كيفية شراء تذاكر الدوري التركي الممتاز 2026-27: المباريات المقبلة، الأسعار، معلومات الملاعب والمزيد

لا يتوقف الدوري التركي الممتاز عن تقديم المتعة والإثارة. أجواء المباريات الكهربائية، والمواجهات الغزيرة بالأهداف، وسباقات اللقب المشوقة، ليست سوى بعض الأسباب الجذابة التي تدفع الجماهير إلى حجز تذاكر المباريات. ويمكنك حجز مقعدك اليوم في عدد من المباريات المرتقبة.

ولإضافة المزيد من الإثارة إلى منافسات الدوري التركي الممتاز هذا الموسم، أنفقت الأندية الكبرى بسخاء للتعاقد مع بعض من أبرز الأسماء في اللعبة.

أنفق فنربخشة 39 مليون يورو لضم ماسون جرينوود من مارسيليا، بينما حسم جالطة سراي صراع التنافس مع أندية أوروبية أخرى للتوقيع مع رافائيل لياو لاعب ميلان مقابل 38 مليون يورو. لكن الصفقة التي خطفت العناوين بطبيعة الحال كانت من نصيب طرابزون سبور، الذي نجح بشكل مذهل في ضم محمد صلاح في صفقة انتقال حر.

توج جالطة سراي بلقب الدوري التركي الممتاز للمرة الرابعة تواليًا في الموسم الماضي، وهو إنجاز سبق له تحقيقه أيضًا بين 1997 و2000. ويتطلع فريق أوكان بوروك في إسطنبول الآن إلى حصد لقب خامس تواليًا، في رقم قياسي جديد. لكن عمالقة آخرين في الكرة التركية، مثل فنربخشة وبشكتاش وطرابزون سبور، سيكونون حريصين على إيقافه.

يقدم لكم GOAL أحدث المعلومات عن تذاكر الدوري التركي الممتاز، بما في ذلك جدول المباريات المقبلة، وأماكن شراء التذاكر، وأسعارها.

أبرز مباريات الدوري التركي الممتاز المقبلة

التاريخ والوقت (محليًا) المباراة الملعب التذاكر الجمعة، 4 سبتمبر (8 مساءً) إسطنبول باشاك شهير ضد جالطة سراي ملعب باشاك شهير فاتح تريم (إسطنبول) التذاكر السبت، 5 سبتمبر (8 مساءً) فنربخشة ضد بشكتاش ملعب شوكرو ساراج أوغلو (إسطنبول) التذاكر الأحد، 6 سبتمبر (8 مساءً) طرابزون سبور ضد جينشليربيرليجي مجمع شينول جونش الرياضي (طرابزون) التذاكر الجمعة، 11 سبتمبر (8 مساءً) بشكتاش ضد أرضروم سبور ملعب توبراش (إسطنبول) التذاكر الأحد، 13 سبتمبر (8 مساءً) جالطة سراي ضد كوجالي سبور مجمع علي سامي ين الرياضي - RAMS Park (إسطنبول) التذاكر الاثنين، 14 سبتمبر (8 مساءً) غازي عنتاب ضد فنربخشة ملعب غازي عنتاب (غازي عنتاب) التذاكر السبت، 19 سبتمبر (8 مساءً) إسطنبول باشاك شهير ضد جينشليربيرليجي ملعب باشاك شهير فاتح تريم (إسطنبول) التذاكر السبت، 19 سبتمبر (8 مساءً) طرابزون سبور ضد جالطة سراي مجمع شينول جونش الرياضي (طرابزون) التذاكر الأحد، 20 سبتمبر (5 مساءً) فنربخشة ضد أيوب سبور ملعب شوكرو ساراج أوغلو (إسطنبول) التذاكر الأحد، 20 سبتمبر (8 مساءً) أمد ضد بشكتاش ملعب ديار بكر (ديار بكر) التذاكر

كيفية شراء تذاكر الدوري التركي الممتاز

يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباريات الدوري التركي الممتاز عبر منصة التذاكر الإلكترونية المركزية Passo، أو من خلال تطبيق Passo على الهاتف المحمول، وعادة ما تُطرح للبيع قبل 3 إلى 5 أيام فقط من كل جولة محددة.

وتفتح الأندية ذات الجماهيرية الكبيرة مثل جالطة سراي أو فنربخشة نوافذ بيع أولوية أولًا لأعضاء النادي أو لحاملي فئات بطاقات المشجعين المميزة.

وبسبب القوانين الرياضية التركية الصارمة المصممة لمنع العنف وبيع التذاكر بأسعار مبالغ فيها، لا يمكنك ببساطة شراء تذكرة عادية، إذ يجب ربطها إلكترونيًا ببطاقة هوية مشجع معتمدة.

وقبل شراء التذكرة، يجب أن يمتلك كل فرد سيحضر المباراة بطاقة Passo Taraftar سارية المفعول، والتي كانت تُعرف سابقًا باسم Passolig. ولا يمكن استخدام بطاقة واحدة لإدخال أكثر من شخص إلى الملعب.

وللتقدم بطلب الحصول على البطاقة، يجب زيارة الموقع الرسمي لـPasso Taraftar أو تنزيل تطبيق Passo على الهاتف المحمول. ويجب على المشجعين أو السياح الأجانب اختيار خيار جواز السفر الأجنبي، وإدخال بيانات جواز السفر، ورفع صورة واضحة للجواز.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري التركي الممتاز من السوق الثانوية. ويُعد StubHub أحد أبرز البائعين لمن يسعون إلى تأمين مقاعد عبر قنوات بديلة، إذ يوفر خيارًا موثوقًا للجماهير التي تأمل في الحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر الدوري التركي الممتاز؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية لمباريات الدوري التركي الممتاز عمومًا بين 1.000 ليرة تركية و15.000 ليرة تركية (من 25 يورو إلى أكثر من 400 يورو)، لكنها تختلف بشكل كبير بحسب مكانة الفريق المضيف، والمنافس، وفئة المقعد المختارة.

وتنقسم الأسعار بشكل واضح وفق الحدود التنافسية والجغرافية:

الأندية الكبرى: تبدأ أسعار المقاعد العادية في مباريات جالطة سراي على أرضه في RAMS Park، وفنربخشة على أرضه في شوكرو ساراج أوغلو، وبشكتاش على أرضه في ملعب توبراش، عادة من نحو 30 يورو إلى 150 يورو، بينما قد ترتفع الأسعار في مباريات الديربي المحلية الكبرى إلى ما بين 100 و350 يورو أو أكثر.

أندية وسط الجدول والأندية الأناضولية: تقدم هذه الفرق الأصغر، التي تتخذ من خارج العاصمة إسطنبول مقرًا لها، مثل قونية سبور وغازي عنتاب وقاسم باشا، تذاكر بأسعار معقولة جدًا، إذ تبدأ أسعار المقاعد العادية للبالغين غالبًا من أقل من 20 يورو.

تابعوا البوابات الرسمية لبيع التذاكر الخاصة بالأندية للحصول على مزيد من المعلومات، أو مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub للاطلاع على التوفر الحالي.

ملاعب ومقار مباريات الدوري التركي الممتاز

النادي الملعب والموقع السعة جالطة سراي RAMS Park - مجمع علي سامي ين الرياضي (إسطنبول) 53,978 فنربخشة شوكرو ساراج أوغلو (إسطنبول) 47,911 بشكتاش ملعب توبراش (بشكتاش) 42,445 قونية سبور ملعب بلدية قونية الكبرى (قونية) 42,000 طرابزون سبور Papara Park (طرابزون) 41,000 غازي عنتاب ملعب غازي عنتاب (غازي عنتاب) 35,574 كوجالي سبور ملعب كوجالي (إزميت) 34,829 سامسون سبور ملعب سامسون 19 مايو (سامسون) 34,303 أمد ملعب ديار بكر (ديار بكر) 33,000 أرضروم سبور ملعب كاظم كارابكير (أرضروم) 21,374 جينشليربيرليجي ملعب إريامان (أنقرة) 20,500 جوزتيبي ملعب غورسيل أكسل (إزمير) 19,713 إسطنبول باشاك شهير ملعب باشاك شهير فاتح تريم (إسطنبول) 17,067 ريزة سبور ملعب تشايكور ديدي (ريزة) 15,197 Corum ملعب مدينة تشوروم (تشوروم) 15,000 قاسم باشا ملعب رجب طيب أردوغان (إسطنبول) 13,797 أيوب سبور ملعب رجب طيب أردوغان (إسطنبول) 13,797 ألانيا سبور ملعب ألانيا أوبا (ألانيا) 9,789



