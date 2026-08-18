كيفية شراء تذاكر الدوري البرازيلي الدرجة الأولى: المباريات المقبلة، الأسعار، معلومات الملاعب والمزيد

شهدنا نهايات درامية في المواسم الأخيرة من الدوري البرازيلي الدرجة الأولى، ونحن نتجه نحو ختام مثير آخر مع استمرار عدد من الأندية في الحلم برفع كأس بطولة الدوري البرازيلي في ديسمبر، بما في ذلك البطل حامل اللقب، فلامنجو.
وحصد روبرونيجرو ريو دي جانيرو اللقب العام الماضي بفارق 3 نقاط، كما أن كل بطل في آخر ثلاثة مواسم تُوج باللقب بفارق 6 نقاط أو أقل.
مواجهة ملتهبة أخرى تلوح في الأفق، ويمكنك متابعة كل الأحداث مباشرة في أحد ملاعب البرازيل الشهيرة من خلال حجز التذاكر اليوم.
دع GOAL تقدم لك أحدث المعلومات عن تذاكر الدوري البرازيلي الدرجة الأولى، بما في ذلك جدول المباريات المقبلة، وأماكن شراء التذاكر، وأسعارها.
أبرز مباريات الدوري البرازيلي الدرجة الأولى المقبلة
التاريخ والوقت (محليًا)
المباراة
المكان
التذاكر
السبت، 22 أغسطس (4 مساءً)
فلومينينسي ضد ريمو
ماراكانا، ريو دي جانيرو
السبت، 22 أغسطس (8.30 مساءً)
كروزيرو ضد فلامنجو
مينيراو، بيلو هوريزونتي
الأحد، 23 أغسطس (4 مساءً)
بالميراس ضد فاسكو دا جاما
نوبانك باركي، ساو باولو
الأحد، 23 أغسطس (6.30 مساءً)
سانتوس ضد ميراسول
فيلا بيلميرو، سانتوس
الأحد، 23 أغسطس (7.30 مساءً)
كوريتيبا ضد كورينثيانز
إستاديو كوتو بيريرا، كوريتيبا
الاثنين، 24 أغسطس (8 مساءً)
بوتافوجو ضد أتلتيكو-PR
إستاديو نيلتون سانتوس، ريو دي جانيرو
الأحد، 30 أغسطس (11 صباحًا)
أتلتيكو-PR ضد فلومينينسي
أرينا دا بايكسادا، كوريتيبا
الأحد، 30 أغسطس (4 مساءً)
فلامنجو ضد بوتافوجو
ماراكانا، ريو دي جانيرو
الأحد، 30 أغسطس (4 مساءً)
كورينثيانز ضد سانتوس
نيو كيميكا أرينا، ساو باولو
الأحد، 30 أغسطس (7.30 مساءً)
ميراسول ضد بالميراس
ماياو، ميراسول
السبت، 5 سبتمبر (9 مساءً)
فلومينينسي ضد فاسكو دا جاما
ماراكانا، ريو دي جانيرو
الأحد، 6 سبتمبر (4 مساءً)
كروزيرو ضد أتلتيكو-PR
إستاديو مينيراو، بيلو هوريزونتي
الأحد، 6 سبتمبر (4 مساءً)
إنترناسيونال ضد سانتوس
إستاديو بيرا-ريو، بورتو أليجري
الأحد، 6 سبتمبر (4 مساءً)
ريمو ضد فلامنجو
مانجويراو، بيليم
الأحد، 6 سبتمبر (6.30 مساءً)
بوتافوجو ضد بالميراس
إستاديو نيلتون سانتوس، ريو دي جانيرو
الأحد، 6 سبتمبر (7.30 مساءً)
كورينثيانز ضد شابيكوينسي
نيو كيميكا أرينا، ساو باولو
كيفية شراء تذاكر الدوري البرازيلي الدرجة الأولى
يمكنك شراء التذاكر الرسمية لمباريات الدوري البرازيلي الدرجة الأولى مباشرة من منصة بيع التذاكر الإلكترونية المخصصة للنادي المستضيف أو من شباك التذاكر الفعلي.
ونظرًا لعدم وجود مكتب تذاكر مركزي للدوري، يتولى كل واحد من الأندية العشرين عملية البيع الخاصة به، وعادةً ما تُطرح التذاكر للبيع قبل يوم المباراة المحدد بفترة تتراوح بين 3 و7 أيام فقط.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري البرازيلي الدرجة الأولى من السوق الثانوية. ويُعد Ticombo أحد أبرز البائعين لمن يسعون إلى تأمين مقاعد عبر قنوات بديلة، إذ يقدم خيارًا موثوقًا للجماهير الراغبة في الحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة.
كم تبلغ أسعار تذاكر الدوري البرازيلي الدرجة الأولى؟
تتراوح أسعار التذاكر الرسمية بالقيمة الاسمية لمباريات الدوري البرازيلي الدرجة الأولى عادة بين 20 و200 ريال برازيلي (4 دولارات أمريكية إلى 40 دولارًا أمريكيًا) للأقسام الأساسية أو المخصصة للمشجعين، وتصل إلى ما بين 420 و500 ريال برازيلي (80 دولارًا أمريكيًا إلى 95 دولارًا أمريكيًا) للمقاعد المميزة على جانبي الملعب.
وتتحدد الأسعار بشكل كبير بناءً على ما إذا كنت عضوًا في النادي (Sócio Torcedor)، وطبيعة المنافسة، وهوية المنافس، مثل مباريات الديربي المحلية أو المباريات الحاسمة، وكذلك فئة الملعب.
تابع البوابات الرسمية لبيع التذاكر الخاصة بالأندية للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع الثانوية مثل Ticombo لمعرفة التوافر الحالي.
أرقام وإحصائيات الدوري البرازيلي الدرجة الأولى
يُعد بالميراس النادي الأكثر نجاحًا في تاريخ الدوري البرازيلي الدرجة الأولى، بعدما فاز بالبطولة 12 مرة. وكان آخر تتويجين له باللقب في موسمي 2022 و2023 على التوالي.
الألقاب المتتالية: يحمل سانتوس الرقم القياسي برصيد 5 ألقاب متتالية بين 1961 و1965، خلال حقبة Os Santásticos الأسطورية الخاصة ببيليه.
أبطال بلا هزيمة: إنترناسيونال هو النادي الوحيد الذي فاز بدوري الدرجة الأولى من دون أي هزيمة، وقد حقق هذا الإنجاز في 1979 بعدما سجل 16 انتصارًا و7 تعادلات.
الرقم القياسي الحديث للنقاط (حقبة 38 مباراة): يحمل فلامنجو الرقم القياسي لأكبر عدد من النقاط في موسم حديث واحد، بعدما جمع 90 نقطة في 2019.
ملاعب ومقرات الدوري البرازيلي الدرجة الأولى
النادي
الملعب والموقع
السعة
فلامنجو
ماراكانا، ريو دي جانيرو
78,838
فلومينينسي
ماراكانا، ريو دي جانيرو
78,838
ساو باولو
مورومبي، ساو باولو
67,428
كروزيرو
مينيراو، بيلو هوريزونتي
61,919
جريميو
أرينا دو جريميو، بورتو أليجري
55,662
إنترناسيونال
إستاديو بيرا-ريو، بورتو أليجري
50,848
باهيا
أرينا فونتي نوفا، سلفادور
50,052
أتلتيكو مينيرو
أرينا MRV، بيلو هوريزونتي
47,465
كورينثيانز
نيو كيميكا أرينا، ساو باولو
47,252
بوتافوجو
إستاديو نيلتون سانتوس، ريو دي جانيرو
46,931
بالميراس
نوبانك باركي، ساو باولو
43,713
أتلتيكو-PR
أرينا دا بايكسادا، كوريتيبا
42,372
كوريتيبا
إستاديو كوتو بيريرا، كوريتيبا
40,502
ريمو
مانجويراو، بيليم
35,000
فيتوريا
باراداو، سلفادور
30,793
فاسكو دا جاما
إستاديو ساو جانواريو، ريو دي جانيرو
24,584
شابيكوينسي
أرينا كوندا، شابيكو
20,089
سانتوس
فيلا بيلميرو، سانتوس
16,068
ميراسول
خوسيه ماريا دي كامبوس مايا، ميراسول
14,534
ريد بول براغانتينو
إستاديو نابي أبي شديد، براغانسا باوليستا
12,000