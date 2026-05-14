تتجه أنظار الجماهير العراقية والعربية إلى المواجهة المرتقبة بين منتخب العراق ومنتخب السنغال ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، والتي ستقام على ملعب BMO Field بمدينة تورونتو الكندية.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري واسع في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع عودة منتخب العراق إلى أكبر بطولة كروية في العالم وسط دعم جماهيري ضخم من عشاق أسود الرافدين، إلى جانب قوة منتخب السنغال الذي يُعد من أبرز المنتخبات الأفريقية في السنوات الأخيرة.

ومن المتوقع أن تكون مدينة تورونتو واحدة من أكثر المدن استضافة للجماهير خلال البطولة، ما يعني أن الطلب على تذاكر مباريات كأس العالم في ملعب BMO Field قد يرتفع بشكل كبير مع اقتراب موعد المباراة.

ويقدم لكم GOAL كل ما تحتاجون معرفته حول حجز تذاكر العراق ضد السنغال، بما في ذلك أسعار التذاكر، وباقات الضيافة VIP، ومعلومات الملعب، وأفضل الطرق للحصول على أرخص التذاكر عبر الإنترنت قبل نفادها.

موعد مباراة العراق ضد السنغال في كأس العالم 2026

مباريات منتخب السنغال في كأس العالم 2026

تابع مشوار أسود التيرانجا في المجموعة التاسعة خلال كأس العالم 2026.

التاريخ المباراة الملعب والمدينة التذاكر 16 يونيو 2026 فرنسا ضد السنغال ملعب ميتلايف - نيوجيرسي، الولايات المتحدة التذاكر 22 يونيو 2026 النرويج ضد السنغال ملعب ميتلايف - نيوجيرسي، الولايات المتحدة التذاكر 26 يونيو 2026 السنغال ضد العراق ملعب BMO Field - تورونتو، كندا التذاكر

مباريات منتخب العراق في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة الملعب التذاكر 16 يونيو 2026 العراق ضد النرويج ملعب جيليت - بوسطن، الولايات المتحدة التذاكر 22 يونيو 2026 فرنسا ضد العراق ملعب لينكولن فاينانشال - فيلادلفيا، الولايات المتحدة التذاكر 26 يونيو 2026 السنغال ضد العراق ملعب BMO Field - تورونتو، كندا التذاكر

كيفية شراء تذاكر العراق ضد السنغال؟

هناك عدة طرق يمكن من خلالها للجماهير العراقية والعربية شراء تذاكر مباراة العراق ضد السنغال في كأس العالم 2026، خاصة مع التوقعات بارتفاع الطلب على تذاكر مباريات أسود الرافدين.

منصة FIFA الرسمية: يقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم بطرح التذاكر على مراحل مختلفة، سواء عبر القرعة أو بنظام أسبقية الحجز.

منصة إعادة البيع الرسمية: يمكن شراء التذاكر المعاد بيعها بشكل آمن عبر منصة FIFA الرسمية لتبادل التذاكر.

مواقع إعادة البيع العالمية: توفر منصات مثل StubHub فرصة للحصول على تذاكر المباريات التي تشهد طلباً مرتفعاً أو نفدت رسمياً.

باقات الضيافة VIP: تشمل مقاعد فاخرة، وصالات خاصة، وتجارب ضيافة مميزة، وخدمات طعام ومشروبات حصرية.

ومن المتوقع أن تكون جميع تذاكر كأس العالم 2026 رقمية بالكامل ويتم إدارتها عبر تطبيق FIFA الرسمي على الهواتف الذكية.

وينصح الجماهير العراقية بحجز التذاكر مبكراً قبل ارتفاع الأسعار في منصات إعادة البيع مع اقتراب موعد البطولة.

كم أسعار تذاكر السنغال ضد العراق في كأس العالم 2026؟

اعتمد FIFA نظام التسعير الديناميكي في كأس العالم 2026، ما يعني أن أسعار التذاكر تختلف بحسب فئة الجلوس ومستوى الطلب ومرحلة البطولة.

وتُعد مباريات دور المجموعات من أفضل الفرص للجماهير لحضور كأس العالم بأسعار أقل مقارنة بالأدوار الإقصائية.

ومن المتوقع أن تبدأ أسعار أرخص تذاكر مباراة السنغال ضد العراق من حوالي 70 إلى 150 دولار أمريكي بحسب موقع المقعد وحجم الطلب.

الفئة دور المجموعات دور الـ16 حتى ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة الأولى 250 - 400 دولار 600 - 1200 دولار 1500 - 6730 دولار الفئة الثانية 150 - 280 دولار 400 - 800 دولار 1000 - 4210 دولار الفئة الثالثة 100 - 200 دولار 200 - 500 دولار 600 - 2790 دولار الفئة الرابعة 60 - 120 دولار 150 - 350 دولار 400 - 2030 دولار

وللحصول على أفضل الأسعار، يُنصح بمتابعة توفر التذاكر بشكل مستمر لأن أسعار إعادة البيع قد تتغير بسرعة كبيرة حسب حجم الطلب.

كل ما تريد معرفته عن ملعب BMO Field

تقام مباراة السنغال ضد العراق على ملعب BMO Field في مدينة تورونتو، والذي يُعد من أشهر ملاعب كرة القدم في كندا والمقر الرئيسي لنادي تورونتو إف سي.

ويقع الملعب بالقرب من وسط مدينة تورونتو، وقد استضاف العديد من المباريات الدولية الكبرى وفعاليات كرة القدم العالمية، ما يجعله أحد الملاعب الرئيسية في كأس العالم 2026.

ومن المتوقع أن يستضيف الملعب أكثر من 45 ألف مشجع خلال مباريات البطولة بعد أعمال التوسعة الخاصة بكأس العالم.

ما الذي ينتظر الجماهير داخل ملعب BMO Field؟

أنظمة دخول رقمية حديثة للتذاكر

زوايا مشاهدة محسنة ومرافق مطورة

مناطق طعام ومشروبات مميزة

صالات VIP وتجارب ضيافة فاخرة

سهولة الوصول من وسط مدينة تورونتو ومطار بيرسون الدولي

وسائل نقل عامة ومناطق مخصصة لخدمات النقل الذكي

ومع توقع حضور جماهيري كبير من مشجعي العراق والسنغال، قد تشهد المباراة واحدة من أقوى الأجواء الجماهيرية في دور المجموعات.