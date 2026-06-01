سيكون مشجعو كرة القدم في جميع أنحاء العالم مشدودين إلى ملعب أزتيكا في مدينة مكسيكو يوم 11 يونيو، حيث تواجه المكسيك جنوب أفريقيا في المباراة الافتتاحية من كأس العالم 2026.

بينما سيضبط الملايين لمشاهدة كيف سيؤدي المضيفون المشاركون للبطولة، المكسيك، من المتوقع أن يملأ أكثر من 70,000 الملعب الأيقوني أزتيكا، وقد تكون واحدًا منهم. إنه أحد أعرق الملاعب في كرة القدم الدولية، إذ استضاف نهائيين سابقين لكأس العالم.

متى تُقام مباراة المكسيك ضد جنوب أفريقيا في كأس العالم 2026؟

كأس العالم - المجموعة 1 Mexico City Stadium

مباريات المكسيك في كأس العالم 2026

بدأت المكسيك ببطء في كأس العالم في قطر عام 2022، حيث فشلت في التسجيل في أي من أول مباراتين لها في دور المجموعات. وسيأملون أن يدبوا الحياة كمضيفين مشاركين خلال المباريات المقبلة:

التاريخ المباراة الموقع التذاكر الخميس 11 يونيو المكسيك ضد جنوب أفريقيا ملعب أزتيكا (مدينة مكسيكو) التذاكر الخميس 18 يونيو المكسيك ضد كوريا الجنوبية ملعب أكرون (زابوبان) التذاكر الأربعاء 24 يونيو جمهورية التشيك ضد المكسيك ملعب أزتيكا (مدينة مكسيكو) التذاكر

مباريات جنوب أفريقيا في كأس العالم 2026

بعد الإقصاء عند عقبة دور المجموعات في كل من مشاركاتهم السابقة في كأس العالم (1998، 2002 & 2010)، ستأمل جنوب أفريقيا أن تكون المرة الرابعة هي الحظ هذا الصيف. هذا هو جدول المجموعة الأولى الذي ينتظرهم:

التاريخ المباراة الموقع التذاكر الخميس 11 يونيو المكسيك ضد جنوب أفريقيا استاديو أزتيكا (مدينة مكسيكو) التذاكر الخميس 18 يونيو جمهورية التشيك ضد جنوب أفريقيا ملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا) التذاكر الأربعاء 24 يونيو جنوب أفريقيا ضد كوريا الجنوبية استاديو BBVA (غوادالوبي) التذاكر

كيف تشتري تذاكر المكسيك ضد جنوب أفريقيا؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت اليانصيب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لفيزا وعمليات السحب المبكرة للاختيار العشوائي). ومع الطلب القياسي، أصبح التوفر الأساسي عبر المراحل الأولية الآن محدودًا للغاية.

فيما يلي الحالة الحالية لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة متاحة حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحضور. وعلى عكس اليانصيب، فهذه معاملات في الوقت الفعلي. هذه هي النافذة الأخيرة للشراء مباشرة من فيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي لفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المصرح بها للمشجعين لشراء وبيع التذاكر الموثقة بالقيمة الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . وغالبًا ما تكون هذه أفضل الخيارات لمباريات خروج المغلوب ذات الطلب المرتفع، رغم أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر المكسيك ضد جنوب أفريقيا؟

طبّقت فيفا تسعيرًا متغيرًا لبطولة 2026. تبدأ تذاكر دور المجموعات من 60 دولارًا (لفئات مشجعين محددة)، بينما يمكن أن تصل أسعار النهائي إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي نطاقات الأسعار التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة دور المجموعات دور الـ16 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 $250 - $400 $600 - $1,200 $1,500 - $6,730 الفئة 2 $150 - $280 $400 - $800 $1,000 - $4,210 الفئة 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2,790 الفئة 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2,030

كل ما تحتاج إلى معرفته عن استاد أزتيكا

استاد أزتيكا (المعروف رسميًا باسم استاد بانورتي لأسباب تتعلق بالرعاية) هو ملعب كرة قدم يقع في كويوكان، مدينة مكسيكو.

لقد كان الملعب الرئيسي المعتاد لفريق دوري إم إكس، كلوب أمريكا، وكذلك منتخب المكسيك الوطني، منذ افتتاحه في عام 1966. وبسعة تبلغ 87,523، فهو أكبر ملعب في أمريكا اللاتينية وثامن أكبر ملعب لكرة القدم في العالم.

استضاف أزتيكا بشكل مشهور نهائيي كأس العالم 1970 و1986، وعلى الرغم من أنه لن يستضيف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026، فإنه سيصنع التاريخ هذا الصيف، ليصبح الملعب الوحيد الذي يستضيف مباريات في ثلاث بطولات كأس عالم مختلفة.

