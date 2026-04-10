كيفية شراء تذاكر الجزائر لكأس العالم 2026: المواعيد، المباريات، الأسعار والمزيد

قد تكون الجزائر بصدد تسجيل مشاركتها الخامسة في كأس العالم هذا الصيف، لكن هذه ستكون أول حملة لها منذ اثني عشر عاماً، وجماهير البلاد لا تستطيع الانتظار لرؤية “الخُضر” الذين يعشقونهم في الحدث العالمي. التذاكر مطلوبة بشدة، لا سيما أنهم سيواجهون أبطال العالم الحاليين.

هل يستطيع محاربو الصحراء التأهل من مجموعتهم مرة أخرى؟ يمكنك أن تكون هناك شخصياً لمساعدتهم على تحقيق ذلك. دع GOAL يصحبك عبر أحدث معلومات تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية تأمين المقاعد وكم تبلغ تكلفتها.

متى تقام بطولة كأس العالم FIFA 2026؟

ستقام بطولة كأس العالم FIFA 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، عبر 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

ستُقام 104 مباريات على مدار 34 يوماً في أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 منتخباً وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم FIFA 2026 هي كما يلي:

كندا: تورونتو وفانكوفر

المكسيك: غوادالاخارا، ومكسيكو سيتي، ومونتيري

الولايات المتحدة: أتلانتا، وبوسطن، ودالاس، وهيوستن، وكانساس سيتي، ولوس أنجلِس، وميامي، ونيويورك، ونيوجيرسي، وفيلادلفيا، وسان فرانسيسكو، وسياتل

ما هو جدول مباريات الجزائر في مجموعة كأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة (وقت انطلاق المباراة بالتوقيت المحلي) الملعب التذاكر الثلاثاء، 16 يونيو الجزائر ضد الأرجنتين (8 مساءً) ملعب أروهيد (كانساس سيتي) التذاكر الاثنين، 22 يونيو الجزائر ضد الأردن (8 مساءً) ملعب ليفايس (سانتا كلارا) التذاكر السبت، 27 يونيو الجزائر ضد النمسا (9 مساءً) ملعب أروهيد (كانساس سيتي) التذاكر

على الرغم من أن الجزائر تقدّمت على بلجيكا في مستهل مباريات مجموعتها عام 2014، فإن الشياطين الحمر عادوا بقوة وسجّلوا هدفين متأخرين ليحققوا الفوز. لكن «الآلة الخضراء» ردّت بشكل إيجابي، فأحرزت أربعة أهداف في شباك كوريا الجنوبية لتعيد حملتها إلى المسار الصحيح على الأراضي البرازيلية. واختتمت برنامجها في دور المجموعات بتعادل 1-1 مع روسيا، وهو ما كان كافيًا لتحتل المركز الثاني في الترتيب.

يجب العودة إلى عام 1982، في أول مشاركة للجزائر في كأس العالم، لمعرفة آخر مرة—والمرة الوحيدة—التي نجحوا فيها في تحقيق الفوز في مباراتهم الافتتاحية في البطولة. والمثير للدهشة أنهم هزموا ألمانيا [الغربية] في ذلك العام. ويواجهون اختبارًا كبيرًا آخر هذه المرة، إذ يفتتحون جدولهم لعام 2026 بمواجهة أبطال كأس العالم الحاليين، الأرجنتين.

تنتظر مهمة أسهل في سانتا كلارا خلال الجولة الثانية من مباريات المجموعة. يخوض الأردن ظهوره الأول في كأس العالم ويحتل مرتبة أدنى بأكثر من 30 مركزًا من الجزائر في تصنيف الفيفا. ومع ذلك، قدم الأردن بعض العروض اللافتة في كأس العرب الأخيرة التابعة للفيفا، ولا يمكن الاستهانة به بسهولة.

تعود الجزائر إلى ملعب أروهيد في كانساس سيتي لخوض آخر مباريات المجموعة أمام النمسا. يعود «داس تيم» إلى البطولة العالمية لأول مرة منذ عام 1998، لكن عليك الرجوع إلى عام 1982 لمعرفة آخر مرة ظهروا فيها في الأدوار الإقصائية من البطولة. وسيتعين على الجزائر الحذر من القناص النمساوي ماركو أرناوتوفيتش، الذي كان من بين أكثر المهاجمين تألقًا خلال مرحلة التصفيات الأوروبية لكأس العالم، مسجلًا 8 أهداف بالمجمل.

ماذا نتوقع من الجزائر في كأس العالم 2026؟

المدرب السويسري السابق فلاديمير بيتكوفيتش، الذي يتولى القيادة في الجزائر منذ فبراير 2024، يملك لحسن الحظ عددًا من أصحاب الخبرة في تشكيلة «محاربي الصحراء» ويأمل أن يساعدوا في قيادة الفريق عبر مجموعة صعبة. النجم السابق لليستر سيتي ومانشستر سيتي، رياض محرز، الذي يدافع الآن عن ألوان الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين، قد يبلغ 34 عامًا، لكنه لا يزال عنصرًا محوريًا في منظومة الفريق. وهناك جزائري آخر يملك أكثر من 100 مباراة دولية وهو صخرة الدفاع عيسى ماندي. قلب دفاع ليل كان واحدًا من لاعبين اثنين فقط شاركا في جميع مباريات الجزائر العشر في تصفيات كأس العالم.

وباستثناء خسارة مفاجئة على أرضه أمام غينيا وتعادل سلبي أمام الفريق نفسه خارج الديار، سارت الأمور بسلاسة كبيرة لكتيبة بيتكوفيتش خلال التصفيات. فقد فازوا في مبارياتهم الثماني الأخرى وأنهوا المشوار بفارق سبع نقاط عن أقرب منافسيهم في المجموعة.

كان أفضل أداء سابق للجزائر في كأس العالم عام 2014، وهي آخر مرة تأهلت فيها إلى التجمع العالمي لكرة القدم. وفي المحاولة الرابعة، تمكنت من التأهل إلى الأدوار الإقصائية. وعلى الرغم من مواجهة دور الـ16 المثيرة للأعصاب أمام ألمانيا والتي ظلت حتى اللحظات الأخيرة، نفد وقود الجزائر في الوقت الإضافي، وواصل أبطال كأس العالم المتعدّدون المسير تلو المسير تلو المسير، لينتهوا في النهاية برفع الكأس للمرة الرابعة.

كيف تشتري تذاكر الجزائر لكأس العالم 2026؟

لدى المشجعين عدة فرص لشراء تذاكر المباريات التي تشارك فيها الجزائر، عبر موقع فيفا الإلكتروني، بين الآن وحتى صافرة البداية الكبرى في يونيو.

وبينما جرت بالفعل مراحل بيع مختلفة، مثل «سحب ما قبل البيع لفيزا» (سبتمبر) و«السحب المبكر للتذاكر» (أكتوبر)، لا تزال هناك مرحلتان أخريان قادمتان، كما هو موضح أدناه:

سحب الاختيار العشوائي

بعد اكتمال قرعة كأس العالم 2026 ومعرفة مباريات المجموعات الآن، من المقرر أن تبدأ المرحلة التالية من بيع التذاكر اعتبارًا من 11 ديسمبر وتستمر حتى 13 يناير.

وخلال هذه المرحلة، سيتمكن المشجعون من تقديم طلبات لمباريات محددة. تُباع التذاكر بسعر ثابت وسيتم إخطار المتقدمين الناجحين إذا كانوا قد فازوا بالتذاكر في فبراير.

مرحلة المبيعات في اللحظات الأخيرة

مع اقتراب البطولة (ربيع 2026)، سيتمكن المشجعون من شراء أي تذاكر متبقية وفق مبدأ الأسبقية بالحضور.

لم يذكر فيفا عدد التذاكر التي سيتم طرحها أو لأي مباريات، لكن يمكنك توقع توفرًا محدودًا ونفادًا سريعًا.

لشراء التذاكر، يجب عليك زيارة بوابة بيع التذاكر الرسمية الخاصة بفيفا والتسجيل للحصول على حساب. ويمكنك بعد ذلك تسجيل الدخول إلى حسابك في فيفا والتحقق من توفر التذاكر.

الأسواق الثانوية

مع اقتراب موعد البطولة، وإذا نفدت التذاكر (وهو أمر مرجّح)، يمكن للجماهير أيضًا اللجوء إلى السوق الثانوية عبر مواقع مثل StubHub، حيث ستكون إعادة البيع بين المشجعين متاحة بأسعار متقلبة.

أين يمكن شراء تذاكر الجزائر لكأس العالم 2026؟

المكان الأساسي والأكثر موثوقية لحجز مقاعد لمباريات الجزائر هو بوابة بيع التذاكر الرسمية التابعة لـ FIFA، حيث تُطرح جميع تذاكر كأس العالم أولًا.

يجب على الجماهير التسجيل للحصول على FIFA ID للمشاركة في مراحل البيع المختلفة، التي تشمل البيع المسبق المبكر، والسحوبات بنظام الاختيار العشوائي، والإصدارات اللاحقة بنظام الأسبقية لمن يأتي أولًا.

وبعد الإصدارات الأولية، يدير FIFA أيضًا منصته الرسمية لإعادة البيع والتبادل. وهذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة من FIFA للمشجعين الراغبين في إعادة بيع التذاكر أو شراء التذاكر التي نفدت.

غالبًا ما تكون الإتاحة على منصة إعادة البيع محدودة ومتقطعة، خصوصًا مع اقتراب المباريات، لكنها تظل الخيار الأكثر أمانًا لشراء التذاكر خارج مراحل البيع الأساسية. وبالنسبة للجماهير في المكسيك، تتولى منصة تبادل مخصصة (Mercado de Intercambio) معاملات إعادة البيع المحلية وفق الضمانات الرسمية نفسها.

بالنسبة لأولئك الذين يفوتون نوافذ البيع الرسمية الخاصة بـ FIFA أو يحتاجون إلى تذاكر لتواريخ أو مدن محددة، فإن مواقع بيع التذاكر الثانوية مثل StubHub أو Ticombo ستدرج أيضًا تذاكر كأس العالم. توفر هذه المنصات مرونة أكبر، ولكن عادةً بأسعار أعلى بكثير بسبب أسواق إعادة البيع المدفوعة بالطلب.

ينبغي للمشجعين الذين يفكرون في أسواق الطرف الثالث المضي بحذر، إذ ينطوي الموزعون غير الرسميين على مخاطر تتعلق بالأصالة وصلاحية نقل التذكرة وارتفاع الأسعار. من المهم الاعتماد فقط على المنصات الموثوقة التي تقدم ضمانات قوية للمشترين وسياسات استرداد واضحة.

تذاكر الجزائر لكأس العالم 2026: كم تكلف؟

تُقسَّم تذاكر مباريات دور المجموعات للجزائر في كأس العالم 2026 التابعة لـ FIFA إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطبقة السفلية من المدرجات.

الفئة 2: تمتد عبر الطبقتين العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.

الفئة 3: تقع بشكل رئيسي في الطبقة العلوية، خارج الفئتين 1 و2.

الفئة 4: الأكثر توفيراً، وتقع في الطبقة العلوية خارج الفئات الأخرى.

من المرجح أن تتقلب الأسعار خلال مراحل طرح/بيع التذاكر المختلفة. وترد التقديرات أدناه:

المرحلة نطاق أسعار التذاكر دور المجموعات (باستثناء الدول المستضيفة) 60$ - 620$ دور المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75$ - 2,735$ دور الـ32 105$ - 750$ دور الـ16 170$ - 980$ ربع النهائي 275$ - 1,775$ نصف النهائي 420$ - 3,295$ النهائي 2,030$ - 7,875$

كيفية الحصول على تذاكر ضيافة الجزائر لكأس العالم 2026

يمكنك الاستمتاع بأفضل ما يقدمه كأس العالم 2026 من خلال باقات ضيافة متكاملة لمباريات الجزائر تتضمن تذاكر مميزة، وطعاماً ومشروبات، وأكثر من ذلك، وهي متاحة عبر الدول الثلاث المستضيفة.

تتوفر الباقات على النحو التالي:

مباراة واحدة

دور المجموعات: أي مباراة واحدة لفريق من غير الدول المستضيفة (دون كندا أو المكسيك أو الولايات المتحدة)

دور الـ32/دور الـ16/مباراة المركز الثالث: أي مباراة واحدة

خيارات الضيافة: صالة بجانب الملعب، كبار الشخصيات (VIP)، صالة الكأس، نادي الأبطال، جناح فيفا

ابتداءً من 1,400 دولار أمريكي / للشخص

سلسلة الملعب

شاهد كل مباراة في المكان الذي تختاره.

يشمل 4 إلى 9 مباريات، حسب المكان

جميع أيام المباريات والمراحل مؤهلة

خيارات الضيافة: صالة بجانب الملعب، كبار الشخصيات (VIP)، صالة الكأس، نادي الأبطال، جناح فيفا

ابتداءً من 8,275 دولارًا أمريكيًا / للشخص

اتبع فريقي

شاهد فريقك وهو يلعب في كل مباراة من مباريات المراحل المبكرة، بغضّ النظر عن الموقع.

المباريات الثلاث في دور المجموعات ومباراة واحدة في دور الـ32

جميع أيام المباريات والمواقع مؤهلة

خيار «اتبع فريقي» غير متاح حاليًا لمنتخبات الدول المضيفة (كندا، المكسيك، الولايات المتحدة).

خيارات الضيافة: جناح فيفا

ابتداءً من 6,750 دولارًا أمريكيًا / للشخص

الأجنحة الخاصة وباقة الدخول البلاتيني متاحة أيضًا للمجموعات المؤسسية أو مجموعات كبار الشخصيات التي تبحث عن الخيارات الأكثر حصرية.

ما هي ملاعب كأس العالم 2026 التابعة للفيفا؟

في يونيو 2022، أُعلن عن المدن المضيفة الست عشرة لكأس العالم 2026 التابعة للفيفا (مدينتان في كندا، وثلاث مدن في المكسيك، وإحدى عشرة مدينة في الولايات المتحدة). اطّلع على تلك المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع لإقامة المباريات أدناه: