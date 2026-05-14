كيفية شراء تذاكر السويد ضد تونس في كأس العالم 2026: الأسعار وملعب المباراة وكل ما تحتاج معرفته

تتجه أنظار الجماهير العربية والتونسية نحو مواجهة قوية تجمع بين منتخب تونس ومنتخب السويد ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، والتي ستقام على ملعب إستاديو بي بي في إيه في مدينة مونتيري المكسيكية.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير من عشاق نسور قرطاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة مع توقعات بحضور جماهيري تونسي مميز في المدرجات خلال البطولة الأكبر في عالم كرة القدم.

ويقدم لكم GOAL كل ما تحتاجون معرفته حول حجز تذاكر تونس ضد السويد، بداية من الأسعار المتوقعة وطرق الشراء الرسمية وحتى معلومات الملعب وأفضل الطرق للحصول على أرخص التذاكر قبل نفادها.

موعد مباراة تونس ضد السويد في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة الملعب التذاكر 14 يونيو 2026 السويد ضد تونس إستاديو بي بي في إيه - مونتيري التذاكر

مباريات منتخب السويد في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة الملعب التذاكر 14 يونيو 2026 السويد ضد تونس إستاديو بي بي في إيه - مونتيري التذاكر 20 يونيو 2026 السويد ضد اليابان ملعب AT&T - تكساس التذاكر 25 يونيو 2026 السويد ضد هولندا ملعب NRG - هيوستن التذاكر

مباريات منتخب تونس في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة الملعب التذاكر 14 يونيو 2026 السويد ضد تونس إستاديو بي بي في إيه - مونتيري التذاكر 20 يونيو 2026 تونس ضد هولندا إستاديو بي بي في إيه - مونتيري التذاكر 25 يونيو 2026 تونس ضد اليابان ملعب GEHA Field at Arrowhead Stadium - كانساس التذاكر

كيفية شراء تذاكر تونس ضد السويد؟

هناك عدة طرق يمكن من خلالها للجماهير التونسية والعربية حجز تذاكر مباراة تونس ضد السويد في كأس العالم 2026، لكن الطلب المتوقع على المباراة قد يجعل التذاكر تنفد بسرعة كبيرة.

منصة FIFA الرسمية: يتم طرح التذاكر على مراحل عبر الموقع الرسمي للفيفا بنظام أسبقية الحجز.

يتم طرح التذاكر على مراحل عبر الموقع الرسمي للفيفا بنظام أسبقية الحجز. منصة إعادة البيع الرسمية: يمكن للجماهير شراء تذاكر موثوقة من مشجعين آخرين عبر منصة إعادة البيع الرسمية التابعة للفيفا.

يمكن للجماهير شراء تذاكر موثوقة من مشجعين آخرين عبر منصة إعادة البيع الرسمية التابعة للفيفا. منصات إعادة البيع العالمية: توفر مواقع مثل StubHub فرصة للحصول على التذاكر المتبقية أو المعاد بيعها بسهولة وسرعة.

توفر مواقع مثل StubHub فرصة للحصول على التذاكر المتبقية أو المعاد بيعها بسهولة وسرعة. الباقات الفاخرة VIP: تشمل مقاعد مميزة، وصالات ضيافة، وخدمات طعام ومشروبات وتجربة مشاهدة استثنائية.

ويجب الانتباه إلى أن جميع تذاكر كأس العالم 2026 ستكون رقمية بالكامل، وسيتم استخدامها عبر تطبيق FIFA الرسمي على الهاتف المحمول.

أسعار تذاكر السويد ضد تونس في كأس العالم 2026

تختلف أسعار تذاكر مباريات كأس العالم 2026 بحسب فئة المقعد وموقعه داخل الملعب، بالإضافة إلى حجم الطلب على المباراة.

ومن المتوقع أن تبدأ أسعار أرخص تذاكر مباريات دور المجموعات من حوالي 60 دولار أمريكي، مع ارتفاع الأسعار تدريجياً كلما اقترب موعد المباراة.

الفئة دور المجموعات الأدوار الإقصائية نصف النهائي والنهائي الفئة الأولى 250 - 400 دولار 600 - 1200 دولار 1500 - 6730 دولار الفئة الثانية 150 - 280 دولار 400 - 800 دولار 1000 - 4210 دولار الفئة الثالثة 100 - 200 دولار 200 - 500 دولار 600 - 2790 دولار الفئة الرابعة 60 - 120 دولار 150 - 350 دولار 400 - 2030 دولار

كل ما تريد معرفته عن ملعب إستاديو بي بي في إيه

يُعد ملعب إستاديو بي بي في إيه في مدينة مونتيري واحداً من أحدث الملاعب في المكسيك وأحد أبرز ملاعب كأس العالم 2026.

ويمتاز الملعب بتصميمه العصري وإطلالته المميزة على الجبال المحيطة، ما يجعله من أفضل الملاعب من حيث الأجواء وتجربة الجماهير خلال البطولة.

ويتسع الملعب لأكثر من 50 ألف مشجع، مع توقعات بحضور جماهيري تونسي كبير لدعم نسور قرطاج في واحدة من أهم مباريات دور المجموعات.