنظار إلى ملعب ليفيس في مدينة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، حيث يلتقي منتخب النمسا مع منتخب الأردن يوم 16 يونيو 2026 ضمن منافسات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتحظى هذه المواجهة باهتمام كبير من الجماهير الأوروبية والآسيوية، حيث يسعى منتخب النمسا لتقديم أداء قوي في البطولة، بينما يدخل منتخب الأردن اللقاء بطموحات كبيرة في الظهور بشكل مشرف في أولى مواجهاته العالمية.

GOAL يقدم لك كل التفاصيل الخاصة بشراء تذاكر النمسا ضد الأردن، بما في ذلك الأسعار، طرق الحجز، وروابط شراء التذاكر، إضافة إلى معلومات الملعب وأفضل الخيارات للحصول على أرخص المقاعد.

متى موعد مباراة النمسا ضد الأردن في كأس العالم 2026؟

مباريات منتخب النمسا في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة الملعب التذاكر 16 يونيو 2026 النمسا ضد الأردن ملعب ليفيس، سانتا كلارا التذاكر 21 يونيو 2026 النمسا ضد البرتغال ملعب سويفي، لوس أنجلوس التذاكر 26 يونيو 2026 النمسا ضد السنغال ملعب لومن فيلد، سياتل التذاكر

مباريات منتخب الأردن في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة الملعب التذاكر 16 يونيو 2026 النمسا ضد الأردن ملعب ليفيس، سانتا كلارا التذاكر 21 يونيو 2026 الأردن ضد السنغال ملعب بي سي بليس، فانكوفر التذاكر 26 يونيو 2026 الأردن ضد البرتغال ملعب غوادالاخارا، غوادالاخارا التذاكر

كيفية شراء تذاكر النمسا ضد الأردن

تظل تذاكر كأس العالم 2026 من أكثر التذاكر طلبًا عالميًا، خصوصًا مع الإقبال الكبير على مباريات المنتخبات الأوروبية والآسيوية.

ورغم انتهاء مراحل البيع الأولى عبر فيفا، لا تزال هناك عدة طرق رسمية وآمنة للحصول على تذاكر المباراة:

مرحلة البيع الأخيرة من فيفا: طرح دفعات إضافية بنظام أسبقية الحجز.

منصة إعادة البيع الرسمية: شراء تذاكر موثقة من جماهير أخرى.

المواقع الثانوية الموثوقة: مثل StubHub للحصول على تذاكر سريعة وآمنة.

باقات الضيافة: تشمل مقاعد VIP وخدمات حصرية داخل الملعب.

ينصح بشراء التذاكر مبكرًا، لأن الأسعار ترتفع تدريجيًا مع اقتراب موعد المباراة وزيادة الطلب.

كم أسعار تذاكر النمسا ضد الأردن؟

تبدأ أسعار تذاكر دور المجموعات في كأس العالم 2026 من حوالي 60 دولارًا أمريكيًا، بينما تختلف الأسعار حسب الفئة وموقع المقعد داخل الملعب.

الفئة دور المجموعات الأدوار الإقصائية الفئة الأولى 250 - 400 دولار 600 - 1200 دولار الفئة الثانية 150 - 280 دولار 400 - 800 دولار الفئة الثالثة 100 - 200 دولار 200 - 500 دولار الفئة الرابعة 60 - 120 دولار 150 - 350 دولار

كل ما تحتاج معرفته عن ملعب ليفيس

يُعد ملعب ليفيس في سانتا كلارا من أحدث الملاعب في الولايات المتحدة، وسيستضيف عددًا من مباريات كأس العالم 2026.

الملعب يتسع لأكثر من 65 ألف مشجع، ويتميز ببنية حديثة وتجربة جماهيرية متطورة ومرافق عالية الجودة.

كما يوفر الملعب سهولة الوصول من منطقة خليج سان فرانسيسكو، ما يجعله واحدًا من أكثر الملاعب جذبًا للجماهير في البطولة.