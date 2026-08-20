شهدنا في وقت سابق من هذا العام واحدة من أكثر النهايات إثارة على الإطلاق لموسم في الدوري الاسكتلندي الممتاز، ولزيادة التشويق، لم تكن حتى سباق «أولد فيرم» المعتاد بين حصانين فقط. شارك في أحداث هذا الموسم بحجز تذاكر المباريات اليوم.

في يوم متوتر للأعصاب في مايو، سجل سلتيك هدفين متأخرين أمام هارتس على ملعب سلتيك بارك ليحرم فريق إدنبرة من لقبه الأول في الدوري منذ عام 1960. ولزيادة معاناة هارتس، كان الفريق قد تصدر الترتيب لما يقارب 8 أشهر.

والآن، يطمح بويز، تحت قيادة مارتن أونيل، إلى حصد لقب الدوري السادس توالياً، أو بشكل لا يصدق، لقبه الـ15 في آخر 16 موسماً. وبالطبع، لا يقتصر مشهد كرة القدم الاسكتلندية على سلتيك فقط، إذ توجد الكثير من الفرص لمشاهدة أي من فرق الدوري الممتاز الاثني عشر وهي تنزل إلى أرض الملعب.

دع GOAL يقدم لك أحدث المعلومات عن التذاكر وكيف يمكنك تأمين مقاعدك في مباريات الدوري الاسكتلندي الممتاز، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

أبرز مباريات الدوري الاسكتلندي الممتاز المقبلة

التاريخ والوقت (محلياً) المباراة الموقع التذاكر السبت، 29 أغسطس (3 مساءً) سلتيك ضد فالكيرك سلتيك بارك (غلاسكو) التذاكر الأحد، 30 أغسطس (3 مساءً) دندي ضد هيبرنيان دينس بارك (دندي) التذاكر الأحد، 30 أغسطس (3 مساءً) سانت ميرين ضد مذرويل ملعب SMiSA (بيزلي) التذاكر الأربعاء، 2 سبتمبر (7.45 مساءً) سلتيك ضد أبردين سلتيك بارك (غلاسكو) التذاكر الأربعاء، 2 سبتمبر (7.45 مساءً) دندي ضد سانت جونستون دينس بارك (دندي) التذاكر الأربعاء، 2 سبتمبر (7.45 مساءً) مذرويل ضد دندي يونايتد فير بارك (مذرويل) التذاكر السبت، 5 سبتمبر (3 مساءً) رينجرز ضد مذرويل ملعب إيبروكس (غلاسكو) التذاكر السبت، 19 سبتمبر (3 مساءً) سانت ميرين ضد دندي يونايتد ملعب SMiSA (بيزلي) التذاكر السبت، 19 سبتمبر (3 مساءً) دندي ضد مذرويل دينس بارك (دندي) التذاكر الأحد، 20 سبتمبر (12 ظهراً) سلتيك ضد رينجرز سلتيك بارك (غلاسكو) التذاكر

كيفية شراء تذاكر الدوري الاسكتلندي الممتاز

يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباريات الدوري الاسكتلندي الممتاز مباشرة من منصات بيع التذاكر أو شبابيك التذاكر الخاصة بكل نادٍ مستضيف. ولا يستخدم الدوري بوابة مركزية لبيع التذاكر، بل إن كل نادٍ من الأندية الـ12 الأعضاء يتولى التحكم في مبيعاته وإدارتها بنفسه.

تُطرح تذاكر المباريات للبيع عادة قبل أسبوعين إلى أربعة أسابيع من موعد المباراة المحدد. ونظراً لأن حاملي التذاكر الموسمية يشغلون الغالبية العظمى من مقاعد الملاعب، فإن العدد المتبقي يُطرح وفق فئات أولوية واضحة ومتدرجة:

حاملو التذاكر الموسمية / أعضاء النادي أولاً: قبل المباراة بفترة تصل إلى 3 أو 4 أسابيع، تميل المنصات إلى فتح نوافذ شراء أو حجز حصرية لحاملي التذاكر الموسمية، لشراء مقاعد إضافية، ولأعضاء النادي الرسميين.

الطرح العام للجمهور: إذا تبقت أي تذاكر، فإنها تُطرح للجمهور العام قبل انطلاق المباراة بنحو أسبوع إلى أسبوعين.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الاسكتلندي الممتاز من السوق الثانوية. وتعد Ticombo واحدة من أبرز الجهات للبيع بالتجزئة للراغبين في تأمين مقاعد عبر قنوات بديلة، إذ توفر خياراً موثوقاً للمشجعين الذين يأملون في الحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر الدوري الاسكتلندي الممتاز؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية المخصصة للبالغين في مباريات الدوري الاسكتلندي الممتاز عادة بين 20 و50 جنيهاً إسترلينياً، رغم أن المباريات الكبيرة قد تشهد تضاعف أسعار التذاكر العادية أو حتى ارتفاعها إلى ثلاثة أمثال.

تقسم معظم الأندية مبارياتها على أرضها إلى فئتين أو ثلاث فئات بحسب مستوى الطلب، وهو ما يحدد السعر الأساسي للتذكرة:

الفئة A (المباريات المميزة): وهي المباريات ذات الطلب المرتفع أمام سلتيك أو رينجرز، إضافة إلى المواجهات المحلية مثل ديربي إدنبرة بين هارتس وهيبرنيان.

الفئة B/C (المباريات العادية): مباريات الدوري الروتينية أمام بقية أندية الدرجة الممتازة.

تابع البوابة الرسمية لبيع التذاكر الخاصة بالنادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع الثانوية مثل Ticombo للاطلاع على التوفر الحالي.

أرقام وإحصاءات الدوري الاسكتلندي الممتاز

يمثل التنافس بين سلتيك ورينجرز، المعروف باسم «أولد فيرم»، أطول فترة متواصلة من الهيمنة المحلية في كرة القدم العالمية. ويتصدر سلتيك الترتيب برصيد 56 لقباً في الدوري، بينما يأتي رينجرز خلفه مباشرة بـ55 لقباً.

ألقاب الدوري المتتالية: يتقاسم كل من سلتيك ورينجرز الرقم القياسي بالفوز بـ9 ألقاب دوري متتالية. وحقق سلتيك ذلك مرتين، بين 1965 و1974 وبين 2011 و2020، بينما حققها رينجرز بين 1988 و1997.

الغياب الممتد لـ41 عاماً: اقترب هارتس خلال موسم 2025/26، لكن لم ينجح أي نادٍ خارج «أولد فيرم» في الفوز بلقب الدوري منذ عام 1985، عندما قاد أليكس فيرغسون أبردين إلى اللقب.

أكبر عدد من النقاط في موسم واحد: يحمل سلتيك الرقم القياسي الأعلى، بعدما جمع 103 نقاط خلال موسم 2001/02 تحت قيادة مارتن أونيل.

أقل عدد من النقاط في موسم واحد: يحمل نادي غريتنا إف سي، الذي لم يعد موجوداً الآن، الرقم الأدنى بعدما حصد 13 نقطة فقط خلال موسم 2007/08.

ملاعب الدوري الاسكتلندي الممتاز ومواقعه

النادي الملعب والموقع السعة سلتيك سلتيك بارك (غلاسكو) 60,411 رينجرز ملعب إيبروكس (غلاسكو) 51,700 أبردين ملعب بيتودري (أبردين) 20,866 هيبرنيان ملعب إيستر رود (إدنبرة) 20,250 هارت أوف ميدلوثيان تاينكاسل بارك (إدنبرة) 19,852 كيلمارنوك ملعب BBSP (كيلمارنوك) 18,128 دندي يونايتد تانادايس بارك (دندي) 14,223 مذرويل فير بارك (مذرويل) 13,677 دندي إف سي دينس بارك (دندي) 11,850 سانت جونستون ماكديرميد بارك (بيرث) 10,696 سانت ميرين ملعب SMiSA (بيزلي) 7,937 فالكيرك ملعب فالكيرك (فالكيرك) 7,937



